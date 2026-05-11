Mister Global Cuba 2026 inicia competencia con imposición oficial de bandas en Miami

La velada también incluyó una presentación del diseñador Stephen Adkins III, quien mostró piezas de “The Stephen Collection.”

Directivos del concurso y ganadores de la edición anterior.

La final de Mister Global Cuba 2026 se celebrará el próximo 14 de junio en el Scala Miami.

MIAMI. - Entre cámaras, pasarela y expectativas por la nueva edición de Mister Global Cuba, los concursantes recibieron oficialmente sus bandas durante una gala celebrada en Astra Miami que dio inicio formal a la contienda.

La ceremonia reunió a los aspirantes que representarán las distintas provincias de la isla en esta segunda edición de la plataforma, enfocada en abrir espacio de crecimiento dentro de la comunicación, el modelaje y la proyección internacional para nuevas figuras masculinas interesadas en el mundo del entretenimiento.

“Para nosotros significa mucho porque podemos seguir cambiando vidas de jóvenes cubanos que buscan oportunidades”, expresó Rodolfo Fernández, director de Mister Global Cuba.

Los candidatos presentados fueron:

Pinar del Río – Alan Mattos

Isla de la Juventud – Daniel de Armas

Artemisa – Jorge Medina

La Habana – Andy Mollinedo

Mayabeque – Yasiel Suarez

Matanzas – Robert Hernandez

Villa Clara – Juan Carlos Milian

Sancti Spíritus – Anier Gomez

Ciego de Ávila – Ray Morales

Camagüey – Dalvin Pons

Las Tunas – Joyce Diaz

Granma – Cristian Jimenez

Holguín – Sebastian Cutiño

Santiago de Cuba – Luis Alvarez

Guantánamo – Dian Enríquez

La velada también incluyó una presentación del diseñador Stephen Adkins III, quien mostró piezas de “The Stephen Collection” como parte de la propuesta visual de la noche.

Fernández señaló además que esta edición llega con mayores exigencias y participantes más preparados en comparación con el año anterior.

“No es solo una cuestión física, sino de la responsabilidad que sienten los competidores actuales, porque ya existe un precedente y unos zapatos que llenar”, afirmó.

La final de Mister Global Cuba 2026 se celebrará el próximo 14 de junio en el Scala Miami, donde será seleccionado el ganador que llevará la banda cubana a la competencia internacional.

Como adelanto de esta temporada, el directivo anunció además una preliminar enfocada en trajes típicos nacionales, segmento que reunirá diseños inspirados en elementos culturales cubanos creados especialmente para los postulantes.

Según explicó, los cinco mejores trajes serán escogidos para representar la plataforma en escenarios internacionales, en una propuesta que describió como inédita dentro de competencias masculinas realizadas en Miami y el sur de Florida.