Los republicanos de Florida, liderados por el gobernador Ron DeSantis, argumentan que solo los delincuentes que hayan cumplido todas las condiciones de sus sentencias deberían poder votar. Él y los legisladores republicanos dicen que para recuperar el derecho al voto, los delincuentes no solo deben cumplir su condena sino también pagar todas las multas y otras obligaciones financieras legales.

El caso ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos con sede en Atlanta el martes podría ser consecuente debido a los márgenes muy delgados que a veces deciden concursos electorales en Florida, un estado perenne de campo de batalla.

"La respuesta de esta Corte a esa pregunta tendrá efectos de largo alcance, ya que determinará si el Estado debe cumplir con la orden judicial en las próximas elecciones de importancia nacional, estatal y local en 2020", dice el informe de Florida.

El tema ante el tribunal de apelaciones es la Enmienda 4, una medida de votación aprobada por los votantes en 2018, que permite a los delincuentes recuperar el derecho a votar antes de las primarias del 17 de marzo y la crucial votación presidencial de noviembre.

En respuesta a la Enmienda 4, la Legislatura controlada por los republicanos aprobó un proyecto de ley, luego firmado por el gobernador Ron DeSantis, que estipula que los delincuentes deben pagar todas las multas, restitución y otras obligaciones financieras para completar sus condenas.

Los grupos de derechos de voto inmediatamente demandaron por una orden judicial temporal que permitiría a los delincuentes continuar registrándose para votar y emitir votos hasta que los méritos de la ley puedan ser juzgados por completo. Se espera que comience un juicio completo en abril.

En octubre, un juez de un tribunal de distrito federal en Tallahassee calificó el proceso de registro de votantes de Florida como una "pesadilla administrativa" y suspendió la ley para los demandantes que no podían pagar sus deudas pendientes. Estuvo de acuerdo con los defensores de los derechos de los votantes que imponen el requisito de la deuda a los delincuentes empobrecidos ascendió a una encuesta de impuestos.

Si bien esa decisión solo benefició directamente a los 17 demandantes en los casos, podría tener amplias implicaciones para miles de otros delincuentes.

Los funcionarios estatales predijeron "daños irreparables" si la orden judicial temporal se mantiene y disputaron que el requisito financiero es un impuesto electoral.

“La restitución penal, multas y honorarios que los Demandantes no han pagado no son ningún tipo de impuesto sobre el derecho al voto; son aspectos del castigo por sus crímenes que no han cumplido ”, argumenta el estado en su apelación.

Hasta 1,6 millones de delincuentes que han cumplido sus penas de prisión recuperaron los privilegios de voto en virtud de la Enmienda 4, que fue aprobada abrumadoramente por los votantes de Florida en noviembre de 2018.

En un breve cuestionamiento de la apelación del estado, el Southern Poverty Law Center, que representa a algunos de los delincuentes, dijo que la legislación que despojó a los derechos de voto fue "uno en una larga serie de ejemplos de la hostilidad absoluta de Florida hacia los derechos de voto, especialmente cuando se trata de a personas con condenas por delitos graves ".

Con un golpe de la pluma del gobernador, el 80% de los delincuentes del estado que se reinvirtió a través de la Enmienda 4, nuevamente no fueron elegibles para votar, según los abogados que representan a los ex reclusos.

A principios de este mes, la Corte Suprema de Florida emitió una opinión consultiva no vinculante de acuerdo con el gobernador republicano.

Con la fecha límite del 18 de febrero a punto de registrarse para la primaria presidencial, se espera que el panel de apelación de tres miembros pronuncie rápidamente un fallo.