Emilio Uribe: "El propósito más grande de mi vida es brindar todo lo mejor"

“Nací en Pereira, Colombia, pero nunca tuve la dicha de vivir allá”, contó Uribe, que creció en Nueva York. Su infancia estuvo marcada por el trabajo de su madre, que es estilista y trabajaba en salón y una boutique.

Su talento para el arte le hizo merecer el primer premio entre estudiantes de high school de cinco boards: Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan y Staten Island: “Colocaron todo mi arte en un edificio de Park Avenue, el alcalde Rudy Giuliani me dio un reconocimiento, también The New York Times. Recuerdo que mi profesora de arte me dijo: me voy a quedar con esta pintura porque vas a ser famoso”.

Uribe estudió en Parsons School of Design y se graduó con honores de Diseño Interior como el mejor de su clase. Comenzó inmediatamente a trabajar como mánager de una tienda en Soho, y después trabajó en proyectos de diseño en casas en Los Hamptons, Park Avenue, Madison Avenue.

Caerse y levantarse

Poco después, Nueva York sufrió el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. En busca de consejo para rebasar ese obstáculo, su tía Mariluz Bustamante fue su apoyo en medio de la incertidumbre.

“Es la segunda madre que la vida me dio. Es mi confidente, protectora, la persona que desde niño me alcahueteó, y nunca he tenido la oportunidad en una entrevista de decir todo esto de ella”, declaró.

“Le debo tanto porque dejó sacar a ese artista en mí, yo me quedaba después del colegio en su casa, y me dejaba pintar, que me expresara”, apuntó.

Fue su tía quien le recordó la licencia de cosmetología que había obtenido en Colombia. En esa línea conoció a la maquillista de la serie Los Sopranos, Dionne Pitsikoulis, que le dio la oportunidad de hacer cabello y maquillaje como asistente para los conciertos del primer aniversario del 9-11, en 2002. Así Uribe se vinculó con Emilio y Gloria Estefan, a quienes describió como sus “padrinos de la vida”.

“Después del concierto de Gloria Estefan, llamé a mi mamá y le dije: encontré lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Se me paran todos los pelos y ese momento lo vivo todos los días cuando hago mi trabajo: la emoción de poder hacer lo que amo. Yo simplemente por eso me siento un humano muy afortunado”, apuntó.

Su esfuerzo se vio premiado con la entrada a Hollywood y su trabajo con figuras como Alicia Keys, Beyonce, Eva Longoria, Paul McCartney, Charlize Theron, Johnny Depp, Anne Hathaway y Scarlett Johansson.

Asimismo, trabajó en proyectos con revistas como People en Español, Vogue, Playboy y Elle, Maxim.

Y hay más. En 2008 lanzó su propia marca, UBe by Emilio Uribe, de la que destacó una vitamina para el cabello que tiene en su salón de belleza en Miami: “Es la primera vitamina tópica en el mundo, que va arreglando el cabello cada vez que la utilizas. Es un styling cream, si te vas a hacer un recogido, lo utilizas. Es especial para todo tipo de cabello”.

Su enfoque personalizado en el mundo de la belleza y su visión como pionero del engagement natural entre famosos y productos le hicieron destacar en la industria.

Renacer

Pero no todo fue un camino de rosas. En Miami, en medio del proyecto de un tour de Juanes, un malestar le hizo visitar al médico. Un diagnóstico de cáncer transformó su vida. “Ahí fue cuando me comienzan a hacer todos los exámenes y me doy cuenta de que tengo cáncer de pulmón”, confesó Uribe, editor de belleza de Imagen Miami.

“Caí en un coma, me tuvieron que atender en urgencias, darme las primeras quimioterapias. Me daban siete días de vida”, afirmó. “Caí en un coma, me tuvieron que atender en urgencias, darme las primeras quimioterapias. Me daban siete días de vida”, afirmó.

Uribe venció los pronósticos médicos y retomó su carrera con mayor fuerza: “Por eso celebro mi cumpleaños también el 7 de julio; siento como que tuve un renacer. Yo renací el 7 de julio. Celebro más mi cumpleaños ahorita el 7 de julio que el 25 de enero, que es el día en que nací”.

Emilio Uribe ha logrado que su nombre destaque en la competitiva industria de la belleza, lo cual demuestra su espíritu de resiliencia e inspira a otros a luchar por estos sueños que, aunque a veces implican obstáculos en el camino, se cumplen como resultado del sacrificio.

“Si amas lo que haces, vas a triunfar en lo que sea. Nunca busqué ser famoso, pero me siento super afortunado de poder decirme que volví a triunfar y volví a levantar mi nombre”, afirmó el empresario, que también trabajó en la serie ‘Empire’ de HBO.

¿Cómo llegar al éxito? “Con pasión y amor al trabajo. Simplemente amo tener mi salón y tratar a mis clientes como celebridades. Para Emilio Uribe la palabra celebridad no existe, para mí la palabra que existe es un ser humano”, dijo sobre su filosofía de trabajo.

Recoger lo sembrado

Uribe, reconocido entre los diez mejores estilistas de Estados Unidos por la revista W Magazine, actualmente es embajador global de la marca Blust On: “Ese es el proyecto más grande que tengo. Amo sus productos, el color, los tratamientos, es algo que me apasiona”.

Además, mantiene House Artist Lab, que fue su primer negocio. “Llevo 18 años con la tienda de la galería, que me apasiona. Fue la primera tienda de concepto en Miami”.

“Creo que las personas toman el éxito de diferentes maneras. Todo para mí ha sido algo natural porque vivo con pasión mi profesión. Nunca tengo tiempo de pensar si soy exitoso o no. El propósito más grande de mi vida es entrar a un proyecto y brindar todo lo mejor que pueda. Vivo contento con lo que me enseña la vida”, acotó.

Puede conocer más sobre Emilio Uribe en su perfil de Instagram.