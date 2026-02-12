Escándalo “AFAgate”: las revelaciones de Nicolás Pizzi sobre dinero y empresas en EE.UU.

El periodista argentino Nicolás Pizzi presentó en Miami nuevas revelaciones sobre el caso conocido como “AFAgate”, durante el foro Fútbol, corrupción y democracia: Argentina AFAgate , organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia junto a Diario Las Américas .

En su intervención, Pizzi detalló el alcance de una investigación basada en miles de registros bancarios que, según explicó, muestran un complejo circuito financiero vinculado a ingresos internacionales de la selección argentina y a empresas intermediarias radicadas en Estados Unidos .

El Diario en 90 segundos Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Una estructura financiera bajo la lupa

De acuerdo con la exposición, la empresa Tour Prudente LLC —creada en 2021— habría sido utilizada como intermediaria para administrar ingresos provenientes de patrocinadores, derechos televisivos y amistosos internacionales.

Pizzi aseguró que el equipo periodístico analizó más de 3.000 páginas de documentos bancarios y detectó movimientos por al menos 260 millones de dólares en cuentas de Estados Unidos. El periodista aclaró que la cifra es provisional y podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

Uno de los puntos más llamativos que mencionó fue que la compañía no tenía empleados ni antecedentes en marketing deportivo, pese a haber gestionado una parte relevante de los ingresos comerciales vinculados al fútbol argentino.

Embed - Foro "Fútbol, corrupción y democracia" Argentina - AFA Gate

Sociedades fantasma y transferencias millonarias en Miami

Durante el foro, el periodista explicó que parte del dinero habría sido transferido a varias LLC registradas en Miami, algunas constituidas por personas sin trayectoria empresarial conocida.

Según su investigación, estas sociedades habrían recibido más de 40 millones de dólares. Pizzi sostuvo que aún no se conoce con precisión el destino final de esos fondos, lo que abre nuevas líneas de análisis dentro del caso.

También mencionó gastos elevados en vuelos privados, alquiler de embarcaciones, propiedades y otros consumos que, de acuerdo con su exposición, figuran en los registros financieros revisados por el equipo periodístico.

Pagos, intermediarios y un entramado más amplio

El periodista indicó que la investigación detectó pagos a distintos intermediarios y personas vinculadas al entorno dirigencial, además de transferencias a empresas relacionadas con logística y servicios.

Según explicó, varias compañías habrían actuado previamente como intermediarias comerciales antes de la aparición de Tour Prudente, lo que ampliaría el alcance temporal del esquema investigado hasta años anteriores.

Impacto judicial y reacción del entorno futbolístico

Pizzi señaló que actualmente existen causas abiertas en Argentina y que autoridades financieras internacionales mantienen intercambios de información. También afirmó que algunos patrocinadores comenzaron a revisar sus acuerdos tras las publicaciones periodísticas.

Durante su presentación, el periodista destacó que el caso pone en debate la transparencia en el manejo económico del fútbol argentino y la relación entre éxito deportivo y control institucional.