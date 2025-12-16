Identifican a mujer hallada muerta tras ser arrojada desde una camioneta en SW de Miami-Dade

MIAMI .- Las autoridades identificaron a la mujer encontrada muerta el pasado viernes en el bloque 9800 de la calle 170 al suroeste de Miami-Dade como Tania Charles, de 27 años. Dijeron que el hecho ocurrió alrededor de las 5:40 a.m y ofrecen una recompensa de hasta 5,000 dólares por información que conduzca al arresto del responsable.

Según la policía, Charles fue arrojada desde una camioneta pickup. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el cuerpo era abandonado, mostrando a un hombre que se aleja en el vehículo tras el incidente.

Un testigo y dueño de un negocio cercano, Ron’s Tree Service, entregó el video a los investigadores y relató que todo ocurrió minutos antes de la llegada de su primer empleado al local.

La Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDCSO) mantiene la investigación abierta y se encuentran trabajando para esclarecer la causa de la muerte que será determinada por el Médico Forense del condado.

Las autoridades instan a cualquier persona con información sobre el caso o que pueda reconocer el vehículo y la persona involucrada a comunicarse de inmediato con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).