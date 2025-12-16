Firmas de abogadas de Miami impulsan recolecta de juguetes para inmigrantes detenidos

MIAMI . – Con el objetivo de llevar un momento de alegría a los inmigrantes detenidos durante las fiestas navideñas, los bufetes Chaviano Law Firm y Sunrise Legal P.A. han unido esfuerzos en una iniciativa solidaria que busca recolectar juguetes , libros, juegos de mesa y otros artículos recreativos para niños y adultos bajo custodia.

La iniciativa surge ante el aumento de casos de inmigrantes detenidos y la falta de materiales que puedan entretenerlos y ofrecerles un respiro en circunstancias difíciles refieren en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada y presidenta de Chaviano Law Firm Rosaly Chaviano.

“La idea es poder brindarles materiales como libros de colorear o leer, juegos de mesa, cartas y libretas, para que puedan mantenerse ocupados, distraer la mente un rato y, aunque sea por un momento, desconectarse de la realidad tan difícil que viven allí.”

Así mismo agregó:

“Nuestra oficina, junto a Sunrise Legal PA, nos unimos en esta iniciativa navideña para crear un espacio más dinámico y cercano para la comunidad: un lugar donde podamos colectar donaciones y, al mismo tiempo, ofrecer orientación y responder preguntas sobre inmigración y planificación patrimonial.”

Para llevar a cabo este acto de amor por el prójimo ambos bufetes se han apoyado en experiencias previas de solidaridad y en testimonios de inmigrantes que recuerdan la alegría de recibir un regalo en momentos de dificultad.

“Desde hace muchos años conozco de organizaciones que hacen este tipo de acciones, con el propósito de darles a los niños detenidos un motivo de alegría y celebración durante esta época del año. También conozco el testimonio de un inmigrante que recibió un juguete en Navidad cuando llegó a Estados Unidos en la década de los 70, y me contó que ese regalo, en un momento así, le dio tanta felicidad que hasta el día de hoy lo recuerda”, comenta Rosaly; quien por segunda ocasión organiza a un evento de este tipo.

“El primero lo hicimos en el bufete, y esta vez decidimos hacerlo en el Tropical Park para llegar a más personas y facilitar que la comunidad pueda unirse a nosotros,' refiere.

Los juguetes recolectados estarán destinados a menores bajo custodia a través de Americans for Immigrant Justice (AIJ), mientras que los juegos de mesa y otros artículos serán entregados a adultos detenidos en instalaciones de Customs and Border Protection (CBP).

“Usualmente, cuando se hacen estas entregas, no recibimos un desglose específico de las edades. Por eso procuramos recolectar artículos que sean útiles para una variedad de edades, especialmente para los más pequeños, y también que puedan adaptarse a diferentes etapas y necesidades, si es posible.”

Entre los objetos más solicitados se encuentran libros para colorear, textos en español, crayones, libretas, entre otros Para conocer la lista completa de los recursos recomendados, se puede consultar una lista disponible en Amazon.

La campaña de donación estará abierta hasta el sábado 20 de diciembre y quienes deseen participar pueden hacerlo durante el evento en Tamiami Park localizado en la 11201 SW 24th St Miami, FL 33165 o enviando sus aportes directamente al bufete ubicado en 11240 SW 88 ST, Suite 200, Miami, FL 33176.

“Sería muy gratificante para nosotras que nos acompañen en el evento de este sábado. Si por cualquier motivo sienten temor de asistir en persona, no se preocupen, pueden hacernos llegar sus ofrecimientos a la oficina. También pueden apoyar la iniciativa haciendo una donación a través de nuestra lista de Amazon. De la manera que lo hagan les estaremos eternamente agradecidos y será parte de un momento que cambiará una vida”, expresó la magistrada.

Para Chaviano Law Firm y Sunrise Legal, esta actividad representa una extensión de su filosofía profesional. “El mensaje que queremos transmitir es que la comunidad de inmigrantes nos necesita más allá de la asesoría legal. Ahora más que nunca, las personas buscan fuentes de información correcta y apoyo sincero. Para nosotros, hacerles llegar un libro, un juego o un detalle así es llevarles un poquito de luz en un momento donde muchas veces no la tienen, y recordarles que no están solos, que hay esperanza y una sociedad que los acompaña en este camino tan difícil," agregó.

Por su parte, Natasha Pérez, abogada de planificación patrimonial y presidenta de Sunrise Legal P.A., señaló que el propósito de la firma es respaldar a las familias en cada etapa de la vida, incluso en los momentos más engorrosos. En ese sentido, facilitar una campaña de donativos representa una extensión natural de su misión de brindar apoyo legal y esperanza a la comunidad.

“Estas acciones se alinean con los valores y la filosofía de nuestro trabajo porque reflejan exactamente lo que siempre hemos dicho: ‘que representamos a nuestros clientes con pasión y profesionalismo.’ Para nosotros, eso no es solo llevar un caso; es acompañar a las personas con empatía, dar información clara y estar presentes cuando más se necesita. Este proyecto es una extensión de ese compromiso, el cual es servir al prójimo de manera concreta y con el corazón, sin perder el enfoque y la seriedad que nos caracteriza como consultoría.”

A la vez que agradecen a quienes la acompañan en este recorrido y aseguran es un plan que tanto Chaviano Law Firm, P.A. como Sunrise Legal, P.A. tiene en mente seguir impulsando.

“El equipo de trabajo nuestro siempre ha estado involucrado de principio a fin. Nos apoyan con la preparación, aportan ideas, son los primeros en contribuir y, sobre todo, comparten la información para que esto llegue a más seres humanos. Sin ellos, este evento no sería posible. Cada uno es parte esencial, son el corazón de ambas firmas.”

Al preguntarle sobre la importancia de su labor y el impacto de esta campaña en la vida de los migrantes, Rosaly Chaviano respondió con rapidez:

“Tener contacto directo con quienes servimos me deja lecciones muy valiosas. Me recuerda por qué elegí esta profesión y por qué sigo dedicada a ella. La atención a los indocumentados es una prioridad para mí. Desde mis años en la escuela de leyes me propuse ser un agente de cambio positivo y un apoyo constante para quienes atraviesan circunstancias adversas. Esta experiencia me reafirma que nuestro trabajo no se limita a trámites: implica escuchar, orientar con claridad, acompañar con empatía y estar presentes cuando más se necesita.”

Antes de concluir la entrevista, esperanzadas por el resultado de su quehacer, Natasha y Rosaly dejaron un mensaje claro a otras empresas y profesionales que aún no se animan a apoyar causas sociales:

“No tienen que esperar el ‘momento perfecto’ ni hacer algo enorme para empezar. A veces, una ayuda pequeña bien organizada puede tener un impacto inmenso en alguien que la está pasando mal. Involucrarse en una causa social también te conecta con tu propósito, fortalece a la comunidad y te recuerda que, como profesionales, podemos ser parte de la solución. Empiecen con lo que tengan, únanse a organizaciones serias y háganlo con el corazón y con compromiso.”