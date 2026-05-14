jueves 14  de  mayo 2026
DICTADURA

Presa política cubana Sissi Abascal llega a Miami

La joven es hija de los opositores Annia Zamora, Dama de Blanco, y de Armando Abascal, miembro del Ejecutivo Nacional del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

A Sissi Abascal, Dama de Blanco, le piden seis años de prisión.

A Sissi Abascal, Dama de Blanco, le piden seis años de prisión.

Tomada de Facebook/ Sissi Abascal
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La presa política cubana Sissi Abascal Zamora llegará este jueves 14 de mayo a Miami con una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado, con la gestión de la Fundación Rescate Jurídico que lidera desde Miami el activista y empresario, Santiago Álvarez.

Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven de Cuba, cumplía una condena de seis años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Se inició en el activismo opositor contra el régimen desde que tenía 17 años, reseña el portal web Martí Noticias.

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La activista, de 27 años, permanecía en la cárcel de mujeres La Bellotex de Matanzas en régimen severo y obligada a vestir uniforme carcelario.

Sissi integra también el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y, desde que entró a prisión, enfrentó múltiples obstáculos para recibir tratamientos médicos y cambios de régimen penitenciario.

En septiembre de 2025, su madre, la activista Annia Zamora, denunció que en el penal se le negó a su hija, por séptima ocasión, acceder a un régimen de menor severidad, aunque ella se recuperaba de una cirugía por bartolinitis de urgencia.

Abascal fue operada el 28 de agosto de 2025 sin que el régimen le avisara a su familia. A los pocos días, la regresaron a la cárcel pese a que allí no existían las condiciones higiénicas sanitarias para su recuperación.

Organizaciones internacionales y gobiernos democráticos habían solicitado reiteradamente su liberación. A inicios de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incorporó a su campaña “injustamente detenida”, que documenta violaciones y denuncia los abusos dentro del sistema penal cubano.

¿Quién es Sissi Abascal?

La joven es hija de los opositores Annia Zamora, también integrante de esa organización opositora en Cuba, y de Armando Abascal, miembro del Ejecutivo Nacional del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y firmante del Proyecto Varela.

Abascal se unió con su familia a las protestas del 11J de 2021 en el parque de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, para demandar el fin del régimen y la libertad de la isla. Fue detenida y tras salir de la prisión contó los horrores cometidos contra los manifestantes.

En octubre de 2019, en una visita que hiciera a Miami, Sissi Abascal declaró a Martí Noticias que el régimen no le permitía estudiar por sus ideas políticas.

“Sueño con la psicología, pero el régimen no me permite estudiar por mi manera de pensar”, dijo la joven opositora cubana en entrevista con el periodista Ricardo Quintana.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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