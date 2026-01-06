Estados Unidos ampliará pruebas para detectar el virus del papiloma humano

Esta iniciativa representan un paso importante para mejorar la salud de las mujeres a nivel nacional, estatal y regional, a la vez que buscan eliminar costos compartidos para las pacientes y ofrecer más opciones para el cuidado personal.

A partir de 2027, las aseguradoras privadas de salud en Estados Unidos estarán obligadas a cubrir pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante la recogida de muestras personales.

MIAMI .- A partir de 2027, las aseguradoras privadas de salud en Estados Unidos estarán obligadas a cubrir pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH) mediante la recogida de muestras personales, una modalidad que amplía las opciones tradicionales para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Según un comunicado de prensa emitido por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), esta medida permitirá que mujeres de 30 a 65 años con riesgo promedio opten por la prueba de VPH autoadministrada cada cinco años, sin necesidad de acudir a un centro médico. Las citologías vaginales, conocidas como "papanicolaou" seguirán disponibles, aunque ya no son el método preferido para este grupo etario. Para mujeres de 21 a 29 años, HRSA mantiene la recomendación cada tres años.

La información emitida por la entidad antes mencionada destaca que los test de VPH autoadministradas detectan el virus que causa esta enfermedad, la cual cobra más de 4,000 vidas cada año en EEUU. Además, destacan que estudios recientes muestran que los ensayos clínicos practicados apuntan a que pueden identificar células anormales en el cuello uterino con mayor eficacia que los estudios de células vaginales tradicionales.

Situación en Florida y Miami-Dade

De acuerdo con registros del Departamento de Salud de Florida (FDOH), el estado reporta más de 350 muertes anuales por neoplasia o cáncer de cuello uterino, con una tasa ajustada de 2.5 muertes por cada 100,000 mujeres. En el condado de Miami-Dade, los datos más recientes indican que la tasa ajustada de mortalidad por esta patología es de aproximadamente 2.6 por cada cien mil féminas, similar al promedio estatal, aunque en algunos vecindarios con mayores niveles de vulnerabilidad social se registran tasas más elevadas.

Desigualdades entre mujeres latinas

El documento emitido por HRSA también resalta que con la ampliación de opciones para prevenir esta afección, buscan mejorar la detección en la población femenina que enfrentan barreras de acceso. Según registros nacionales de la SAC, las mujeres hispanas presentan mayor tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino entre 30% y 40% más altas que las mujeres blancas no hispanas.

En Florida, encuestas del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) indican que alrededor del 70% de esta demografía de 18 años o más, se han realizado alguna evaluación de diagnóstico inicial en los últimos cinco años, un valor que disminuye en áreas con menor acceso a servicios de salud o cobertura de seguro médico.

Programas de apoyo y acceso local

Para reducir estas brechas, el Florida Breast and Cervical Cancer Early Detection Program (FBCCEDP) ofrece exámenes gratuitos o de bajo costo a mujeres elegibles con ingresos limitados o sin cobertura médica, para todas las residentes del condado según las estadísticas del proyecto social. Este tipo de iniciativas puede ser clave para garantizar que los exámenes de VPH autoadministrados lleguen a quienes más las necesitan.

Ventajas de las pruebas de auto-toma

Según los organismos de salud y profesionales especializados los test de auto-toma o autoadministrados, permiten que la paciente recolecte sus propias muestras sin la necesidad de introducirse un espéculo, ni la presencia directa de un médico o enfermera. Los estudios comparativos revelan que los resultados de las pruebas autohisopadas son tan precisos como los obtenidos en unidades asistenciales, lo que podría aumentar la participación en programas de detección, reduciendo barreras económicas y geográficas.

Las autoridades sanitarias subrayan que, la iniciativa representa un paso importante para mejorar la salud de las mujeres a nivel nacional, estatal y regional, a la vez que buscan eliminar costos compartidos para las pacientes y ofrecer más opciones para el cuidado personal.