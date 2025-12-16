Tres opciones en relevo para los Marlins tras la firma de los peces gordos

El relevista Sean Newcomb, de los Atléticos, lanza en un encuentro ante los Astros de Houston, el 26 de julio de 2025.

La gran prioridad para la directiva de los Marlins de Miami en la presente temporada muerta parece ir ligada a reforzar su bullpen lo más posible rumbo a la próxima campaña de las Grandes Ligas ; sin embargo, hasta la fecha, la organización no ha logrado concretar ninguna firma de peso, salvo algunos acuerdos de ligas menores.

Por otro lado, la divisa continúa generando gran interés en el mercado por sus brazos dominicanos Edward Cabrera y Sandy Alcántara y es posible que, si el alto mando de los peces opta por canjear a alguno o a ambos, algún relevista de jerarquía esté incluido en el paquete de retorno.

Pero incluso si Miami no cambia a sus abridores, todavía necesitarán ayuda en el bullpen para poder competir en 2026. Desafortunadamente para el conjunto, de acuerdo al ránking de relevistas de MLB.com, que está basado en los registros de cada uno en WAR (Fangraphs), ocho de los nueve relevistas de mayor nivel en la agencia libre ya firmaron y ninguno lo hizo con los Marlins.

A continuación se presentan tres miembros del bullpen que podrían llenar las vacantes de los peces.

Sean Newcomb

Los relevistas zurdos no son fáciles de conseguir y Newcomb se ha convertido en un arma interesante con los Atléticos luego de ser colocado en asignación por parte de los Medias Rojas en mayo.

En 36 apariciones con los A's, registró una sólida efectividad de 1.75, con 50 ponches y 14 boletos en 51.1 innings de trabajo. El siniestro, que tiene un anillo de Serie Mundial por su tiempo con los Bravos en 2021, viene del mejor año de su carrera en las mayores.

Danny Coulombe

Otro serpentinero zurdo, que quizás haya tenido los mejores cuatro meses de relevista alguno en la contienda anterior. Con los Mellizos hasta ser cambiado a los Rangers antes de la fecha límite de canjes, tuvo efectividad de 1.16 en 40 juegos, con 31 ponches y nueve pasaportes en 31 entradas.

Coulombe dominó a bateadores diestros y siniestros, aunque finalizó con problemas en Texas, tal como lo refleja su efectividad de 5.25 en 15 juegos. Además, también perdió tiempo de actividad por problemas físicos.

Jacob Webb

Los Rangers no le ofrecieron contrato al derecho en noviembre, lo que podría ser un grave error, en especial cuando se toma en cuenta que tenía previsto ganar un poco más de un millón de dólares en 2026, según su proyección en el arbitraje salarial.

Tuvo una efectividad de 3.00 en 55 duelos para Texas, pasó por la guillotina a 58 rivales y regaló 19 boletos en 66 capítulos de trabajo. En cada una de sus últimas tres contiendas, su porcentaje de carreras limpias permitidas ha sido de 3.69 o menor y en todas ha realizado por lo menos 54 salidas.