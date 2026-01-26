Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa.

MIAMI .– La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco compareció este lunes 26 de enero ante la corte federal, en el Wilkie D. Ferguson Jr. U.S. Courthouse, ubicado en 400 North Miami Avenue, donde firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal para poner fin al proceso judicial por fraude millonario en su contra.

De acuerdo con los términos del pacto, Pacheco se declaró culpable de un cargo menor, por hacer una declaración falsa relacionada con una solicitud de condonación de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). La sentencia será dictada en aproximadamente tres meses, en abril, y contempla, según lo acordado, un año de libertad condicional , el pago de 56.000 dólares y la obligación de cooperar con la fiscalía.

Robo de indentidad

Fuentes cercanas al caso explicaron que dicha cooperación incluye la entrega de un expediente elaborado por la propia Pacheco, en el que documenta un esquema de robo de identidad corporativa que habría afectado a su clínica, Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC, así como a otras clínicas.

Según esa información, una tercera persona, no vinculada a Pacheco ni al negocio, habría utilizado la identidad de múltiples centros para emitir facturas fraudulentas y desviar más de un millón de dólares hacia cuentas bancarias ajenas a la exconcejala.

Las mismas fuentes afirman que la fiscalía inicialmente atribuyó ese fraude a Pacheco, pero posteriormente concluyó que se trató de un robo de identidad empresarial, razón por la cual la entrega de la documentación recopilada por la exfuncionaria fue incluida como condición del acuerdo.

Con este acuerdo, la acusación original por un presunto fraude sanitario de 19 millones de dólares queda desestimada, a la espera de que el tribunal formalice la sentencia en una audiencia posterior.

En junio de 2024, el gobernador Ron DeSantis destituyó del cargo de concejala de Hialeah a Pacheco, luego de que esta se entregara al FBI tras ser acusada de fraude millonario al sistema de salud.

Un escaño vacante

El desenlace de este proceso judicial tiene consecuencias directas en la política local. En su última reunión, el Concejo de Hialeah acordó retrasar la elección de la vacante del escaño del Grupo II a la espera del resultado del juicio contra Pacheco.

Al declararse culpable, la vacante temporal se vuelve permanente y el Concejo, en cumplimiento de la Carta Constitutiva de la ciudad, deberá nombrar a un nuevo concejal o convocar una elección especial, según explicó el alcalde Bryan Calvo al abordar el tema.

