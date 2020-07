Marty, que también es experta en armas biológicas, cree que está fallando, sobre todo, “el mensaje”. Estamos viviendo “una de las peores pandemias de la historia”, una enfermedad que “no tiene cura y que regresa” con fuerza en su segunda oleada.

Virus por aire

El virus es un enemigo invisible, muchas veces asintomático y mortal. Una de sus armas es la llamada aerosolización. Según nuevos estudios, el virus, además de transmitirse por gotas de saliva como hasta ahora sabíamos, se puede propagar a través de unas partículas microscópicas que expulsamos al exterior cuando respiramos o conversamos. “Estas micropartículas, al ser tan ligeras, quedan suspendidas en el aire como una nube y en los espacios cerrados se pueden respirar volúmenes suficientes como para contagiar la enfermedad. Además, esa nube de partículas se puede colar por los ojos y la nariz viajando en los espacios entre la máscara y la piel”, sostuvo.

Restaurante vs. gimnasio

Por las micropartículas se decidió cerrar los salones de restaurantes y limitar el servicio de mesa al aire libre, medida que ha disgustado a muchos dueños y empleados. “Consideran que, de alguna forma, se les está señalando como culpables del rebrote. Nada más lejos de la verdad, sabemos que la mayoría ha seguido las normas establecidas por el Centro de Control de Enfermedades para la Nueva Normalidad”, explicó la experta.

Luego añadió: “La dificultad actual radica en que el nivel de infección es superior al 26%. Si ese fuera el porcentaje de personas infectadas dentro del salón de un restaurante, el aire acondicionado sería insuficiente para extraer las micropartículas que flotan en el aire y los comensales tendrían mayor exposición al virus, al quitarse la mascarilla para comer”.

Según Marty, la diferencia entre cerrar los salones de un restaurante y mantener un gimnasio abierto es el uso de la mascarilla.

“Tenemos la misma preocupación con los gimnasios, pero nos decantamos por darles una oportunidad para que se recuperen económicamente. Es por ello que fueron autorizados a reabrir cumpliendo medidas muy estrictas. Además de la limpieza exhaustiva en el local, los usuarios deben mantener una distancia mínima de 10 pies entre ellos, el aire acondicionado tiene que estar a una potencia suficiente que permita renovar el aire de forma rápida y todo el mundo debe usar mascarillas todo el tiempo”, argumentó.

Rastreadores

La doctora hizo énfasis en la necesidad de que comiencen a trabajar los rastreadores del virus, buscando los posibles contagios a través de los contactos del enfermo. Un trabajo que ayuda a anticiparse al virus.

“Aunque con las actuales condiciones es sumamente difícil seguir el rastro del virus, (porque el resultado de los test se retrasa varios días y el nivel de contagio supera el 26%), es importante el trabajo del rastreador”, sostuvo Marty, antes de admitir que “en Miami-Dade necesitamos 230 rastreadores por cada 100.000 habitantes, es decir, más de 6.400 personas asignadas”.

Según la doctora, el trabajo de los rastreadores hasta ahora no ha sido útil para tomar decisiones, ya que, “sus encuestas, que fueron elaboradas a nivel estatal, carecen de las preguntas adecuadas. Es por eso que, próximamente, el Condado habilitará una página web para que cada persona que haya dado positivo de COVID ingrese la información que no han proporcionado los rastreadores”.

Hace una semana, el alcalde Carlos Giménez anunció que destinaría 14 millones de dólares para contratar a 250 nuevos rastreadores de contacto. En mayo había dicho que quería llegar a los mil rastreadores.

Inmunidad

Según la teoría, si el 70% de la población se infecta del coronavirus alcanzaríamos lo que se considera la inmunidad de rebaño. A partir de entonces, el virus no puede seguir propagándose y desaparece. Marty se muestra categóricamente en contra de dicho planteamiento. “Ha sido una catástrofe en Suecia, no funciona para esta enfermedad debido a su alto grado de virulencia. Se contagian tantas personas al mismo tiempo que los centros sanitarios se saturan y la gente muere al no poder se asistidosr”, explicó Marty quien fue inspectora de Naciones Unidas.

Por otra parte, no está demostrado que las personas que hayan pasado la enfermedad mantengan la inmunidad por mucho tiempo. “Si, como dicen los estudios más recientes, los anticuerpos nada más duran dos o tres meses, carecería de sentido recurrir a la inmunidad de rebaño (población)”, insistió.

A la pregunta de por qué, entonces, los bancos de sangre solicitan plasma de personas que hayan pasado el virus, la doctora respondió: “Ese plasma es una especie de ‘medicina’ que se suministra a los enfermos. Es algo experimental que puede ayudar. Pero lo cierto es que no existe cura (por ahora)”, subrayó.

Rumores

Sobre el rumor que afirma que a los hospitales les sale más rentable tener ingresado a un paciente de COVID-19 dos o tres días y cobrar por ello, que ingresar otro tipo de paciente, la doctora fue categórica: “Es un verdadero disparate, los pacientes de COVID están ocupando camas de personas con cirugías programadas, quienes pagan muchísimo más. Es ilógica esa acusación. Precisamente por eso, los hospitales buscaron desesperadamente abrir nuevamente los quirófanos, porque estaban perdiendo mucho dinero”, recalcó.

Rebrote

La doctora explicó lo que, según su consideración, nos ha traído hasta la actual situación de crisis. “Lo fundamental es que hemos incumplido con nuestra responsabilidad individual al no usar las mascarillas ni mantener el distanciamiento social. Hemos (autoridades) sido incapaces de transmitir un mensaje claro a la comunidad, los políticos y los medios. No nos preparamos durante la primera cuarentena para lo que pudiera venir. No hemos tenido listos a los rastreadores ni las encuestas. Hemos sido incapaces de hacer pruebas de forma sistemática a personas asintomáticas. Tampoco hemos hecho suficientes test, ni hemos podido acelerar los resultados de los mismos. Y todo eso es básico para detener la propagación del virus”.

Chiste

Quise cerrar la entrevista con uno de los chistes del momento en la comunidad, que refleja hasta qué punto esta pandemia está siendo politizada:

Un niño le pregunta a su mamá que cuándo se iba acabar el coronavirus. La mamá responde: “Si sale Trump, dentro de cuatro años. Si sale Biden, en noviembre”.

La doctora reflexionó y sostuvo: “Hay personas que niegan la existencia del virus, que dicen que no estamos en crisis. Lo vemos en montones de videos virales llenos de mentiras y distorsiones que son parte del problema. Eso también sucede con algunos chistes. Urge tomarse en serio esta pandemia”.

