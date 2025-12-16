El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

Imagen de la sala donde se desarrolló la comparecencia en la Fiscalía de Miami-Dade.

MIAMI – El cantante cubano de música urbana Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, rechazó este martes un acuerdo de culpabilidad propuesto por la fiscalía del condado Miami-Dade, en medio de los múltiples cargos que enfrenta por solicitud de homicidio, secuestro y robo en mayor cuantía.

La oferta del fiscal consistía en una condena de 12 años de prisión y cinco años de libertad condicional, unificando los distintos procesos judiciales con que cuenta en su expediente. Sin embargo, el artista optó por no aceptarla y continuará enfrentando los cargos en su contra, presentados anteriormente.

Recordemos que hace poco más de un mes, Chocolate MC fue declarado culpable del cargo de solicitud de homicidio contra Damián Valdez Galloso, señalado como principal sospechoso del asesinato del cantante cubano José Manuel Carvajal "El Taiger".

Sobre esta situación y desde la cárcel condal, el artista ha expresado su descontento con el proceso judicial y ha pedido alternativas a la prisión, incluyendo programas de rehabilitación y libertad condicional, según una entrevista publicada por el canal local Telemundo 51.

Durante la audiencia, la autoridad judicial presentó como evidencia publicaciones en redes sociales supuestamente realizadas por el cantante, en las que se ofrecía dinero a cambio de causar daño a Valdez Galloso. Entre las pruebas figuró un video musical en el que se habrían sugerido actos de violencia.

El juez a cargo consideró que los mensajes constituían amenazas reales y, por lo tanto, no estaban protegidos por la Primera Enmienda. En el estrado, Chocolate MC admitió que su forma de expresarse fue inapropiada, pero aseguró que no tiene la intención ni la capacidad de cometer homicidio.

El proceso legal continúa abierto y se espera que en las próximas semanas se fijen nuevas fechas en el tribunal de Miami-Dade para determinar el curso definitivo de los casos antes mencionados.