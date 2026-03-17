martes 17  de  marzo 2026
MÚSICA

Virginio consolida su proyección internacional tras presentar "Devorar el cielo" en Miami

El cantautor italiano ofreció un concierto íntimo en la ciudad que evidenció su crecimiento artístico y su apuesta por conectar el pop europeo con el público latino.

Virginio durante su más reciente presentación en Miami.

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Su paso por el sur de Florida reflejó una estrategia para fortalecer vínculos con audiencias de América Latina y Estados Unidos.

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“Devorar el cielo” se presenta como una pieza centrada en el amor y la autenticidad emocional.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El cantautor italiano Virginio Simonelli, conocido artísticamente como "Virginio", reforzó su posicionamiento en el mercado internacional tras presentar en Miami su sencillo “Devorar el cielo”, en el marco de un concierto exclusivo que reunió a más de 400 personas en la galería Liquid Art System de Wynwood, transformada por una noche en un espacio musical de carácter íntimo.

La presentación, con entradas agotadas, destacó por una propuesta escénica elegante y emocional, en la que el artista combinó sensibilidad interpretativa con una producción contemporánea. Durante la velada interpretó temas en español, así como piezas en italiano e inglés, configurando un repertorio que evidenció su versatilidad y vocación global.

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En ese contexto, el artista compartió el trasfondo de su más reciente lanzamiento y la intención que guía su propuesta.

“Me siento muy emocionado de poder compartir ante tantas personas en Miami mi nueva producción ‘Devorar el cielo’, que habla de las oportunidades que perdemos en el amor por falta de coraje. Quiero invitar a todos a amar sin miedo, abrazar el amor desde la inclusión y sin importar el juicio social”, expresó Virginio, quien ha colaborado con figuras internacionales como Laura Pausini y Kylie Minogue.

El evento marcó un punto relevante dentro de su trayectoria reciente. El intérprete ha sido destacado por Rolling Stone en Español como uno de los artistas emergentes a seguir, mientras que su participación en Premio Lo Nuestro amplió su visibilidad dentro de la industria musical latina, en un escenario donde la interacción entre mercados internacionales adquiere cada vez mayor peso.

Más allá de la presentación, su paso por el sur de la Florida reflejó una estrategia enfocada en consolidar vínculos con audiencias de América Latina y Estados Unidos, posicionando su propuesta dentro del diálogo entre el pop italiano contemporáneo y el mercado hispanohablante.

En esta línea, el artista continúa avanzando en nuevas producciones discográficas orientadas a fortalecer su identidad musical y su proyección internacional con actividades promocionales en países como Mexico.

“Devorar el cielo” se presenta como una pieza centrada en el amor y la autenticidad emocional, alineada con una narrativa que apuesta por la conexión directa con el público y que marca una etapa de evolución dentro de su carrera.

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