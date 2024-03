De Hialeah al Condado, la aspiración de Bryan Calvo

Sostuvo que sus objetivos eran desarrollar la eficiencia, mejorar el servicio al cliente, aumentar la transparencia y abogar por políticas fiscales justas y equitativas.

"Agilizaré las operaciones dentro de la oficina del recaudador de impuestos para asegurar que cada dólar se gaste de manera justa y equitativa para el beneficio de los contribuyentes", prometió.

Perfil

Calvo, de 26 años, es un abogado, graduado de Harvard, que desde 2021 ocupa un escaño en el Concejo de Hialeah. Dice de sí mismo que su juventud es su mejor baza para ganar las elecciones para colector tributario.

“Hay un sentimiento en esta comunidad que aboga por un cambio generacional entre los políticos. Tenemos personas que llevan demasiado tiempo dentro del gobierno, falta sangre nueva”, indicó y afirmó que a pesar de su juventud, su candidatura aporta la experiencia obtenida en el tiempo que ha ejercido el cargo de concejal, donde siempre mantuvo presente los principios que le trajeron a la política, que le inspiran “a seguir luchando por la comunidad”.

Contra bono de $2.500 MM

El joven candidato está orgulloso de haber sido el único concejal que votó por dos años consecutivos en contra del presupuesto de Hialeah por considerar que incluían una subida de impuestos. “Hubo mucho criticismo del alcalde [Esteban] Bovo y de los otros concejales al respecto, pero me mantuve firme”, señaló.

Ese espíritu lo usa como aval para su candidatura a la posición de colector de impuestos. En consonancia, se opone al bono de 2.500 millones de dólares que va a solicitar la alcaldesa Daniella Levine Cava. "Imponer impuestos adicionales a la propiedad a una comunidad que ya se encuentra en tanta dificultad económica no es la respuesta, podemos y debemos agotar todas las opciones disponibles...Esa es una de las razones que me motivó a tomar la actual decisión”, indicó el joven abogado.

Calvo justificó su postura argumentando que “el presupuesto condal ha crecido casi mil millones de dólares en los dos últimos años. Eso debería ser suficiente dinero. Sin embargo, la alcaldesa pide un bono por más dinero. La alternativa es simple, que no haya ningún bono, que se use el dinero que ya está entrando adicionalmente de una manera responsable”.

Recaudador de impuestos

El recaudador de impuestos del condado se encarga de colectar los tributos sobre los bienes inmuebles y personales. También recauda los impuestos turísticos en hoteles y viviendas de alquiler. Entre sus responsabilidades está expedir las licencias de automóviles, embarcaciones, caza y pesca, así como tramitar las matriculaciones y renovaciones de los vehículos de motor, TAG. Otra de sus funciones es la venta de certificados de impuestos.

Pero Calvo concibe el puesto del colector no como un mero burócrata cobrador de tributos. Considera que debe ser una especie de contrapeso a la alcaldía en temas fiscales, por ejemplo, auditar el uso de los impuestos que la oficina colecta y distribuye.

El oponente demócrata

Sobre su oponente demócrata, David Richardson, quien ha recaudado unos 467.000 dólares durante su campaña, sostuvo que ese dinero no refleja sus verdaderos apoyos. “La mayor parte de los fondos los ha aportado él mismo, lleva un año haciendo campaña y verdaderamente ha logrado recaudar unos 100.000 dólares procedentes de donantes”.

“Si Richardson, que es amigo de la alcaldesa, saliera electo, probablemente hará un trabajo similar al que desempeña el actual colector, nada cambiaría”.

Hialeah

En sus momentos más polémicos como concejal de Hialeah, Calvo denunció ante la corte al alcalde Esteban Bovo acusándolo de abuso de poder, por no dejarlo investigar unas presuntas irregularidades existentes en el Centro de Emergencia del 911, un caso que fue desestimado por un juez.

“A lo largo de los últimos dos años, he luchado con todas mis fuerzas por Hialeah, la comunidad donde me crie, donde fui a la escuela, donde decidí regresar después de la universidad y tener mi título profesional. Pero este es un reto superior, me da la posibilidad de luchar no solamente por los temas de Hialeah, sino además por los problemas que afectan al resto del condado” explicó.

Calvo planifica presentar su renuncia al puesto de concejal en junio, será efectiva en enero de 2025. Entonces, el Concejo de la ciudad deberá nombrar a un sustituto para ocupar el escaño vacante hasta las próximas elecciones.

Además de Calvo y Richardson aspiran al puesto de recaudador de impuestos los republicanos Dariel Fernández y Ricardo David Gómez. Las elecciones primarias tendrán lugar el próximo 20 de agosto de 2024. Quienes se alcen con la victoria en ambos partidos se enfrentarán en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

A la pregunta de cómo alguien que aboga por la reducción de los impuestos se considera idóneo para encabezar la oficina de recaudador, Bryan respondió:

“Al frente de la oficina del recaudador de impuestos debe haber alguien que esté muy atento, viendo si hay algo mal que afecte a la comunidad para denunciarlo. Ese puesto no lo debe ocupar un burócrata, una persona que diga sí a todo y no le importe si suben los impuestos y ni conozca a la comunidad”.

Confesó que le atrae la posibilidad de abogar por el bienestar de todo el condado y no estar limitado geográficamente a un área. Le motiva poder llevar temas que son más complejos con muchos tecnicismos. Le entusiasma la posibilidad de ir a luchar a Tallahassee “donde aprueban muchas leyes que influyen localmente”. Reconoce que sería el colector de impuestos más influyente de todo el estado, porque obviamente Miami-Dade es el condado más grande de Florida.

