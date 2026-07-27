El senador Rick Scott visita la instalación en Miami de ayuda humanitaria para Venezuela. 

MIAMI, Florida.- El senador Rick Scott visitó la instalación humanitaria de la organización Global Empowerment Mission (GEM, por sus siglas en inglés) en Miami para agradecer a los voluntarios y organizaciones asociadas que trabajan incansablemente para preparar ayuda humanitaria crítica para el pueblo venezolano mientras la nación se recupera de la devastación causada por los recientes terremotos y avanza hacia una transición democrática.

Durante la visita, el senador Scott recibió un informe de Michael Capponi, CEO de Global Empowerment Mission, sobre los esfuerzos de recuperación en curso y la respuesta humanitaria. El Senador Scott también se reunió con el personal de GEM, voluntarios, líderes comunitarios y organizaciones aliadas que han dedicado incontables horas a recopilar, organizar y preparar suministros que salvarán vidas y que apoyarán a las familias venezolanas.

El senador Rick Scott dijo: "Es maravilloso estar aquí en Doral con Global Empowerment Mission y agradecerles por el increíble trabajo que están realizando. Desafortunadamente, muchas personas han perdido la vida o han resultado heridas en Venezuela, y gracias a Dios por la Misión de Empoderamiento Global y todo lo que hacen cada día para salvar vidas. Vamos a seguir luchando, no vamos a dejar de luchar, por la libertad y las oportunidades para el pueblo de Venezuela. Ahora mismo, debemos hacer todo lo posible para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan".

Desde el primer día, el senador Scott ha luchado junto al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, pidiendo repetidamente la máxima presión sobre el régimen de Maduro, apoyando sanciones contra funcionarios del régimen, abogando por la asistencia humanitaria y apoyando a líderes democráticos que buscan restaurar la libertad y el Estado de derecho.

Mientras continúan los esfuerzos humanitarios, el senador Scott reafirmó su compromiso de trabajar junto al presidente Trump, el secretario Rubio y sus aliados en toda Florida para garantizar que el pueblo venezolano reciba el apoyo que necesita mientras se comienza a reconstruir una nación libre, democrática y próspera.