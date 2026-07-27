lunes 27  de  julio 2026
AYUDA

El senador Rick Scott visita la instalación en Miami de ayuda humanitaria para Venezuela

Mientras continúan los esfuerzos humanitarios, el senador Scott reafirmó su compromiso para garantizar que el pueblo venezolano reciba el apoyo que necesita

El senador Rick Scott visita la instalación en Miami de ayuda humanitaria para Venezuela.&nbsp;

El senador Rick Scott visita la instalación en Miami de ayuda humanitaria para Venezuela. 

Oficina de Prensa/Senador Rick Scott
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI, Florida.- El senador Rick Scott visitó la instalación humanitaria de la organización Global Empowerment Mission (GEM, por sus siglas en inglés) en Miami para agradecer a los voluntarios y organizaciones asociadas que trabajan incansablemente para preparar ayuda humanitaria crítica para el pueblo venezolano mientras la nación se recupera de la devastación causada por los recientes terremotos y avanza hacia una transición democrática.

Durante la visita, el senador Scott recibió un informe de Michael Capponi, CEO de Global Empowerment Mission, sobre los esfuerzos de recuperación en curso y la respuesta humanitaria. El Senador Scott también se reunió con el personal de GEM, voluntarios, líderes comunitarios y organizaciones aliadas que han dedicado incontables horas a recopilar, organizar y preparar suministros que salvarán vidas y que apoyarán a las familias venezolanas.

Lee además
Niños juegan fútbol en un campamento improvisado en Maiquetía, La Guaira, días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, el 30 de junio de 2026.
AYUDA

La emergencia por los terremotos moviliza plan de apoyo para la niñez en Venezuela
El Grupo IDEA.
PRONUNCIAMIENTO

Grupo IDEA advierte sobre el avance del autoritarismo en Nicaragua y Venezuela

El senador Rick Scott dijo: "Es maravilloso estar aquí en Doral con Global Empowerment Mission y agradecerles por el increíble trabajo que están realizando. Desafortunadamente, muchas personas han perdido la vida o han resultado heridas en Venezuela, y gracias a Dios por la Misión de Empoderamiento Global y todo lo que hacen cada día para salvar vidas. Vamos a seguir luchando, no vamos a dejar de luchar, por la libertad y las oportunidades para el pueblo de Venezuela. Ahora mismo, debemos hacer todo lo posible para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan".

Desde el primer día, el senador Scott ha luchado junto al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, pidiendo repetidamente la máxima presión sobre el régimen de Maduro, apoyando sanciones contra funcionarios del régimen, abogando por la asistencia humanitaria y apoyando a líderes democráticos que buscan restaurar la libertad y el Estado de derecho.

Mientras continúan los esfuerzos humanitarios, el senador Scott reafirmó su compromiso de trabajar junto al presidente Trump, el secretario Rubio y sus aliados en toda Florida para garantizar que el pueblo venezolano reciba el apoyo que necesita mientras se comienza a reconstruir una nación libre, democrática y próspera.

Temas
Te puede interesar

Venezuela 2026: Balance y desafíos de la reconstrucción nacional

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CUPONES SNAP

Florida registra caída de 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
BANCO CENTRAL

La Fed se reúne este martes: ¿subirán las tasas de interés?

Te puede interesar

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista y remitirá el caso a la corte de inmigración

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

 Ric Prado durante la presentación del libro La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo
EXILIO CUBANO

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL 

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido