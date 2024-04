Miami Dade College celebra a lo grande graduación de 13.000 estudiantes

“Esto representa la consecución de cambiar vidas a través de la educación. Vale la pena que la generación del es un ejemplo de la diversidad cultural y global de la región, con graduados provenientes de 118 naciones y que hablan 23 idiomas diferentes. Estos estudiantes representan una amplia gama de profesiones, desde emprendedores hasta enfermeros, ingenieros y educadores, todos con el firme propósito de impactar positivamente en sus comunidades. Por otra parte, el MDC está ampliando programas de tecnología e inteligencia artificial” agregó Soraya Galán, directora de relaciones públicas de la institución.

DIARIO LAS AMERICAS conversó Sean Matías, quien se gradúa con un GPA perfecto de 4.0 en Ingeniería Mecánica. Matías, hijo de padre boricua y madre cubana está trabajando en el diseño y construcción de lo que podría convertirse en la primera montaña rusa instalada en un campus universitario en los Estados Unidos. “Yo quiero utilizar y física al concepto para que otros lo aprendan de este manera. Estoy trabajando muy fuerte. A mí me encantan las montañas rusas y a través de ella se derivan conceptos académicos podemos acoplar esas cosas”.

Matías, es el fundador del Club de Ingeniería y Diseño de Parques Temáticos, una organización estudiantil dedicada a explorar las complejidades del diseño de montañas rusas.

Las ceremonias se celebraron en tres horarios distintos: a las 8:30 a.m. (Campus Norte, Hialeah y Oeste), 1:30 p.m. (Campus de Wolfson, Medical y Homestead) y a las 6:30 p.m. (Campus Kendall y Padrón). Los graduados abarcan una amplia gama de campos profesionales, incluyendo empresarios, enfermeros, ingenieros, maestros, científicos, médicos asistentes, biólogos, programadores de computadoras, psicólogos, entre otros. El Miami Dade College ofrece más de 300 programas de títulos asociados, licenciaturas y certificados profesionales.

Estos son algunos de los graduados con honores de este año:

HIALEAH CAMPUS

El estudiante universitario de primera generación Ronaldo Sevilla García, de 21 años, está en el camino hacia una carrera en tecnología, específicamente en inteligencia artificial (IA). Es miembro de PTK y SGA, además de ser embajador cívico del Instituto para la Participación Cívica y la Democracia (iCED), entre otras organizaciones estudiantiles. Su excepcional desempeño académico lo llevó a la lista del decano cada semestre y le valió prestigiosas donaciones, que incluyen Rebooting Through EmTech (REP), Helios Education Foundation First-Generation Scholar, Padrón Medal Scholar, FPL Tech Scholarship y oportunidades para participar en renombrados eventos tecnológicos como eMerge Americas. García planea continuar su trayectoria académica en IA.

HOMESTEAD CAMPUS

Maya Álvarez, de 18 años, quien a pesar de luchar contra la enfermedad de Crohn, se gradúa de una Licenciatura en Comunicación Masiva, con un (GPA) de 4.0, embajadora además del Honors College y voluntaria para organizaciones como Olimpiadas Especiales y el Centro Educativo Neva King Cooper para jóvenes con discapacidad intelectual severa.

Helen Tarrau Benavides, 20 años, es una apasionada del medio ambiente. Desde la secundaria, ha sido voluntaria en varios proyectos, incluida la investigación de la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Se especializó en ciencias ambientales en el MDC, donde se unió a PTK, se convirtió en presidenta del Homestead Gardening and Innovation Club y estableció el Girls Who Code Club en su campus. También fue miembro de TRIO Student Support Services, que ayuda a los estudiantes a alcanzar sus objetivos académicos y personales a través de orientación personalizada, y es miembro de liderazgo cívico que trabaja con This is the Dog! una organización local sin fines de lucro que organiza rescates de animales y adopciones de mascotas. Benavides es semifinalista de la prestigiosa Beca de Transferencia Jack Kent Cooke 2024. Planea realizar un doctorado en entomología y convertirse en profesora investigadora que estudie las relaciones entre plantas y polinizadores en áreas urbanas.

KENDALL CAMPUS

Emily Escobar, estudiante de biología de 19 años, llegó al MDC para generar impacto. Hija de inmigrantes cubanos se convertirá en la primera de su familia en obtener un título universitario y en una de las estudiantes más exitosas de la generación de 2024. Participó en el Seminario Académico de la Alianza de Ciudadanía Global, que la llevó a Salzburgo, Austria y quiere convertirse en pionera de la salud pública en el acceso de las minorías al cuidado bucal.

MEDICAL CAMPUS

Giglia Almeida Mayer de 42 años, vino por primera vez al MDC para recibir cursos intensivos de inglés. Ya había obtenido varios títulos en su Brasil natal, incluida una Licenciatura en Fisioterapia y un posgrado en acupuntura. Luego descubrió el aclamado programa de fisioterapia del MDC y decidió inscribirse porque siempre le ha apasionado brindar consuelo, empatía y curación a quienes lo necesitan. En MDC se convirtió en miembro activo de la Asociación Estadounidense de Terapia Física y es voluntaria de Shake-A-Leg Miami. Fue reconocida con el Premio al Estudiante Sobresaliente de la PTA. Mayer quiere seguir creciendo en su profesión y posiblemente especializarse en salud de la mujer o geriatría.

