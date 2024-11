Entregan premios a la Excelencia FACE 2024 a líderes cubanoamericanos

MIAMI .- “Recuerda a nuestra Cuba”, dijo el reverendo Dr. Marcos A. Ramos en la oración de apertura del 23° Almuerzo Anual de Premios a la Excelencia FACE , este 20 de noviembre en el restaurante Rusty Pelican de Key Biscayne. El reverendo oró por cada persona que ha participado en los programas de Facts About Cuban Exiles (FACE) , así como por esta nación y otros países.

De parte de FIU y de CasaCuba, en las palabras previas a la premiación se destacó la importancia del exilio cubano y su profunda relación con esa universidad donde tantos cubanoamericanos han estudiado y trabajan. Aprovecharon la oportunidad para anunciar que el 28 de enero de 2025 mostrarán la visión y los diseños para el proyecto del edificio CasaCuba.

“Este evento es un testamento de resiliencia”, dijo Murgado, que expresó su gratitud a los patrocinadores. "Hay que dar gracias a este gran país por abrirnos las puertas", acotó.

Aida Levitan, PhD obtuvo el Premio FACE a la Excelencia en Liderazgo. La presidenta de ArtesMiami, exlíder de U.S. Century Bank y del propio FACE, es una destacada profesional de la publicidad, y ha sido una pionera en la industria hispana en Estados Unidos.

Levitan elogió la labor de FACE: "Para mí es un honor recibir este premio, y sobre todo por el liderazgo excepcional y continuo que han hecho los otros premiados".

Como indicó, "FACE ha hecho una labor encomiable en defender la reputación de la comunidad cubanoamericana y educar al público sobre las contribuciones de esta comunidad a la sociedad norteamericana".

Un video introductorio resaltó el camino de Levitan como una joven refugiada durante la Operación Pedro Pan, que estudió un doctorado y comenzó impartiendo clases de español y también clases a policías que no sabían nada de la comunidad cubana ni su idiosincrasia. Tuvo una impecable carrera en los medios de comunicación y el marketing, colaborando con la organización de numerosos eventos. Asimismo, tuvo un relevante papel en la junta directiva de U.S. Century Bank, y fundó Artes Miami en 1995, entidad con la que ha apoyado a numerosos artistas en la comunidad del sur de Florida en su faceta filantrópica.

Al subir al podio, Luis de la Aguilera, presidente de U.S. Century Bank, señaló que ”Aida es una fuerza de la naturaleza en liderazgo”.

Levitan dijo que era un honor estar entre tantas personas prominentes en el evento. “Pienso en los muchos exiliados que han construido tanto antes de nosotros”, planteó, y dijo que “estamos apoyados sobre los hombros de gigantes”, un legado que invitó a celebrar y cuidar. También subrayó la importancia de cuidar los valores, reportar la democracia y tener empatía por los demás.

El Premio FACE a la Excelencia en los Negocios recayó en el empresario Frank del Río, expresidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, y fundador de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. Del Río, un referente en la industria de los cruceros a nivel global, destacó la singularidad de este reconocimiento: "El premio FACE es único. Ser reconocido no por los participantes de la industria, sino por su propia gente en su propia comunidad compartieron las mismas luchas y desafíos y tuvieron los mismos sueños y aspiraciones que uno es ciertamente especial y remata lo que ha sido una carrera fantástica, destacada por ser el único cubanoamericano fundador de una importante línea de cruceros, y el director de una de las compañías de cruceros más grandes del mundo".

Como afirmó, siempre hay oportunidades para las jóvenes generaciones: “tienes que encontrar tu nicho”. Remarcó la relevancia de que una isla de 6 millones de habitantes allá por la década de los 50 ha tenido numerosos casos de éxito en el exilio. “El cielo es el límite”, afirmó.

Frank Carreras, de la junta directiva de FACE, presentó el premio a Del Río, que reconoció el apoyo de su esposa y de sus hijos, así como la compañía de buenos amigos por varias décadas.

Del Río aseguró que cambiaría todos los premios que ha recibido por este, porque lo entrega la comunidad cubanoamericana, esos exiliados de primera generación. “Los cubanos estamos orgullosos de nuestros logros colectivos”, puntualizó.

El destacado filántropo Jorge Pérez recibió el Premio FACE al Emprendimiento por su trayectoria y visión transformadora de las artes y el desarrollo urbano de Miami. Le debemos el Pérez Art Museum Miami a este cubanoamericano exitoso, quien es presidente y CEO de Related Group.

Un video introductorio mostró su trayectoria, desde su infancia en el exilio, pasando por su educación en Estados Unidos hasta su comienzo en el mundo de los bienes raíces en Miami, así como su pasión por la filantropía y por el arte, con numerosas contribuciones a la comunidad.

El cubanoamericano César Álvarez, de la firma Greenberg Traurig, introdujo su premiación. “Esta es la historia de los cubanos exiliados”, dijo Pérez al recordar el sacrificio de sus padres que llegaron a Miami a mediana edad y comenzaron de nuevo. “El exilio cubanoamericano ha construido a Miami”, recordó, y dijo que “hay muchas historias de éxito en la comunidad”.

