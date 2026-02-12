jueves 12  de  febrero 2026
El fútbol se la juega entre corrupción y democracia

El Interamerican Institute for Democracy y Diario las Américas abren el debate entre analistas sobre el AFA Gate

Captura de pantalla. Foro Fútbol, corrupción y democracia Argentina - AFA Gate

Captura de pantalla. Foro "Fútbol, corrupción y democracia" Argentina - AFA Gate

Youtube: Interamerican Institute for Democracy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La sede del Interamerican Institute for Democracy en Miami se convierte en el epicentro del debate sobre la ética deportiva con el foro “Fútbol, corrupción y democracia”.

Diario las Américas participará con la exposición y análisis de de Pedro Felipe Hernández, periodista deportivo del medio.

El encuentro, moderado por Francisco Endara Daza y con conclusiones a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, cuenta con un panel de expertos internacionales que analizan el caso conocido como "AFA Gate", con el análisis de: Guillermo Tofoni, Mariano Federici, Pedro Felipe Hernández, Oscar Posedente, Alejandro Casar, Norberto Spangaro.

La jornada profundiza en la necesaria separación entre los intereses políticos y la gestión de las asociaciones de fútbol profesional.

