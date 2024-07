Felix Guillermo lidera cruzada contra la crisis de salud mental en Miami-Dade

“En Estados Unidos hay una gran crisis con los opioides, con las adicciones, con la violencia y las armas de fuego, con nuestros veteranos, etc., es por eso que nace Improving Lives US, organización sin fines de lucro respaldada por Improving Lives Now, establecimiento médico que durante más de dos décadas ha estado ayudando y atendiendo a personas que padecen enfermedades mentales en el condado”, dijo Felix Guillermo a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien a través de la fundación Improving Lives US desea ayudar a poner fin a la crisis de salud mental que afecta al sur de Florida.

Según reporta el sitio web oficial de la fundación, más de 240.000 adultos en Miami sufren enfermedades mentales, y sólo el 13% recibe atención médica. Una cifra alarmante que el periodista Felix Guillermo busca disminuir con el apoyo y la ayuda de la comunidad, y en alianza con Alfredo Hernández, director clínico de Improving Lives Now, y junto a la reconocida doctora Ares-Romero, quien ejerció como directora de psiquiatría del Hospital Jackson y que hoy es presidenta del Colegio Médico del Sur de Florida, entre otros destacados miembros de la junta directiva de la entidad.

Filantropía, un camino para construir un mejor condado

Según comenta Felix Guillermo, Improving Lives -marca que representa al centro médico y a la fundación- destaca por tener una misión que no solo busca atender y mejorar la vida de personas que padecen enfermedades mentales, sino también por brindar una red de apoyo a las familias de los enfermos, ofreciendo servicio de transporte, asistencia alimentaria, capacitaciones mensuales, además de terapias a domicilio, entre otros servicios.

“La idea eventualmente es expandirnos dentro y fuera del condado Miami-Dade”, dijo el periodista, quien no solo comenzó a preocuparse por la crisis de salud mental viendo lo que ocurre con las personas sin hogar y desamparados, sino reportando las noticias que diariamente afectan a los residentes del condado.

“Las enfermedades de salud mental afectan a ricos y pobres. No discriminan, y cuando analizaba los casos que adquieren notoriedad mediática por muerte o suicidios, me daba cuenta de que son personas que estaban pidiendo ayuda a gritos, pero no la tuvieron”, reflexionó.

“Improving Lives Now ha cambiado la vida de cientos de miles de personas a lo largo de 25 años, y con Improving Lives US tenemos que lograr lo mismo con la ayuda de todos”, añadió el reconocido presentador que este jueves 25 de julio a las 6:30 pm., en el restaurante Las Vegas Cuban Cuisine, ubicado en el downtown de Doral, encabezará una cena en la participaran líderes comunitarios, especialistas, pacientes rehabilitados y sus familias, con el fin de compartir el trabajo de la organización y dar cuenta de cómo busca impactar a la comunidad.

“Queremos que la gente sepa que sí hay soluciones y formas de resolver esta crisis. Creo que todos, absolutamente todos, conocemos a alguien que ha tenido un problema mental, de adicción, depresión, y queremos que esas personas sepan que sí hay ayuda y profesionales para ellos y sus familias”, dijo.

Un nuevo ciclo cargado de propósito:

Felix Guillermo asegura que su experiencia de más de 38 años en los medios de comunicación, fortalecieron su interés social y deseo de ayudar a través de programas de debate y espacios de denuncia ciudadana, por lo que desarrollar una labor filantrópica y altruista era parte de un camino evolutivo en su carrera.

Sin embargo, muchos le han preguntado “¿Por qué haces eso?”. Pregunta que nosotros también le formulamos, y frente a la cual el periodista respondió.

“Primero, porque creo que hay una necesidad de atender esta crisis, mucho más grande de lo que la gente piensa; y segundo, porque yo fui una de esas personas que atraviesa el drama de no saber qué hacer con un familiar enfermo. Teniendo los recursos y los contactos, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo ayudarlo…”, recordó.

“Muchas veces, en años pasados, escuchamos a personas de nuestra comunidad decir: ‘Las enfermedades mentales son cosa de locos y degenerados’. Pero sabemos que no es así, y sabemos que el desbalance químico que se produce en el cerebro, es exactamente igual que el que se produce en el páncreas, en el hígado, etc., por lo que hay que tratarlo ya que tiene solución”, dijo el periodista, que aseguró sentirse feliz y realizado en este nuevo ciclo de su vida.

“Estoy muy bien. Este momento de mi vida es algo que venía planeando porque en las carreras siempre hay que hacer transiciones. Hay cosas que empiezan y terminan, y yo me siento tranquilo porque estoy trabajando mucho y dedicándole tiempo a sueños y asignaturas pendientes que había postergado por muchos años”, finalizó.

Si desea saber más de Improving Lives US, visite www.improvinglivesus.org