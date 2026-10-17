sábado 17  de  octubre 2026
EVENTO

Empresaria anuncia academia en Miami para emprender en tiempos de AI

La empresaria presentará Ani Miller Academy, una propuesta que combina capacitación profesional, emprendimiento y educación financiera emocional

Póster promocional de lanzamiento a la academia.&nbsp;

Póster promocional de lanzamiento a la academia. 

Cortesía/ Ani Miller Academy
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La empresaria Ani Miller lleva a Coral Gables una propuesta que combina capacitación profesional, emprendimiento y educación financiera emocional.

En tiempos en los que la inteligencia artificial y la automatización están transformando el mundo laboral, la empresaria anuncia el lanzamiento de Ani Miller Academy, una iniciativa de formación y acompañamiento dirigida a quienes buscan adquirir nuevas habilidades y desarrollar un negocio propio de preparación de declaraciones de impuestos federales en Estados Unidos.

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La academia ofrecerá capacitación práctica en preparación de impuestos, atención al cliente y desarrollo de servicios independientes, con el propósito de ampliar las oportunidades profesionales de sus participantes. La propuesta también incorporará herramientas para identificar creencias y emociones relacionadas con el dinero, la toma de decisiones económicas y la construcción de riqueza a largo plazo.

El lanzamiento se enmarcará en el encuentro Mi dinero. Mis sentimientos. Mi yo del futuro, que se celebrará el martes 20 de octubre, de 5 pm a 9 pm, en el Coral Gables Woman’s Club, ubicado en 1001 E. Ponce de Leon Blvd., en Coral Gables, sur de Florida.

Bajo el lema "Lo que sientes también cuenta", el encuentro propone conectar la reinvención profesional con la relación personal con el dinero y la planificación del futuro financiero.

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