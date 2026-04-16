Amplían sesión especial del Congreso de Florida: en agenda mapas electorales, IA y normativas sanitarias

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis , aplazó y expandió el alcance de la sesión legislativa extraordinaria prevista para la tercera semana de abril en Tallahassee.

A través de una proclamación oficial, el ejecutivo estatal estableció que las cámaras debatirán del 28 de abril al 1 de mayo sobre la redistribución de distritos electorales para el Congreso federal, la protección ciudadana frente a la inteligencia artificial y las exenciones a tratamientos médicos.

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Este cambio responde a la urgencia de consolidar prioridades gubernamentales ante inminentes decisiones judiciales de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la inacción previa de la Cámara de Representantes estatal.

Rediseño del mapa electoral

El ajuste de los distritos electorales era el único punto original en la agenda. La urgencia de DeSantis surge por el pronto veredicto de la Corte Suprema en el caso Louisiana v. Callais.

Según los cálculos del gobernador, este fallo invalidaría los distritos con acceso garantizado para minorías. En consecuencia, el estado requerirá un nuevo mapa para el ciclo legislativo de 2026. La actual administración se propone aumentar la ventaja republicana en Washington, la cual ya se sitúa en 20 escaños frente a 8 demócratas.

Si los tribunales anulan las protecciones amparadas bajo la Ley de Derechos Electorales de 1965, los escaños de las representantes demócratas del sur de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick y Frederica Wilson, podrían desaparecer.

El presidente del Senado, Ben Albritton, aclaró que la Cámara Alta delegará el diseño inicial del mapa a la Oficina del Gobernador. El proyecto será introducido formalmente por el senador Don Gaetz el próximo 28 de abril.

Albritton instó a los legisladores a mantener cautela ante futuros procesos legales: "Como recordatorio, los senadores deben tener en cuenta que, en ciclos anteriores, la aprobación de nuevos mapas electorales ha dado lugar a importantes litigios".

El líder senatorial ordenó a sus colegas aislarse de influencias externas partidistas y conservar toda correspondencia o comunicación electrónica, ante la alta probabilidad de litigios bajo juramento.

Inteligencia artificial y protección al consumidor

La expansión de la agenda fuerza a la Cámara de Representantes, liderada por Daniel Pérez, a tomar una postura sobre temas omitidos en la sesión regular.

Uno de estos asuntos es la "Declaración de Derechos sobre la Inteligencia Artificial" (SB 482), un proyecto respaldado previamente en el Senado por 35 votos a favor.

En su comunicado para los legisladores, Albritton detalló el objetivo central de la normativa.

“Como ustedes saben, con especial énfasis en la protección de los niños de Florida, el proyecto de ley aborda los desafíos actuales en materia de transparencia para el consumidor, las amenazas a la seguridad infantil y otros posibles impactos derivados de los avances tecnológicos en inteligencia artificial”, dijo.

Autonomía frente a mandatos sanitarios

El tercer eje de la convocatoria recae sobre la "libertad médica", una iniciativa del senador republicano Clay Yarborough bajo la propuesta SB 1756. Esta legislación exige el consentimiento informado de los padres previo a la administración de vacunas infantiles y permite la "objeción por motivos de conciencia".

La norma propuesta exime de sanciones a médicos y farmacéuticos por suministrar alternativas terapéuticas como la ivermectina. Asimismo, el texto legislativo convierte en permanente la prohibición de discriminar a ciudadanos por su estado de vacunación contra el ARNm.

Presupuestos y disputas pendientes

A pesar de la extensa agenda planificada para finales de abril, otras prioridades legislativas experimentarán retrasos debido a fricciones entre la oficina del gobernador y el liderazgo de la Cámara Baja.

La propuesta de enmienda constitucional para derogar los impuestos a la propiedad residencial permanece en suspenso.

Asimismo, el estado enfrenta la obligación constitucional de aprobar un presupuesto antes del 1 de julio. Hasta el momento, las cámaras carecen de pactos públicos para resolver sus diferencias financieras.