Exmilitar cubano enfrenta la justicia en Florida por el caso de Hermanos al Rescate

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al expediente ya habría cumplido la semana restante para completar la sentencia impuesta.

MIAMI. – Luis Raúl González-Pardo , exteniente coronel de la Fuerza Aérea Cubana, fue trasladado este martes al sur de Florida para enfrentar una acusación federal relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El traslado ocurre semanas después de que el individuo fuera sentenciado en Jacksonville por ocultar su trayectoria con el régimen castrista ante funcionarios de inmigración en Estados Unidos durante los trámites realizados para ingresar al país y obtener su residencia permanente.

VEREDICTO Justicia federal sentencia este jueves a expiloto cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate

Según el reporte judicial, el exmilitar deberá presentarse ante una corte federal de Miami, donde escuchará formalmente el cargo que pesa en su contra: conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Las partes involucradas sostienen que González-Pardo tuvo participación en los acontecimientos que culminaron con el derribo de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, incidente en el que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, en la operación que fue autorizada por Raúl Castro Ruz, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR).

La imputación no identifica a Luis Raúl como la persona que disparó contra las avionetas. No obstante, la Fiscalía alega que intervino en la persecución de una tercera aeronave que logró abandonar el área durante la acción militar.

Una vez concluida la audiencia, el tribunal deberá determinar bajo qué condiciones continuará el caso mientras avanzan los procedimientos judiciales.

La investigación cobró un nuevo impulso el pasado 20 de mayo, cuando autoridades federales anunciaron en la Torre de la Libertad de Miami la acusación presentada contra el dictador Raúl Castro Ruz por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas.

El traslado de González-Pardo al sur de Florida ocurre semanas después de ese anuncio y lo convierte en el primer acusado vinculado a esta investigación que deberá comparecer físicamente ante un tribunal en EEUU.

Hasta el momento, es también el único señalado en territorio estadounidense para responder ante la justicia por los hechos ocurridos hace tres décadas.