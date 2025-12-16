martes 16  de  diciembre 2025
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

La oferta de la fiscalía consistía en una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad condicional, unificando los distintos procesos judiciales en su contra

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Imagen de la sala donde se desarrolló la comparecencia en la Fiscalía de Miami-Dade.

Imagen de la sala donde se desarrolló la comparecencia en la Fiscalía de Miami-Dade.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Chocolate junto a su abogado defensor Adolfo Gil en un momento del juicio.

Chocolate junto a su abogado defensor Adolfo Gil en un momento del juicio.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Chocolate MC asiste a audiencia judicial.

Chocolate MC asiste a audiencia judicial.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI – El cantante cubano de música urbana Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, rechazó este martes un acuerdo de culpabilidad propuesto por la fiscalía del condado Miami-Dade, en medio de los múltiples cargos que enfrenta por solicitud de homicidio, secuestro y robo en mayor cuantía.

La oferta del fiscal consistía en una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad condicional, unificando los distintos procesos judiciales con que cuenta en su expediente. Sin embargo, el artista optó por no aceptarla y continuará enfrentando los cargos en su contra, presentados anteriormente.

Lee además
Vista de los donativos recaudados hasta el momento, listos para ser distribuidos a la comunidad.
NAVIDAD

Firmas de abogadas de Miami impulsan recolecta de juguetes para inmigrantes detenidos
Tania Charles, de 27 años.
RECOMPENSA

Identifican a mujer hallada muerta tras ser arrojada desde una camioneta en SW de Miami-Dade

Recordemos que hace poco más de un mes, Chocolate MC fue declarado culpable del cargo de solicitud de homicidio contra Damián Valdez Galloso, señalado como principal sospechoso del asesinato del cantante cubano José Manuel Carvajal "El Taiger".

Sobre esta situación y desde la cárcel condal, el artista ha expresado su descontento con el proceso judicial y ha pedido alternativas a la prisión, incluyendo programas de rehabilitación y libertad condicional, según una entrevista publicada por el canal local Telemundo 51.

Durante la audiencia, la autoridad judicial presentó como evidencia publicaciones en redes sociales supuestamente realizadas por el cantante, en las que se ofrecía dinero a cambio de causar daño a Valdez Galloso. Entre las pruebas figuró un video musical en el que se habrían sugerido actos de violencia.

El juez a cargo consideró que los mensajes constituían amenazas reales y, por lo tanto, no estaban protegidos por la Primera Enmienda. En el estrado, Chocolate MC admitió que su forma de expresarse fue inapropiada, pero aseguró que no tiene la intención ni la capacidad de cometer homicidio.

El proceso legal continúa abierto y se espera que en las próximas semanas se fijen nuevas fechas en el tribunal de Miami-Dade para determinar el curso definitivo de los casos antes mencionados.

Temas
Te puede interesar

Salen a luz más detalles sobre mujer muerta en congelador de Dollar Tree en Miami

Fracaso consumado: Dolphins de Miami quedan fuera de la postemporada

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Falta de pericia

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

Te puede interesar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Iván Gutiérrez Miranda, de 45 años y ciudadano cubano.
CONDENA

Jurado declara culpable a acusado de robar remolques de ayuda tras el huracán Ian en Florida

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
BENEFICIO

Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores