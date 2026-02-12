El fútbol se la juega entre corrupción y democracia

La sede del Interamerican Institute for Democracy en Miami se convierte en el epicentro del debate sobre la ética deportiva con el foro “Fútbol, corrupción y democracia”.
El Interamerican Institute for Democracy y Diario las Américas abren el debate entre analistas sobre el AFA Gate
La sede del Interamerican Institute for Democracy en Miami se convierte en el epicentro del debate sobre la ética deportiva con el foro “Fútbol, corrupción y democracia”.
Diario las Américas participará con la exposición y análisis de de Pedro Felipe Hernández, periodista deportivo del medio.
El encuentro, moderado por Francisco Endara Daza y con conclusiones a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, cuenta con un panel de expertos internacionales que analizan el caso conocido como "AFA Gate", con el análisis de: Guillermo Tofoni, Mariano Federici, Pedro Felipe Hernández, Oscar Posedente, Alejandro Casar, Norberto Spangaro.
La jornada profundiza en la necesaria separación entre los intereses políticos y la gestión de las asociaciones de fútbol profesional.