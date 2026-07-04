El país donde el cielo es el límite

MIAMI. - Cuando Bryan Calvo recorre los pasillos del ayuntamiento de Hialeah no solo representa a una nueva generación de dirigentes políticos. A sus 28 años, el alcalde más joven en la historia de la ciudad, también encarna una historia profundamente estadounidense, la de un hijo de inmigrantes que encontró en la educación, el mérito y el servicio público el camino para alcanzar responsabilidades que parecían improbables apenas una generación antes.

Su padre llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel en 1980. Su madre emigró desde Ecuador. Su abuela cubana, profesora universitaria en la isla, tuvo que comenzar de nuevo limpiando habitaciones de moteles antes de revalidar sus títulos y volver a ejercer como maestra en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Esa sucesión de sacrificios constituye, para Calvo, el verdadero punto de partida de su historia.

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Mientras EEUU celebra los 250 años de la Declaración de Independencia, la vida del alcalde de Hialeah resume muchos de los principios sobre los que se construyó el país: la movilidad social, la igualdad de oportunidades, la importancia de la educación y la convicción de que el origen no determina el destino.

"Nuestra historia es muy parecida a la de muchísimas familias de esta comunidad", afirma al recordar los primeros años de sus padres en Hialeah.

La abuela marcó el camino

Antes de Harvard, antes de la Casa Blanca y antes de la política, hubo una mujer que moldeó su carácter.

Su abuela, quien había sido profesora en Cuba, se convirtió en la figura que más influyó en su formación intelectual.

"Siempre me acuerdo de mi niñez haciendo la tarea con mi abuela. Ella era muy estricta con los estudios", recuerda.

Aquella disciplina dio resultados muy pronto. Ingresó a la escuela un año antes de lo habitual y, pese a hablar únicamente español, pasó en poco tiempo del programa para estudiantes con dominio limitado del inglés al programa Gifted para alumnos con altas capacidades.

Mientras otros niños descubrían apenas la escuela, él acumulaba diplomas, trofeos y reconocimientos académicos.

Pero el aprendizaje no se limitó a las aulas.

Su abuela también le enseñó el valor del servicio a los demás. Participaba activamente en la iglesia católica, en campañas de ayuda social y actividades comunitarias. Sin proponérselo, sembró una idea que terminaría definiendo la carrera de su nieto.

Descubre el servicio público

La política llegó mucho antes que los discursos. Durante la secundaria comenzó a participar en organizaciones estudiantiles y actividades de voluntariado.

En su casa se hablaba constantemente de política. Se seguían debates, campañas electorales y asuntos públicos como ocurre en muchas familias del exilio cubano. Sin embargo, el interés por servir a la comunidad nació realmente dentro de la escuela, reconoce.

El punto de inflexión llegó cuando ingresó como voluntario al programa Miami-Dade Teen Court, una iniciativa que ofrece mentoría a adolescentes involucrados en delitos menores.

Durante cuatro o cinco años el adolescente Calvo trabajó prácticamente todos los días después de clases acompañando a jóvenes con problemas legales.

Afirma haber participado en más de 700 casos. Aquella experiencia terminó despertando su interés por el Derecho y por el funcionamiento de las instituciones.

Más que castigar, comprendió el valor de ofrecer segundas oportunidades.

Harvard: cuando el sueño parecía imposible

La primera vez que visitó Harvard fue siendo un adolescente. Viajó a Boston junto a su abuela y recorrió el campus como un turista. En aquel momento nunca imaginó que terminaría estudiando allí. "No conocía a nadie que hubiera ido a Harvard", recuerda. Su realidad estaba en Hialeah.

Mientras cursaba la secundaria, con apenas 15 años, comenzó a tomar asignaturas universitarias en Miami Dade College mediante el programa de doble matrícula. Sus calificaciones empezaron a situarlo entre los candidatos competitivos para ingresar a las mejores universidades del país y solicitó su ingreso en Harvard.

La solicitud de admisión tomó meses de preparación. Sin embargo, el momento que debía ser el más feliz coincidió con una tragedia familiar. Su abuela sufrió un derrame cerebral mientras él esperaba la respuesta de Harvard.

Falleció pocas semanas antes de que el joven Calvo terminara la secundaria y nunca llegó a saber que su nieto había sido aceptado. “Ella falleció un mes antes de que mi graduación de high school”.

La noticia vino acompañada de otra sorpresa. Su familia pensó inmediatamente en el costo de una universidad de élite.

La respuesta llegó poco después. Harvard le otorgó una beca completa. Matrícula, alojamiento, alimentación, libros y todos los gastos quedaron cubiertos.

"Para mí era más barato estudiar en Harvard que quedarme en una universidad aquí", recuerda.

El niño de Hialeah entre la élite académica

Llegó a Cambridge, Massachusetts, con apenas 17 años. El estudiante que había obtenido las mejores calificaciones en Hialeah descubrió que competía con jóvenes procedentes de algunos de los mejores colegios del mundo. "En matemáticas fue donde más lo sentí", admite. Había cursado las asignaturas más avanzadas disponibles en las escuelas públicas de Miami-Dade, pero en Cambridge comprendió que el punto de partida de muchos de sus compañeros era distinto. Lejos de desanimarlo, aquella diferencia reforzó una convicción. El mérito abre la puerta, pero el esfuerzo es el que permite permanecer al otro lado.

