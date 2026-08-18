Escasa afluencia marca la jornada electoral en la biblioteca pública de Westchester

Una votante consulta el especial de DIARIO LAS AMÉRICAS, que incluye la boleta e información sobre las principales contiendas.

El movimiento reducido en los alrededores evidenciaba una participación discreta durante la tarde.

Pocas personas acudieron al recinto para ejercer su derecho al voto en las primeras horas.

La entrada de la Biblioteca Regional de Westchester permanecía prácticamente vacía durante la jornada electoral.

MIAMI.- Pasadas las 2:00 p.m., las cabinas siguen disponibles y los trabajadores electorales continúan listos para recibir al público. Afuera permanecen voluntarios con pancartas e información sobre los candidatos, pero los votantes llegan de manera esporádica este martes a la Biblioteca Regional de Westchester.

La instalación, ubicada en el 9445 SW 24th Street (Coral Way) , es uno de los centros de votación habilitados en Miami-Dade, que cuenta con 762 precintos electorales, para el Día de las Elecciones Primarias.

Pocas personas acudieron al recinto para ejercer su derecho al voto en las primeras horas.

A diferencia de otras jornadas marcadas por filas en las entradas y largas esperas, el ambiente en este centro ha permanecido tranquilo. Durante un recorrido de DIARIO LAS AMÉRICAS no se observaron aglomeraciones y quienes acuden pueden completar el proceso en pocos minutos.

Antonio Benítez fue uno de los ciudadanos que llegó a ejercer su derecho al voto. A su salida, lamentó la escasa presencia de personas en un momento que considera decisivo para el futuro del país.

“Hay poca participación”, expresó Benítez, quien defendió la importancia de acudir a las urnas para preservar los valores de Estados Unidos.

Frente a la división que percibe en la sociedad, el elector dejó un llamado a la cohesión ciudadana: “En la unión está la fuerza”.

Otra de las personas que acudió fue María Hernández, de 92 años, quien llegó acompañada por su familia para depositar su boleta.

En conversación con este medio, Hernández manifestó sentirse muy feliz por el trato recibido y satisfecha de haber cumplido nuevamente con su deber ciudadano. Contó que lleva muchos años participando en los procesos electorales porque considera que votar es la vía para elegir a quienes representan a la comunidad.

El paso del tiempo no ha debilitado ese compromiso. Para ella, presentarse ante las urnas continúa siendo una manera de hacer valer su voz y participar en las decisiones que afectan su entorno.

Las experiencias de Benítez y Hernández reflejaron dos miradas bajo el intenso sol de la tarde de este 18 de agosto: la preocupación por la reducida presencia de votantes y la constancia de quienes mantienen su compromiso con cada convocatoria electoral.

El movimiento reducido en los alrededores evidenciaba una participación discreta durante la tarde. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Lo observado en la Biblioteca Regional de Westchester constituye solo una fotografía de ese recinto y de un momento específico de la jornada. No permite establecer una tendencia para todo Miami-Dade, donde la participación definitiva incluirá las boletas recibidas por correo, las depositadas durante el periodo anticipado y las emitidas presencialmente este martes.

Mientras avanzan las horas, el centro permanece preparado para recibir a quienes todavía no han acudido a las urnas y pueden hacerlo hasta las 7:00 p.m. La ausencia de filas ofrece la posibilidad de completar el proceso sin demoras antes del cierre, mientras las autoridades electorales mantienen su llamado a participar.