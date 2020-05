Sobre sus proyectos artísticos en Wynwood, diseños de interiores y perspectivas en Miami, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la joven creadora de pinturas al fresco Tarbay y Flamingo que forman parte de la serie de murales de Wynwood.

-Del proyecto Tarbay en Wynwood a diseño interior, al fresco e ilustración, ¿Qué te motiva a tener tanta diversidad?

Me considero una persona bastante curiosa. Me encanta aprender cosas nuevas. Me gusta mantenerme al día con las tendencias pero no necesariamente seguirlas. Creo que es un sentido de estética. Soy rebelde por naturaleza. Me gusta hacer cosas de manera diferente y eso es lo que busco siempre como resultado final, impactar, de buena manera sorprender.

- ¿Qué te planteas cuando te lanzas a pensar out of the box (fuera de lo ordinario) para captar sentidos?

Creo que una de mis mejores cualidades es interpretar lo que quiere la gente. Tengo un mundo interno muy diverso. La imaginación y la intuición juegan un papel protagónico en mi vida. Para mí no hay una regla específica a la hora de crear. Tratar de resolver un problema de manera creativa es una buena manera de empezar. Al ser una persona muy visual, me gusta estimular el poder de visualidad en los demás. Hay varias técnicas para que la creatividad fluya. Por ejemplo: simplificar, ir quitando capas, mientras más rápido se capte un mensaje determina el éxito del mismo.

-Además del sentido de creatividad, hay conceptos y reglas a tener en cuenta. ¿Cómo logras el punto medio que existe entre la creación y la norma?

Suelo cuestionar las normas. Creo que no las sigo mucho. Utilizo mi criterio propio. Además de ser mí, que soy las crítica más dura, mi la norma es ir con los instintos, dejar el toque personal en todo lo que hago, y sobre todo que me guste el proceso, no solo el resultado.

- ¿Consideras el arte público bien hecho una inversión para cualquier ciudad?

¡Si! Definitivamente. El ambiente que nos rodea tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Crear arte, y que sea público de alguna manera, contribuye al bienestar emocional de los ciudadanos, aunque sea de una manera muy sutil. Muy pocas personas se den cuenta de ello. Además, el arte público fomenta la visita de personas al lugar, lo que se traduce en más prosperidad para los negocios locales. Creo que solo tiene aspectos positivos para todos.

- ¿Planes futuros en Miami?

Muchos. Además de ser directora artística para EleVen by Venus Williams, siempre estoy haciendo algo. Una de mis metas es tener mi propio estudio y marca. Pero eso aún está en los planes.