jueves 14  de  mayo 2026
MERCADO LATINO

Latin Consumer Summit inicia en Miami con foco en consumo, tecnología y transformación empresarial

La cuarta edición de la cita reúne a representantes de compañías como PepsiCo, Nestlé, Diageo, Meta, TikTok, LATAM Airlines y Delta Air Lines para debatir sobre inteligencia artificial, comportamiento de consumo, comercio minorista y desafíos económicos en América Latina.

Alrededor de 480 líderes corporativos, empresarios y especialistas participan desde este jueves en la cuarta edición del Latin Consumer Summit.

Alrededor de 480 líderes corporativos, empresarios y especialistas participan desde este jueves en la cuarta edición del Latin Consumer Summit.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cristina de Melo, ejecutiva de Delta Air Lines y Luciano Macagno, representante de LATAM Airlines.

Cristina de Melo, ejecutiva de Delta Air Lines y Luciano Macagno, representante de LATAM Airlines.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Antonio Mönckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla y principal impulsor del foro.

Antonio Mönckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla y principal impulsor del foro.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El encuentro se lleva acabo en el edificio del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

El encuentro se lleva acabo en el edificio del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El foro contempla igualmente espacios dedicados al networking y al intercambio estratégico entre los asistentes.

El foro contempla igualmente espacios dedicados al networking y al intercambio estratégico entre los asistentes.

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La agenda incluye ponencias, conversaciones y espacios diseñados para el aprendizaje de nuevas modalidades de mercadeo.

La agenda incluye ponencias, conversaciones y espacios diseñados para el aprendizaje de nuevas modalidades de mercadeo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
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MIAMI. - Más de 480 líderes corporativos, empresarios y especialistas participan desde este jueves en la cuarta edición del Latin Consumer Summit, un encuentro que reúne en Miami a figuras del sector privado y expertos internacionales para analizar el futuro del consumidor regional en medio de un escenario marcado por tensiones económicas, cambios políticos y acelerados avances tecnológicos.

Cuarto Latin Consumer Summit
El encuentro se lleva acabo en el edificio del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

El encuentro se lleva acabo en el edificio del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de FIU.

La actividad, desarrollada en el edificio del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), abrió con una exposición sobre el panorama macroeconómico y geopolítico continental encabezada por John Price, director de Americas Market Intelligence, quien examinó cómo la volatilidad global está redefiniendo los negocios y las dinámicas comerciales en América Latina.

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“El análisis estuvo centrado en cómo la inestabilidad internacional está redefiniendo los negocios en América Latina”, explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS Antonio Mönckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla y principal impulsor del foro.

Antonio Mönckeberg
Antonio Mönckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla y principal impulsor del foro.

Antonio Mönckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla y principal impulsor del foro.

La agenda incluyó posteriormente una conversación con Athina Kanioura, máxima responsable de PepsiCo para América Latina y líder global de Estrategia y Evolución Corporativa de la empresa, quien abordó los desafíos de crecimiento y adaptación que enfrentan las grandes marcas en el continente.

Uno de los espacios centrales del programa fue “Conozca al nuevo consumidor latino”, panel que reunió a Felipe González, de Nestlé Colombia; Gretel Lanner, representante de Edgewell Personal Care; y Álvaro Cárdenas, de Diageo.

Según Mönckeberg, el intercambio permitió comparar visiones de industrias completamente distintas, aunque atravesadas por retos similares relacionados con patrones de consumo, innovación y procesos de modernización interna.

“Son compañías de categorías completamente distintas que abordaron los principales cambios en el consumidor latinoamericano, las nuevas tendencias y cómo están incorporando ajustes importantes en portafolios, inversiones y visiones de negocio”, señaló.

Cuarto Latin Consumer Summit
La agenda incluye ponencias, conversaciones y espacios diseñados para el aprendizaje de nuevas modalidades de mercadeo.

La agenda incluye ponencias, conversaciones y espacios diseñados para el aprendizaje de nuevas modalidades de mercadeo.

Uno de los asuntos que más atención generó durante la apertura fue el avance de la inteligencia artificial y su influencia en las decisiones de compra y en los procesos estratégicos dentro de las organizaciones.

“Cerramos con una reflexión sobre qué ocurrirá si en el futuro los consumidores dejan de tomar decisiones directamente y esas decisiones pasan a ser realizadas por agentes de inteligencia artificial”, comentó Antonio.

El ejecutivo chileno añadió además, que uno de los principales desafíos consiste en comprender cómo adaptar estas herramientas dentro de las particularidades económicas y sociales del mercado latinoamericano, marcado por dinámicas muy distintas a las de otras economías más desarrolladas.

La programación también incorporó un bloque enfocado en la colaboración estratégica entre empresas, protagonizado por Luciano Macagno, representante de LATAM Airlines, y Cristina de Melo, ejecutiva de Delta Air Lines, quienes abordaron el origen y alcance de la alianza entre ambas aerolíneas, así como las ventajas de cooperación en escenarios económicos complejos

Cuarto Latin Consumer Summit Cristina de Melo y Luciano Macagno
Cristina de Melo, ejecutiva de Delta Air Lines y Luciano Macagno, representante de LATAM Airlines.

Cristina de Melo, ejecutiva de Delta Air Lines y Luciano Macagno, representante de LATAM Airlines.

Durante la tarde continuaron las sesiones relacionadas con comercio minorista, mercadeo en plataformas online y evolución empresarial, con la participación de representantes de Meta, TikTok y Falabella.

Entre otras figuras invitadas destacan Andy Murray, centrado en el futuro del retail; Rifka Bernstein; Juan Saravia; y Álvaro Luque, quienes compartieron análisis vinculados a la producción agrícola y la comercialización internacional de aguacates mexicanos.

El foro contempla igualmente espacios dedicados al networking y al intercambio estratégico entre empresarios, inversionistas y representantes de diversos sectores de América Latina y Estados Unidos.

Cuarto Latin Consumer Summit
El foro contempla igualmente espacios dedicados al networking y al intercambio estratégico entre los asistentes.

El foro contempla igualmente espacios dedicados al networking y al intercambio estratégico entre los asistentes.

Entre las actividades previstas figuran desayunos privados, almuerzos de trabajo en grupos reducidos y un cóctel de cierre diseñado para fortalecer conexiones comerciales, alianzas estratégicas y oportunidades de negocio en un entorno marcado por rápidos cambios económicos y digitales.

El cuarto Latin Consumer Summit 2026 continuará este viernes con nuevas discusiones sobre innovación, liderazgo corporativo y evolución del consumo, mientras firmas globales buscan redefinir sus estrategias frente a una audiencia cada vez más informada, conectada y expuesta a aceleradas transformaciones económicas y tecnológicas.

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