Sam Verdeja ha sido una figura clave en la defensa de los valores y aportes del exilio cubano. Recibió este miércoles el Premio FACE a la Trayectoria de su Vida por una carrera impecable y la huella que deja, no solo como cofundador de FACE, sino como exejecutivo del periódico Miami Herald. Al reflexionar sobre su galardón, expresó: "Lo estoy aceptando a nombre de todos los que hemos trabajado juntos como voluntarios de FACE por 42 años. He trabajado como voluntario para muchas organizaciones comunitarias en Miami, pero FACE es especial para mí. Fui uno de sus fundadores hace 42 años y es una organización que continúa luchando por defender y promover al exilio cubano".

Nacido en Matanzas, Verdeja emigró a Estados Unidos y estudió ingeniería, relató un conmovedor video antes de que le entregaran el reconocimiento. Cómo rememoró, en esos primeros años del exilio los cubanos tenían una maleta lista para regresar a una Cuba libre, un plan que nunca pudieron cumplir. En el video, denunció el papel negativo de Fidel Castro al intentar quitarle mérito a los ciudadanos de la Cuba capitalista antes de 1959, de los que buena parte pasaron a formar parte del exilio.

Su trayectoria contiene un gran volumen de trabajos relacionados con medios de prensa, así como libros publicados, y experiencia como profesor universitario. “Estoy orgulloso de ser cubanoamericano pero también de ser americano-cubano”, dijo, haciendo reír a la audiencia.

César Pizarro, fundador de FACE, fue el encargado de presentar el galardón, y recordó que está celebrando 50 años de amistad con Verdeja. Este último agradeció a su familia y amigos por este reconocimiento, así como a Estados Unidos por ser un país que permite cumplir sueños. Aceptó el premio “en nombre de todos los miembros de FACE que han trabajado como voluntarios durante estos 42 años”.

FACE: Más de cuatro décadas de legado excepcional

Fundada en 1982, FACE es una organización sin fines de lucro comprometida con promover la rica herencia y contribuciones del exilio cubano en Estados Unidos. Al respecto, Mario Murgado, Sr., presidente de FACE, afirmó: "Estas historias encarnan el espíritu de perseverancia, liderazgo y éxito que define la experiencia cubanoamericana".

El evento no solo celebra el éxito individual, sino que inspira a futuras generaciones a través del ejemplo de resiliencia, innovación e inspiración para otras generaciones de cubanos en el exilio.

Para más información visite FACEcuba.org.

Más sobre Aida Levitan

Expresidenta de FACE, consumada empresaria de publicidad y relaciones públicas. Es directora y expresidenta de la junta directiva de U.S. Century Bank, uno de los muchos puestos de liderazgo en los que fue pionera y modelo a seguir para las mujeres hispanas. Obtuvo un Ph.D. en Literatura Española de la Universidad de Emory y una B.A. de la Universidad de Miami y está acreditada (APR) por la Public Relations Society of America.

En 1986 cofundó Sanchez & Levitan con Fausto Sanchez, sirviendo a clientes como Bellsouth, Florida Lottery, Coca-Cola USA, Coors, Chivas Regal, TJX Cos. y BMW, y ganando numerosos Addy's. Con Fausto, dirigió la campaña de conciertos y relaciones públicas de Cachao y Andy García en 1992-1993, ganando el Premio a la Excelencia Multicultural de la PRSA.

En 2001, Publicis Groupe compró Sanchez & Levitan y la nombró CEO de Publicis Sanchez & Levitan, con oficinas en cuatro mercados de Estados Unidos. Dirigió campañas para clientes como Seagram Americas, T.J. Maxx, Marshalls, Zales y BMW. A través de una fusión, transformó la agencia en la compañía de publicidad hispana número uno de los Estados Unidos.

En 2004-2005 fue Presidenta de la AHAA (Asociación Nacional de Agencias de Publicidad Hispanas). De 2006 a 2009, formó parte de la junta directiva de The Art Institutes y se desempeñó como presidenta del Consejo Asesor Latino de Aetna. Su pasión por las artes la llevó a fundar y financiar ArtesMiami, que apoya a artistas hispanos y actividades culturales. Ex presidenta de la Colección Ummm Cuban Heritage, es fideicomisaria emérita del Pérez Art Museum Miami. El prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores la seleccionó como miembro en 2015, y el presidente Obama y el Congreso la nombraron miembro del Museo Nacional Latino Americano. También se desempeñó como vicepresidenta de la Junta Nacional del Centro Latino del Smithsonian.

Entre sus numerosos premios se encuentran: Forbes 50 over 50 2022; Premio Águila Dorada de Miami Today; Revista de Negocios de las Mujeres Más Influyentes del Sur de la Florida; Premio Instituto Interamericano para la Democracia; Premio a la Luminaria de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida; Humanitario del Año – March of Dimes; Pionera Latina del Año; Premio a la Diversidad del Comité Judío Americano; Premio Royal Palm de Relaciones Públicas de la PRSA; y Vanidades Mujer del Año.

Más sobre Frank del Río

Líder de la industria de cruceros, Frank Del Río fue presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises desde 2015 hasta que anunció su retiro en 2023. Ayudó a Norwegian Cruise Line a refinar su estrategia, perfeccionar su enfoque en Freestyle Cruising y continuar su crecimiento. A Del Río le gustaba decir que él personalmente se enfocó en los itinerarios de los barcos de la compañía, entendiendo el papel crítico que jugaba en la experiencia del crucero.

Bajo su liderazgo, Norwegian refinó sus barcos y su presentación, y mejoró la experiencia del crucero en elementos clave que van desde la comida y la bebida hasta el entretenimiento. También se informa que los nietos de Del Río fueron la inspiración para uno de los servicios más populares de Norwegian. Preguntaron por qué un crucero no podía tener karts. Del Río desafió al equipo de la compañía, lo que resultó en la introducción de las primeras pistas de carreras con autos de carrera eléctricos en los barcos más nuevos de Norwegian.

Tanto Oceania como Regent Seven Sea Cruises también se beneficiaron de su visión y pasión por la decoración, el arte y la experiencia a bordo de los barcos de la compañía. Regent Seven Seas introdujo una serie de nuevos barcos, el último, Seven Seas Grandeur (55.250 toneladas brutas) anunciado como el crucero más lujoso del mundo.

Del Río supervisó la introducción de ocho nuevos cruceros desde 2015. Guió a la compañía a rendimientos y resultados financieros líderes en la industria y ahora la ha colocado firmemente en sus cimientos después de la pausa en las operaciones a partir de 2020 debido a la pandemia.

Más sobre Sam Verdeja

Pocos pueden igualar el legado y el impacto de Sam Verdeja, cofundador original de FACE. Un ejecutivo multifacético, ha impactado en el mundo de la publicación, el servicio cívico y la academia. Sam aprovechó su título en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de Luisiana para una increíble carrera de 29 años en el Miami Herald Publishing Company. Sam formó parte del equipo de transición de este gran periódico de la linotipia a un sistema computarizado patentado líder en la industria. Su formación técnica le dio una perspectiva única.

Verdeja jugó un papel crucial en el inicio de El Miami Herald y El Nuevo Herald, plataformas vitales para la comunidad de habla hispana. La forma reflexiva en que Sam aborda los temas difíciles se puso a prueba, ya que tuvo que lidiar con las relaciones comunitarias para The Herald en una época en la que abundaban las controversias. Navegó por aguas turbulentas con habilidad y diplomacia. Sam también estaba interesado en el servicio al cliente, insistiendo en que cada comunicación con el cliente se tratara con seriedad e inmediatamente. Esto valió la pena.

Durante 27 años fue Profesor Asociado de Marketing Periodístico en la Universidad de Navarra, España. Su conocimiento fue ampliamente reconocido, ya que se le pidió que hablara en más de 40 ciudades y, literalmente, escribió el libro sobre marketing de periódicos españoles. También es coautor de los libros Cubans: An Epic Journey en inglés y en español y Cuba: Chronological History publicados por FACE. Cada uno de ellos es un tour de force sobre la historia de Cuba y la experiencia del exilio cubano.

La trayectoria de Sam en el mundo editorial es fenomenal. Su papel fundamental como editor y director ejecutivo de Hispanic Publishing Group, subrayó un compromiso inquebrantable de dar voz a la comunidad hispana a través de Hispanic Magazine y Hispanic Trends, que proporcionaron una plataforma en inglés que resonó en las salas de juntas de todo el país. Su participación en asuntos cívicos, comenzando con la Cruz Roja Americana, refleja su compromiso. Nacido en Matanzas, Cuba, padre y abuelo bisabuelo, la vida y el trabajo de Sam sirven como testimonio de su perseverancia, visión y el espíritu perdurable de los cubanos.

Más sobre Jorge Pérez

Como presidente y director ejecutivo de The Related Group, Jorge M. Pérez ha liderado la compleja evolución urbana del sur de la Florida durante más de 40 años. Su compromiso con la "construcción de mejores ciudades" y su capacidad para identificar las tendencias de los mercados emergentes lo convierten en uno de los nombres más confiables e influyentes en el sector inmobiliario.

El compromiso de Jorge con la promoción de comunidades inclusivas y justas lo llevó a establecer fundaciones familiares y corporativas que apoyan a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en las artes y la cultura, y el desarrollo social y económico.

Su legado filantrópico de larga duración es evidente en todo el sur de la Florida, sobre todo con el Pérez Art Museum Miami, que fue rebautizado en su honor tras una donación de 40 millones de dólares. En 2019, Jorge amplió su apoyo al ecosistema artístico local con la apertura de El Espacio 23, su centro de artes experimentales.

Entre sus innumerables reconocimientos se encuentra ser nombrado por la revista TIME como uno de los 25 hispanos más influyentes en los Estados Unidos.