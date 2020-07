Emiten alerta AMBER por niña de 5 años desaparecida

Según los funcionarios del condado de Madison, que se encuentra en el norte de Florida y limita con el estado de Georgia, los agentes respondieron al Deerwood Inn, ubicado en 155 St. Augustine Road en Madison. La posada se encuentra cerca del intercambio interestatal 10 con South State Road 53.

Los oficiales llegaron alrededor de la 1:59 am del lunes después de recibir un informe de un niño desaparecido. Según la oficina del sheriff, les dijeron que Naomi fue vista por última vez durmiendo en una de las habitaciones del motel alrededor de las 12:30 a.m. con otro niño al cuidado de un hombre adulto. Las autoridades no especificaron la relación entre Naomi y el adulto.

A la 1:40 de la mañana, la madre del niño regresó a la habitación y descubrió que la puerta de la habitación estaba cerrada, pero sin llave, dijeron las autoridades. Dijeron que cuando ella entró, Naomi no estaba adentro, pero los ocupantes restantes sí.

Los agentes registraron el área, junto con un equipo de rastreo K9 del Departamento de Correcciones de Florida.

Cualquier persona con información debe llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Madison al 850-973-4001, ext. 1 o marque 911.