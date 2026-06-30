martes 30  de  junio 2026
EFEMÉRIDE

Miami-Dade celebra el 4 de Julio con decenas de eventos públicos y un llamado a la prudencia

El Condado encabeza la jornada con su tradicional fiesta gratuita en Tropical Park, dentro de la conmemoración por los 250 años de Estados Unidos. Las autoridades piden cautela ante una ola de calor

Imagen referencial.

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FREEPIK
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Miami-Dade ofrecerá este sábado 4 de julio decenas de celebraciones públicas y gratuitas por el Día de la Independencia, con conciertos, comida, zonas familiares y espectáculos de fuegos artificiales repartidos por todo el condado, mientras las autoridades piden cautela ante una intensa ola de calor y el cumplimiento de las normas sobre pirotecnia.

El acto principal, organizado por el gobierno condal en Tropical Park, conmemora además el aniversario 250 de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

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Tropical Park

La celebración más grande del Condado tendrá lugar de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. en Tropical Park, ubicado en el 7900 SW 40th Street, en una edición especial dedicada a la iniciativa America 250.

El Departamento de Parques, Recreación y Espacios Abiertos (PROS), en alianza con TelevisaUnivisión, anunció un cartel musical que incluye a Piso 21, Giselle, Orlando Méndez, Whiskey All Stars y Celebrity Band 305, junto a una zona infantil de Carnival Cruise Line y un cierre con fuegos artificiales sobre el lago del parque.

La conducción estará a cargo del comunicador Javier Romero, con la participación de la alcaldesa Daniella Levine Cava y el comisionado Anthony Rodríguez.

“Es más que una celebración anual; es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que nos unen como nación y para reafirmar nuestro compromiso con los derechos y libertades garantizados a todos”, afirmó Levine Cava sobre el significado de la fecha.

Opciones en ciudades

Las festividades se replican en numerosos municipios. Bayfront Park, en el centro de Miami, repite su tradicional jornada con música, comida y pirotecnia frente a la bahía de Biscayne.

Por su parte, Doral Central Park ofrece entretenimiento familiar e inflables antes de su espectáculo de fuegos artificiales, mientras Hialeah concentra su fiesta en el Milander Park, con conciertos, camiones de comida y exhibición de láser.

En el sur del condado, Homestead vuelve con su evento anual “Race to the 4th” en el Homestead-Miami Speedway, y Coral Gables programa su velada en el Hotel Biltmore.

Recomendaciones

El principal llamado oficial apunta al calor. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las temperaturas máximas podrían superar los 100 grados Fahrenheit, con una sensación térmica aún mayor por la elevada humedad, por lo que recomienda hidratarse con frecuencia, limitar la exposición al sol y vigilar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En cuanto a la pirotecnia, el comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, confirmó que los residentes podrán usar fuegos artificiales, aunque pidió responsabilidad y respeto a las restricciones locales vigentes en algunos condados.

“Mientras celebramos el aniversario 250 de la fundación de nuestra nación con diversión, fuegos artificiales y reuniones al aire libre, hagámoslo de manera responsable para mantener seguras a nuestras comunidades y a nuestros equipos de primera respuesta”, expresó Simpson.

Los cuerpos de bomberos recuerdan encender la pirotecnia al aire libre sobre superficies planas, mantener agua a la mano y alejar a niños y mascotas.

Para el evento de Tropical Park, el Condado pidió usar la entrada por Bird Road —la de Miller Road permanecerá cerrada—, llegar temprano por el estacionamiento limitado y recurrir al transporte compartido. No se permiten mascotas ni fuegos artificiales personales en el recinto.

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