Christel Paradowski's El recorrido de Christel Paradowski por la universidad refleja una historia de perseverancia. A pesar de enfrentar los desafíos de la maternidad joven, la estudiante de Sonografía Médica Diagnóstica de 35 años se embarcó en su búsqueda académica, con el apoyo de su esposo, Sebastián Álvarez, estudiante además de nuestro programa de Inteligencia Artificial (IA). Christel, se puso a prueba aún más con la pandemia y sus trastornos, además con el nacimiento de un segundo hijo. Es también embajadora de MDC Student Parents, un programa diseñado para estudiantes que también son padres.

NORTH CAMPUS

Sean Matías, Ingeniería Mecánica, se gradúa con un promedio académico (GPA) de 4.0. El joven desarrolla la futura construcción de lo que probablemente será la primera montaña rusa instalada en un recinto universitario en los EEUU. Es presidente y fundador del Theme Park Engineering and Design Club, una organización estudiantil que explora las complejidades de las montañas rusas.

PADRÓN CAMPUS

Al mudarse a Miami desde Venezuela en 2020, Fabiana Casique, de 20 años, experimentó muchos desafíos, incluidos el aislamiento y la depresión. Ella no hablaba el idioma y las escuelas estaban cerradas o solo en línea, por lo que decidió inscribirse en clases de GED durante el día y estudiar inglés todas las noches. Finalmente pudo asistir a la escuela y obtuvo un diploma de escuela secundaria con honores antes de ser aceptada en The Honors College en el Campus Padrón del MDC, donde estudió periodismo y comunicaciones masivas.

También se unió a PTK, fue líder del programa de tutoría entre pares y cofundó PTK A.R.I.S.E. Ella planea transferirse a la Universidad del Sur de California para obtener una licenciatura en relaciones públicas con especialización en marketing. Su objetivo final es especializarse en gestión de reputación y comunicación de crisis y trabajar en la Casa Blanca.

Amanda Marrero Mayon, 20 años, nació con Sindactilia, una condición que fusionaba los dedos de su mano derecha. Sin embargo, nunca se vio limitada, gracias al firme aliento y apoyo de su familia. En el MDC, la estudiante de química encontró un ecosistema de apoyo que valoraba la empatía, la determinación y la colaboración. Formó parte de un equipo que ganó el primer lugar en el prestigioso IREX Global Solutions Sustainability Challenge. También participó en el Seminario Académico de la Alianza de Ciudadanía Global en Salzburgo, Austria, y en la Iniciativa de Mujeres de Mama y Corazón, entre muchos eventos. Recibió la beca del Fondo de Becas Hispanas 2024 y la beca PTK Coca-Cola Leaders of Promise 2023. Ella planea investigar los mecanismos moleculares de los circuitos corticales que confieren vulnerabilidad a enfermedades y trastornos relacionados con la edad.

WEST CAMPUS

Romina Micaela Santoro Behn-Eschenburg. Asistió al aclamado programa de inscripción dual del MDC. El joven de 19 años, que recibió educación en casa desde 2016, eligió el MDC por el ambiente acogedor del West Campus. Behn-Eschenburg nació en México y creció en un hogar multicultural de padres mexicano-suizos y argentino-italianos. En MDC participó en actividades extracurriculares y proyectos de aprendizaje-servicio, algo que nunca antes había hecho. Fue una Changemaker con casi 250 horas de servicio dedicado, miembro de PTK y presidenta de la Sociedad Nacional de Honor en Psicología Psi Beta, así como del Club de Psicología y el Club de Literatura, y dio tutoría a estudiantes ucranianos en inglés. Continuará su trayectoria académica en la Universidad Internacional de Florida, donde espera convertirse en profesora de literatura y escritora.

WOLFSON CAMPUS

Arquímedes Rivero, de 19 años, nacido y criado en Miami, estudiante de economía, tiene un gran interés en la diplomacia, el liderazgo y el servicio. Le apasiona utilizar su vida para defender los derechos humanos en el país y en el extranjero. Durante su dinámico mandato en el MDC, fue presidente de la SGA y participó en trabajos no partidistas de educación y participación de los votantes a través del programa Civic Influencer. Acumuló más de 300 horas de servicio comunitario, lo que le valió el Premio Presidencial al Servicio Voluntario. Rivero recibió la Beca de Transferencia Hites, la beca más grande y prestigiosa de PTK. También es semifinalista de la prestigiosa Beca de Transferencia de Pregrado Jack Kent Cooke y fue elegido Newman Civic Fellow 2024-25 del MDC, el más alto honor por el liderazgo en la participación estudiantil. Aspira a convertirse en diplomático y abogado centrado en el desarrollo internacional.

Fabián González Rugama, estudiante de biología, de 19 años, proviene de una distinguida familia de profesionales médicos, legales y de ingeniería en su Nicaragua natal. Rugama atribuye su éxito al Honors College del MDC, que lo dotó de las herramientas necesarias para afrontar las complejidades de la vida universitaria y le brindó oportunidades de crecimiento personal y profesional. En el MDC, fue miembro activo de varias organizaciones, entre ellas PTK, el Pre-Health Club y STEM Legacy y STEM Research Institute, donde participó en la investigación de extracción de lípidos para biocombustibles. Su objetivo es convertirse en médico y dedicar su carrera a proyectos de investigación que beneficien a la sociedad, inspirado y siguiendo los pasos de su familia.