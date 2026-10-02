Bryan Ávila presenta su candidatura ante empresarios de Hialeah

MIAMI.- La Cámara de Comercio de Hialeah reunió este viernes 2 de octubre a pequeños empresarios y dirigentes políticos en un almuerzo en Hialeah Park Casino, donde Bryan Ávila, candidato republicano a vicegobernador junto a Byron Donalds, habló sobre el futuro de Florida y además se presentó la iniciativa Sabor de Hialeah para promover restaurantes de la ciudad.

En el almuerzo participaron el congresista Mario Díaz-Balart, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, y otros políticos del sur de Florida. La actividad combinó conversaciones sobre los retos de los pequeños negocios con un mensaje de campaña en apoyo a la fórmula republicana para las elecciones generales de noviembre.

Mandy Llanes, presidente de la Cámara de Comercio de Hialeah. Ivan Pedraza DLA

Sabor de Hialeah busca dar visibilidad a los restaurantes

El presidente de la Cámara de Comercio de Hialeah, Mandy Llanes, explicó que el encuentro buscaba acercar a los comerciantes y poner en común lo que ocurre en el terreno.

“Es sumamente importante reunirse y compartir lo que está pasando en el mundo de los negocios. A veces las personas oyen lo que ven en las noticias, pero en la calle es donde está la verdad”, afirmó.

Llanes anunció además Sabor de Hialeah, una plataforma que presentará restaurantes de la ciudad para aumentar su visibilidad y ayudar a potenciar sus negocios. Diario Las Américas participa como colaborador de la iniciativa, según indicó la presidenta de la Cámara.

Calvo expresó el respaldo de su administración a Ávila y Donalds, y dijo que Hialeah necesita una relación más cercana con el Gobierno estatal. El alcalde afirmó que la ciudad no recibió fondos estatales este año, pese a que históricamente obtenía entre tres y cinco millones de dólares.

Según Calvo, la ciudad prepara una solicitud de más de 10 millones de dólares para el próximo año, destinados a proyectos como mejoras de infraestructura y apoyo a la Policía. El alcalde sostuvo que conseguir esos recursos permitiría financiar iniciativas sin trasladar el costo a los contribuyentes locales.

También destacó que Ávila creció en Hialeah y conoce la comunidad. “Es increíblemente práctico para nosotros tener esa conexión y, segundo, es un gran honor que un hijo de Hialeah haya llegado a tan alto nivel políticamente”, dijo.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. Iván Pedraza DLA.

Díaz-Balart pidió votar por la fórmula republicana

Díaz-Balart centró su intervención en la economía y la trayectoria política de Florida. Recordó que, según dijo, en 1994 el estado era considerado uno de los peores lugares para abrir un pequeño negocio y que el sur de Florida registraba altos niveles de criminalidad. Atribuyó el cambio a políticas republicanas de reducción de impuestos y regulaciones, y pidió a los votantes apoyar a su partido en noviembre.

El congresista advirtió que una victoria demócrata supondría, a su juicio, un retroceso para Florida. También afirmó que los republicanos deben movilizarse en una elección de medio término, cuando su participación suele ser menor.

Sobre la candidatura de Ávila, Díaz-Balart elogió su trayectoria y la de Donalds. Dijo que, en su opinión, ambos están preparados para gobernar y que su partido evalúa a los candidatos por su experiencia y sus políticas, independientemente de su raza o religión.

Calvo también defendió la continuidad del Gobierno republicano estatal y afirmó que existen diferencias importantes entre las propuestas de ambos partidos. El alcalde dijo que la ciudad necesita apoyo estatal para financiar proyectos y expresó su expectativa de que una nueva administración mantenga una relación más estrecha con Hialeah.

Mario Díaz-Balart, congresista republicano. Iván Peraza DLA

Insta a mantener el curso de Florida

El candidato republicano Bryan Ávila destacó el papel de las cámaras de comercio y los pequeños negocios en el crecimiento de Florida. Sostuvo que, durante los últimos 28 años de liderazgo conservador, el estado pasó de unos 10 millones de habitantes a más de 23 millones y elevó la tasa de graduación de secundaria del 60% a más del 92%. También afirmó que Florida atrae a unos 550 nuevos residentes cada día, tiene la matrícula universitaria más baja del país y registra la menor deuda estatal per cápita. Presentó esas cifras como muestra de las políticas que, a su juicio, han hecho del estado un lugar favorable para las familias y las empresas.

Al final de su intervención, el candidato llamó a respaldar a los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre. Ávila advirtió que no deben confiarse porque, según dijo, ya comenzó el envío de papeletas por correo y la votación anticipada empezará en dos semanas. “Asegúrate de votar por los republicanos porque vamos a priorizar a todas y cada una de las empresas, tal como lo hemos hecho durante los últimos 28 años”, expresó.

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