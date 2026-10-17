Empresaria anuncia academia en Miami para emprender en tiempos de AI

En tiempos en los que la inteligencia artificial y la automatización están transformando el mundo laboral, la empresaria anuncia el lanzamiento de Ani Miller Academy, una iniciativa de formación y acompañamiento dirigida a quienes buscan adquirir nuevas habilidades y desarrollar un negocio propio de preparación de declaraciones de impuestos federales en Estados Unidos.

La academia ofrecerá capacitación práctica en preparación de impuestos, atención al cliente y desarrollo de servicios independientes, con el propósito de ampliar las oportunidades profesionales de sus participantes. La propuesta también incorporará herramientas para identificar creencias y emociones relacionadas con el dinero, la toma de decisiones económicas y la construcción de riqueza a largo plazo.

El lanzamiento se enmarcará en el encuentro Mi dinero. Mis sentimientos. Mi yo del futuro, que se celebrará el martes 20 de octubre, de 5 pm a 9 pm, en el Coral Gables Woman’s Club, ubicado en 1001 E. Ponce de Leon Blvd., en Coral Gables, sur de Florida.

Bajo el lema "Lo que sientes también cuenta", el encuentro propone conectar la reinvención profesional con la relación personal con el dinero y la planificación del futuro financiero.