miércoles 5  de  noviembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 5 al 14 de noviembre

Ryan Castro se presenta en la ceremonia de la novena edición de los Latin AMAs el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Ryan Castro se presenta en la ceremonia de la novena edición de los Latin AMAs el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Cortesía/Televisa Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

El cantante y compositor colombiano Ryan Castro llega a Miami para presentarse en el Kaseya Center con su Sendé World Tour 2026. La cita es el domingo 9 de noviembre a las 8 pm. Más información enkaseyacenter.com.

Lee además
MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Muestra de la caricaturista venezolana Rayma en la tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral. 
ARTES VISUALES

Colección de obras de Rayma destaca poder de la libertad

Escena

Adrienne Arsht Center

La bailaora venezolana Siudy Garrido celebra 25 años de trayectoria artística junto a su compañía Siudy Flamenco, con el show Alive, que presenta el 8 de noviembre, a las 8 pm, en el Arsht Center. El espectáculo promete evocar icónicos momentos de su carrera. Entradas en arshtcenter.org.

Artes Visuales

Feria Internacional de Arte de Doral (DIAF)

La tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral reúne a más de 30 galerías, artistas, curadores, coleccionistas, críticos y amantes del arte. La entrada al evento, que se extiende hasta el 9 de noviembre en anticipación a la Semana del Arte de Miami, es gratuita. Para más información visite www.artdoral.com.

Letras

Books&Books

Ania Nozewnik-Agárdy habla sobre Cuba Inesperada, un libro que transporta y revela la belleza oculta de los interiores, patios y el patrimonio arquitectónico de Cuba, con prólogo de Leonardo Padura. La cita es el 7 de noviembre, a las 6pm, en Books&Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Para reservar su asistencia, ingrese en www.eventbrite.es.

Temas
Te puede interesar

Organización Miss Universo rechaza agresión a Miss México, Fátima Bosch

Bizarrap y Daddy Yankee estrenan colaboración

Spotify enfrenta demanda por presunto fraude en cifras de reproducciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos nueve muertos en accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela
Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), habla con sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. 
PERFIL

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Un empleado de la construcción, un sector frenado por la crisis inmobiliaria por una caída de más de tres años en las ventas de viviendas.
EEUU

Sector privado crea en octubre más empleos de lo esperado

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas