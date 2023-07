En Florida recrudece el VIH por falta de información, diagnóstico y tratamiento

De acuerdo a estos estudios, aproximadamente 1,1 millones de personas en los Estados Unidos viven con ese virus en la actualidad, pero no todos lo saben. Aquellos que no conocen su situación no reciben la atención y el tratamiento que pueden preservar su salud y proteger a sus parejas de la infección, por lo que no hay un control de la propagación del virus.

Consideran de suma importancia que las personas tomen conciencia, someterse a las pruebas de rigor, para diagnosticar a tiempo si están contagiados con el virus VIH, para así aplicar el tratamiento adecuado, controlar la enfermedad, beneficiando la salud del individuo y reducir el potencial de propagación del VIH.

Es decir, ya no es una sentencia de muerte como hace unas décadas y ahora una persona con VIH tiene la posibilidad de vivir con toda normalidad. Ese es el mensaje más esperanzador de quienes trabajan en la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), como las organizaciones que ofrecen una mejor perspectiva de vida a quienes lo padecen.

De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, solo el año pasado se cobró 450.000 vidas y 1,5 millones contrajeron el virus, en el mundo. El organismo estima que 38,4 millones viven con VIH, más de dos tercios en África.

Como han manifestado los especialistas, el VIH ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario más fuerte pueden combatir más fácilmente.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Su transmisión persiste en todos los países, y con mayor énfasis en Florida Estados Unidos, que cada año se registran nuevas infecciones, cuando el contagio está en descenso en otros países.

Recomiendan los especialistas en salud, que un estilo de vida saludable es importante para todo el mundo y especialmente para quien vive con VIH. Dado que este virus puede afectar el funcionamiento de su sistema inmunológico, por lo que es fundamental mantener el cuerpo sano, evitar enfermedades y evitar complicaciones. Señalan que lo esencial es llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y evitar hábitos poco saludables (como fumar, consumir alcohol y drogas).

Como podemos observar de acuerdo a estudios realizados por las organizaciones de salud específicamente sobre el VIH, el diagnóstico a tiempo, tratamiento y la atención de las personas con el virus ha favorecido el aumento de la esperanza de vida, llegando a niveles cada vez más similares a los observados en la población general.

Es posible que las fallas para controlar el virus y su contagio en el Estado de Florida es la falta de información a la población, para su prevención, así como planes y programas que estimulen a las personas a realizarse las pruebas para su diagnóstico y tratamiento a tiempo.