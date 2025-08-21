Trump visita a policías y tropas desplegadas en la capital en una ofensiva contra la delincuencia

El presidente Donald Trump habla mientras visita a las tropas federales en la instalación de operaciones de la Policía en Washington, DC, el 21 de agosto de 2025.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , visitó el jueves a la policía y tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las calles de Washington, donde aseguró que permanecerán "por un tiempo" pese a la oposición de los demócratas .

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

"Vamos a hacerla más segura y luego vamos a ir a otros lugares, pero vamos a quedarnos aquí por un tiempo. Queremos hacerlo absolutamente perfecto", dijo Trump a las afueras de las instalaciones de la Policía de Parques de Estados Unidos, en el histórico vecindario de Anacostia.

Estaba rodeado de agentes de varias agencias locales y federales, así como de efectivos de la Guardia Nacional.

Más temprano, el dirigente de 79 años había sugerido que patrullaría con la policía y el ejército. Pero, en cambio, dio un breve discurso y repartió pizzas y hamburguesas.

"Todos se sienten seguros", apuntó, al tiempo que adelantó sus planes de que la capital sea "arreglada físicamente".

"Una de las cosas que vamos a estar rehaciendo es la de sus parques. Soy muy bueno con el pasto, porque tengo muchos campos de golf en todos lados. Sé más de pasto que cualquier ser humano", dijo el magnate.

"¡Liberen a DC!"

Trump habló un día después de que su vicepresidente, JD Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de simpatizantes demócratas "¡Liberen a DC!" —en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington— durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

Vance desestimó esas críticas y calificó a los protagonistas de la protesta de "banda de manifestantes locos".

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán otros 1.200 en total.

Además de sacar a las tropas a las calles de la capital, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, al intentar marginar a su dirección.

Seguridad

El despliegue militar se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.

Residentes en la capital han aplaudido el despliegue de seguridad, destacando los niveles de delincuencia en sus barrios, pero otros se han quejado de que la demostración de fuerza es innecesaria o no se ha visto en aquellas zonas donde se concentra la violencia.

Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller visitaron a las tropas en la Estación Union de Washington el miércoles.

Políticos republicanos afirman que Washington está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

FUENTE: Con informaciòn de AFP