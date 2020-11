El chef Antonio Bachour transforma el 2020 en un año de éxito 

Su carrera ha estado marcada por el éxito, y ya acumula importantes reconocimientos internacionales como el haber sido premiado como uno de los “10 mejores pasteleros” de América en 2011, o la selección que hizo Johnson and Wales University para el premio Zest por Innovador de panadería y pastelería, entre otros galardones.

Todo empezó en Puerto Rico

Bachour es nacido en Puerto Rico. Comenta que su amor por la cocina apareció cuando apenas era un niño y observaba a su mamá hacer postres cada día que él disfrutaba junto a su padre y a sus seis hermanos varones. Aunque tenía curiosidad, creció en una familia tradicional libanesa donde la cocina estaba reservada para las mujeres. Años más tarde conocería el arte de la repostería de manos de los pasteleros que trabajaban en la panadería de su padre. “Ellos hacían pastelería tradicional. Me iba por las tardes a verlos haciendo sus cakes con merengue. Decoraban con florecitas hechas a mano. La pasión de estas personas me hizo darme cuenta en que eso era lo que quería hacer”.

En la panadería comenzó trabajando por las tardes. Primero limpiaba mientras veía, luego preparaba postres sencillos hasta que logró elaborar y decorar los productos más complejos. Para continuar su aprendizaje pasó un año en el Sand Hotel and Casino y Westin de Rio Mar, luego estudió en Nueva York en el French Culinary Institute, y desde allí no ha cesado en su formación. Ahora él transmite a otros aquella pasión que lo ha llevado por el mundo.

Desde tierra

Antonio Bachour lleva 10 años viajando por los cinco continentes, abriendo restaurantes en importantes hoteles de lujo y dando clases en cursos para profesionales. Asegura que en una década ha acumulado más de 500.000 millas de vuelo. Pero ese ritmo se detuvo con la pandemia, por lo que decidió no dejarse vencer por el momento y mantenerse activo, creando nuevos productos para sus clientes.

“Le dije a mi hermano que siguiéramos con el proyecto del restaurant de Doral y así lo hicimos. Mientras el Bachour Bakery de Coral Gables se adaptaba al delivery y al pick up service. Ahora puedo decir que nuestra facturación en ambas modalidades alcanza un 30% de las ventas cuando antes no llegaban ni al 1%”.

Mientras todo cerraba, Bachour comenzó a crear platillos. Cada día aparecía en sus redes sociales con nuevas propuestas que llamaba la atención de la clientela. “Hicimos postres nuevos, sándwiches nuevos. Anunciaba que habíamos preparado un nuevo croissant y la gente llamaba para ordenarlo. Tuvimos que comprar hasta una camioneta refrigerada para los delivery, siempre cuidando al personal y cuidando a nuestra clientela”.

Ya el restaurante Bachour en Doral abrió sus puertas, con las medidas necesarias, y con la esperanza de que el próximo año la pandemia sea un episodio superado.

Libro bilingüe de sueño

En medio de la cuarentena la editorial Vilbo de España, la más importante en publicaciones de pastelería del mundo, le propuso hacer un libro de recetas. Como era un sueño pendiente dijo que sí, aunque con algunas exigencias. “Siempre he quiero hacer un libro con ellos, pero nunca me dieron la oportunidad. Ahora que me buscaron yo les dije mis condiciones de cómo lo quería y lo logramos”.

A su juicio éste es el libro que el público de Bachour se merece, ya que muestra platillos muy profesionales, paso a paso con excelentes fotos. Tengo 5 libros anteriores que han sido un éxito en ventas y son de mucha calidad, pero éste tiene elementos que les van a encantar a nuestros clientes”. Explicó que el libro en español e inglés lleva por título Bachour Gastro y se divide en: Inspiración, versiones de los grandes clásicos; Creación, recetas nuevas y Brunch que muestra su lado salado. En total serán 52 creaciones inéditas para el deleite del público. El libro está disponible desde este 27 noviembre.

Dulce más allá del gluten

Y en medio de esta nueva realidad, Antonio Bachour fue llamado para unirse al proyecto global All in One P.A.N. para colaborar con la marca en la incorporación de recetas libres de gluten, usando la emblemática harina de maíz precocida P.A.N. en repostería y pastelería. “Es todo un reto, porque la harina P.A.N, que uso en mis locales para preparar platillos. siempre se vincula con platillos salados, por lo que ahora debe prepararse recetas para hacer postres”.

Asegura que ya ha elaborado tres diferentes postres totalmente libres de gluten, que muy pronto se darán a conocer.

Al hablar de su éxito el chef Antonio Bachour no se muestra pretensioso. Comenta que le agradece a Dios cada mañana por lo que tiene. “La fe en Dios me ha ayudado. Ser positivo me ha ayudado. Mi esposa que también es muy positiva es de gran apoyo. Antes tenía muchas cosas, pero no les daba valor. Ahora agradezco lo que tengo, le doy valor a cada logro, y desde que reconozco el valor de las cosas, todo ha venido hacia mí de manera más fluida”.

@elkisbejarano