"Soy un perseguido político", suspendido comisionado Joe Martínez anuncia campaña para sheriff

El republicano de 66 años, exteniente de la policía de Miami-Dade, considera que el caso en su contra está motivado políticamente, ya que, según sus palabras, era considerado un “fuerte candidato para sheriff”.

“Soy un perseguido político, es lo mismo que está pasando con el expresidente Donald Trump, que le tienen miedo”, afirmó en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Martínez explicó que su juicio “estaba supuestamente programado para el 12 de junio del año pasado, y luego fue pospuesto hasta el 28 de noviembre. Después, el día anterior al juicio, el fiscal cambió las palabras en un documento, lo que causó otra demora hasta abril de este año”.

Según Martínez, la Fiscalía ha intentado dilatar el proceso judicial hasta septiembre u octubre, lo que podría perjudicar su candidatura a sheriff. El excomisionado argumentó que no hay pruebas para soportar las acusaciones en su contra.

Acusaciones

El dos veces presidente de la Comisión de Miami-Dade enfrenta cargos judiciales tras alegaciones de que habría aceptado pagos del propietario de un supermercado local mientras estaba en el órgano legislativo del condado.

Martínez fue arrestado en agosto de 2022 acusado de compensación ilegal y conspiración. Tres semanas después, el gobernador Ron DeSantis lo suspendió y nombró a Roberto González en la posición del distrito 11 del condado.

“Sé que soy inocente y que esto va a salir bien”, afirmó Martínez, agregando que esta es la oportunidad de continuar sirviendo a la comunidad.

"Soy una persona honesta"

Martínez también puso en contexto que su experiencia como policía y como comisionado lo convierte en el “candidato ideal” para el puesto de alguacil, que fue reactivado luego de alrededor de seis décadas.

Al preguntársele cómo respondería a la gente que le preguntara si puede confiar en él a pesar de la situación judicial que enfrenta, Martínez indicó: "Siempre he sido la misma persona. Siempre he sido una persona honesta e íntegra. Eso nunca ha cambiado”.

Y agregó: “Estos son unos cargos que la gente va a ver que fueron fabricados, porque no hay una sola persona que haya dicho que yo hice algo malo. Todo es una historia de fantasía que la Fiscalía está fabricando".

Martínez también destacó su transparencia y su compromiso con la lucha contra la corrupción. “Siempre he sido transparente, y por eso me tienen miedo. Saben que no me van a controlar y que voy a poner oficinas de corrupción pública, que voy a investigar a quien tenga que investigar.”

Cargo de alguacil

“Esta posición de Sheriff es importante para el condado de Miami-Dade y para la población, para los residentes. El gobierno tiene que tener como primer mandato la protección de la persona y de sus propiedades. El resto, como el tráfico, la vivienda, todo eso es secundario. Lo primero es la seguridad”, subrayó.

En referencia a las acusaciones en su contra, Martínez señaló que su hija menor tenía 13 años cuando comenzaron las investigaciones y que, si las autoridades hubieran confirmado algún delito para inculparlo, se hubiera actuado hace mucho tiempo.

"Ellos estaban esperando la oportunidad para hacerme daño, porque desde que pasó la enmienda 10 en el 2018, han estado hablando de que Joe Martínez va a ser sheriff”, remarcó.

Las elecciones primarias para sheriff están programadas para el 20 de agosto, y la elección general se llevará a cabo el 5 de noviembre. Con Martínez, una vez formalice su inscripción, se elevaría a 17 el número de aspirantes a la posición de alguacil.