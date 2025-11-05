Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Ryan Castro se presenta en la ceremonia de la novena edición de los Latin AMAs el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El cantante y compositor colombiano Ryan Castro llega a Miami para presentarse en el Kaseya Center con su Sendé World Tour 2026. La cita es el domingo 9 de noviembre a las 8 pm. Más información en kaseyacenter.com .

Escena

Adrienne Arsht Center

La bailaora venezolana Siudy Garrido celebra 25 años de trayectoria artística junto a su compañía Siudy Flamenco, con el show Alive, que presenta el 8 de noviembre, a las 8 pm, en el Arsht Center. El espectáculo promete evocar icónicos momentos de su carrera. Entradas en arshtcenter.org.

Artes Visuales

Feria Internacional de Arte de Doral (DIAF)

La tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral reúne a más de 30 galerías, artistas, curadores, coleccionistas, críticos y amantes del arte. La entrada al evento, que se extiende hasta el 9 de noviembre en anticipación a la Semana del Arte de Miami, es gratuita. Para más información visite www.artdoral.com.

Letras

Books&Books

Ania Nozewnik-Agárdy habla sobre Cuba Inesperada, un libro que transporta y revela la belleza oculta de los interiores, patios y el patrimonio arquitectónico de Cuba, con prólogo de Leonardo Padura. La cita es el 7 de noviembre, a las 6pm, en Books&Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Para reservar su asistencia, ingrese en www.eventbrite.es.