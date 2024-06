Evento de apoyo de alcalde de Hialeah a candidato Dariel Fernández deriva en polémica

"Solo hay un republicano calificado para este puesto, aquel que recibirá el apoyo de la mayoría de los republicanos de este gran condado", aseguró Bovo refiriéndose a Fernández.

El alcalde también destacó la importancia de asegurar que "estos puestos sean ocupados por republicanos, no solo por sus posturas conservadoras en temas fiscales, sino para evitar que estas oficinas se utilicen como trampolín para experimentos sociales, como ha ocurrido en muchas localidades".

"Dariel es el único candidato que contará con el apoyo de los republicanos del condado", insistió el alcalde.

Por su parte, Fernández, agradeciendo las palabras de Bovo, declaró estar "preparado para trabajar y llevar la oficina del colector de impuestos a donde los residentes de Miami-Dade deseen".

El candidato, propietario de una empresa tecnológica y miembro del Consejo Comunitario número 10 del condado de Miami-Dade, afirmó conocer las necesidades de la comunidad y se propuso modernizar los procesos de la oficina "para beneficiar a todos los residentes por igual".

"Quiero aportar mi experiencia empresarial. Es crucial que cada oficina en Miami-Dade y los gobiernos locales operen eficientemente como hacen los negocios", añadió.

Junto al alcalde, expresaron su apoyo al candidato Fernández, Jesús Tundidor, presidente del concejo de Hialeah, la concejala Jackie García Roves, la representante Alina García, candidata al Departamento de Elecciones, así como Mario Knapp, candidato a alguacil de Miami-Dade.

Bryan Calvo_8678.JPG Bryan Calvo hace campaña para recolector de impuesto del condado. CESAR MENENDEZ DLA

Reacciona Calvo

Bryan Calvo, quien también aspira al cargo de colector de impuestos, apareció en la rueda de prensa de su rival y distribuyó entre los medios presentes una declaración sobre el respaldo de Bovo a Fernández.

"Asistí a la rueda de prensa para entender por qué el alcalde Bovo está apoyando a mi contrincante", afirmó Calvo a DIARIO LAS AMÉRICAS fuera del restaurante.

Calvo describió su relación con el alcalde Bovo como "contenciosa y difícil" y recordó que no es la primera vez que el alcalde apoya a sus contrincantes. "Lo hizo cuando me postulé para el Concejo de Hialeah y gané en segunda vuelta".

El candidato recordó que cuando obtuvo su escaño en el Concejo de Hialeah, expresó su disposición a trabajar con el alcalde y sus colegas. "El alcalde me dijo claramente que si no me alineaba con su grupo, me harían la vida imposible".

"Mi respuesta fue que entré aquí [al Concejo] como independiente. Ningún político me apoyó; me apoyó el voto del pueblo".

"Cuando el alcalde Bovo aumentó los impuestos en 2022 y 2023, fui la única persona que votó en contra".

"Cuando hubo problemas con el servicio de emergencia 911, fui la única persona que se enfrentó al alcalde durante esa crisis".

"En las elecciones de 2023, el alcalde apoyó a Vivian Casals Muñóz, mientras que yo apoyé a Angélica Pacheco, quien ganó las elecciones".

A pesar de estas diferencias, Calvo señaló que el alcalde ha respaldado algunas de sus propuestas exitosas, como la reciente resolución relacionada con los negocios vinculados al régimen de Cuba.

Calvo argumentó que "Fernández no está calificado" para dirigir la oficina del colector de impuestos. "Acabo de proporcionar a los medios una serie de documentos que demuestran que Fernández se ha declarado bancarrota y que él y su empresa han sido demandados por incumplimiento de contrato".

"En seis ocasiones diferentes en los últimos ocho años, la casa en la que vivía Fernández estuvo en proceso de ejecución hipotecaria debido a falta de pago", dijo Bryan.

"¿Realmente es esta la persona más calificada para administrar y retener 8 mil millones de dólares en impuestos en nuestra comunidad? Una persona que no ha tenido educación formal después de la secundaria", continuó argumentando.

"Por el contrario, yo fui becario en la Universidad de Harvard, estudié Ciencias Políticas y Gobierno, me gradué en Derecho en FIU y soy abogado en esta comunidad".

"Tengo experiencia trabajando en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, además de mi experiencia como concejal. Es una experiencia probada. Yo me he enfrentado a "la piña" de Hialeah".

Más adelante sostuvo que "en nuestra comunidad enfrentamos problemas significativos de corrupción y falta de transparencia. El pueblo busca un líder que se oponga a estos problemas, no un títere de las manos del alcalde Bovo".

"Estamos viendo a un candidato que carece de educación formal, apenas habla inglés y tiene tantos problemas financieros que ningún político en su sano juicio apoyaría a ese tipo de candidato", afirmó Calvo.

"De hecho, este candidato ya se postuló una vez y quedó en último lugar: El está buscando un empleo".

El alcalde Bovo dijo sobre Calvo que su actitud le ha costado dinero al pueblo de Hialeah y que "vino a hacer politiquería con su puesto en el Concejo, algo que la comunidad no desea. Queremos a alguien que trabaje verdaderamente por el pueblo".

Bovo arremetió contra Calvo, "si el contrincante de Dariel realmente pensara en el pueblo, renunciaría ahora mismo para permitir una elección en la ciudad de Hialeah en lugar de obligar al Concejo a elegir un sustituto temporalmente".

Según Bryan ,"la única diferencia es que si renuncio ahora mismo, el alcalde Bovo podría nombrar ahora mismo a su jefe de despacho, Carlos San José en mi escaño".

"Yo no tenía que renunciar hasta el 7 de enero, pero decidí hacerlo antes, en noviembre, para darle a la Ciudad la oportunidad de tener elecciones, como han hecho otras ciudades como Jacksonville y Miami Springs".

"No importa cuándo renuncie, porque no quieren a alguien como yo, independiente y elegido por el pueblo. Quieren a alguien designado como Dariel Fernández, que será parte de "la piña" del alcalde Bovo", concluyó Calvo.