También descubrió una realidad cultural distinta. Mientras en Florida predominaban deportes como el béisbol o el fútbol americano, allí muchos practicaban polo o lacrosse.

Sin embargo, nunca sintió rechazo por su origen. Una de las primeras lecciones que recibieron los nuevos estudiantes resumía la filosofía de la universidad.

"Todos los que están aquí merecen estar aquí."

Aquella idea terminó convirtiéndose en una reafirmación del sistema meritocrático estadounidense.

La Casa Blanca

Después de estudiar un año en Italia como parte de su preparación, Calvo presentó su candidatura al White House Internship Program, el programa de becas de la Casa Blanca.

Según Calvo recuerda, durante la primera presidencia de Donald Trump pocos estudiantes de Harvard solicitaron ingresar al programa. Él presentó la solicitud por iniciativa propia. Ocho meses después recibió la confirmación.

Trabajar en la Casa Blanca le permitió observar desde dentro el funcionamiento del gobierno federal y comprender la enorme responsabilidad del servicio público. Aquella experiencia consolidó definitivamente su vocación política.

Más adelante decidió cursar Derecho en Florida International University mientras trabajaba durante el día en campañas electorales. No buscaba ejercer necesariamente como abogado, quería entender las leyes que sostienen el sistema político estadounidense.

De las campañas a la alcaldía

Su entrada en la política activa también tuvo algo de casualidad.

Un antiguo compañero de escuela era hijo del entonces alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

Ese vínculo terminó llevándolo a colaborar en campañas locales, primero con Luis González -ahora concejal de Hialeah- y después con Alex Penelas.

Desde dentro descubrió una dimensión completamente distinta de la política.

Aprendió organización, estrategia, comunicación y administración pública. A los 23 años fue elegido concejal de Hialeah y en 2025 decidió dar el paso, con apenas 27 años ganó el puesto de alcalde, convirtiéndose en el más joven de la historia de la ciudad.

Los Padres Fundadores sin mitos

Al preguntarle sobre la genialidad de los Padres Fundadores, Calvo evita idealizarlos. Considera que la historia ha resaltado sus mejores virtudes, pero recuerda que también eran seres humanos con profundas diferencias políticas.

"No creo que fueran genios en un sentido sobrenatural. Eran personas jóvenes enfrentando circunstancias extraordinarias."

Para él, el verdadero mérito consistió en construir instituciones capaces de limitar el poder del propio gobierno.

Ese es, a su juicio, el gran aporte de la Constitución estadounidense.

"Su mayor temor era un gobierno demasiado poderoso."

Recuerda que incluso antes de la Constitución existieron los Artículos de la Confederación, un sistema todavía más débil porque el miedo principal era evitar cualquier forma de tiranía.

Los mecanismos de separación de poderes, los contrapesos institucionales y la dificultad para aprobar leyes fueron concebidos precisamente para impedir la concentración del poder.

La libertad como esencia del país

Si tuviera que resumir los 250 años de EEUU en una sola palabra, elegiría "libertad".

No habla únicamente de un concepto jurídico.

Habla de permitir que cada persona pueda construir su propio destino."Cuando uno tiene libertad puede mejorar su vida, la de su familia y la de su comunidad."

Para Calvo, esa es la verdadera explicación del éxito estadounidense. No porque el país sea perfecto. Reconoce que existen numerosos problemas por resolver. Pero considera que ningún otro sistema ha ofrecido tantas oportunidades para que una persona transforme completamente su vida en una sola generación. Su propia historia es prueba de ello.

Una generación para conservar la libertad

Lejos del triunfalismo, el alcalde lanza una advertencia. "Nada está garantizado.” Sostiene que la democracia necesita ser defendida permanentemente y que cada generación debe asumir esa responsabilidad.

"Siempre estamos a una generación, o menos, de perder la libertad.” Por eso insiste en la necesidad de participar en la vida pública, fortalecer las instituciones y preservar el equilibrio constitucional que permitió a Estados Unidos consolidarse durante dos siglos y medio.

El cielo es el límite

Cuando se le pregunta hasta dónde quiere llegar en política, no menciona cargos concretos.

"El cielo es el límite.” No lo dice como una consigna.

Lo expresa como la conclusión natural de una historia que comenzó mucho antes de su nacimiento, cuando un inmigrante cubano llegó a Hialeah sin más patrimonio que la esperanza y una profesora cubana tuvo que empezar limpiando habitaciones antes de volver a enseñar en un aula.

Cuba libre

En el cierre de la conversación surge inevitablemente Cuba.

Calvo confía en que la isla alcance algún día la libertad por la que tantos exiliados han esperado durante décadas.

"Eso es lo que esperamos todos.” “Seguimos empujando para que llegue lo que desde hace 67 años estamos esperando”.

Quizá por eso su historia trasciende la biografía de un alcalde.

Es, en buena medida, la historia de un país que cumple 250 años convencido de que la libertad es su mayor patrimonio y de que, mientras existan oportunidades para que un niño que llegó a la escuela hablando solo español pueda terminar estudiando en Harvard, trabajando en la Casa Blanca y gobernando una ciudad de cientos de miles de habitantes, el llamado sueño americano seguirá siendo mucho más que una expresión histórica, continuará siendo la materialización de la excepcionalidad de los Estados Unidos de América.

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