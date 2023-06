Exasistente de Trump comparece ante corte en Miami

TRUMP EN MIAMI Trump se declara no culpable y se despide de Miami tras visitar el Versailles

La audiencia de Nauta se retrasó hasta el martes, lo que le brindó más tiempo para encontrar un abogado con licencia para laborar en el Estado del Sol, según personas cercanas al proceso judicial.

Nauta enfrenta seis cargos, incluidos varios relacionados con obstrucción y ocultamiento derivados de su supuesta conducta en el manejo de documentos no desclasificados que fueron encontrados en Mar-a-Lago, donde reside Trump en Palm Beach.

Según los registros judiciales, el juez magistrado jefe Edwin G. Torres presidirá la audiencia del martes. El caso penal ha sido asignado para desarrollarse en su totalidad ante la jueza federal Aileen Cannon, en Ft. Pierce, al norte de Miami.

Los fiscales aseguran que Nauta ayudó a mover cajas hacia la residencia de Trump bajo la dirección del expresidente. Trump quería revisar el contenido de las cajas antes de entregar 15 de ellas a los Archivos Nacionales en 2022, dijeron los fiscales.

Los fiscales alegaron que Nauta mintió sobre el incidente durante una entrevista de mayo de 2022 con el FBI, cuando habría indicado que no estaba al tanto de las cajas que se trasladaron a la residencia de Trump.

Sin embargo, los investigadores obtuvieron imágenes de cámaras de vigilancia que mostrarían a Nauta y a otro asistente de Trump moviendo cajas alrededor de la propiedad.

A principios de este mes, el juez magistrado Jonathan Goodman, quien presidió la comparecencia inicial ante el tribunal, ordenó a Trump y a Nauta que no discutieran los hechos del caso entre ellos.

“Cuando se le preguntó si sabía dónde se habían almacenado las cajas de Trump, antes de que estuvieran en la residencia de Trump y si habían estado en un lugar seguro o bajo llave, Nauta respondió falsamente: 'Ojalá pudiera decírtelo. No sé. Yo no, honestamente no lo sé'”, se lee en la acusación.

Trump se declaró inocente de 37 cargos penales por su supuesta retención de documentos clasificados y conspiración para ocultar esos documentos al gobierno y a sus propios abogados.