martes 16  de  diciembre 2025
BÉISBOL

Tres opciones en relevo para los Marlins tras la firma de los peces gordos

Los Marlins de Miami continúan con intenciones de reforzar su bullpen rumbo a la próxima zafra, pero los principales brazos apetecibles ya no están disponibles

El relevista Sean Newcomb, de los Atléticos, lanza en un encuentro ante los Astros de Houston, el 26 de julio de 2025.

El relevista Sean Newcomb, de los Atléticos, lanza en un encuentro ante los Astros de Houston, el 26 de julio de 2025.

ALEX SLITZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La gran prioridad para la directiva de los Marlins de Miami en la presente temporada muerta parece ir ligada a reforzar su bullpen lo más posible rumbo a la próxima campaña de las Grandes Ligas; sin embargo, hasta la fecha, la organización no ha logrado concretar ninguna firma de peso, salvo algunos acuerdos de ligas menores.

Por otro lado, la divisa continúa generando gran interés en el mercado por sus brazos dominicanos Edward Cabrera y Sandy Alcántara y es posible que, si el alto mando de los peces opta por canjear a alguno o a ambos, algún relevista de jerarquía esté incluido en el paquete de retorno.

Lee además
El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Estos son los posibles targets de los Marlins en primera base tras la firma de Naylor con Seattle
El dominicano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, trabaja durante una apertura primaveral ante los Mets de Nueva York, el 8 de marzo de 2024.
Béisbol

Marlins retomarán negociaciones para extender el contrato de Eury Pérez este invierno

Pero incluso si Miami no cambia a sus abridores, todavía necesitarán ayuda en el bullpen para poder competir en 2026. Desafortunadamente para el conjunto, de acuerdo al ránking de relevistas de MLB.com, que está basado en los registros de cada uno en WAR (Fangraphs), ocho de los nueve relevistas de mayor nivel en la agencia libre ya firmaron y ninguno lo hizo con los Marlins.

A continuación se presentan tres miembros del bullpen que podrían llenar las vacantes de los peces.

Los relevistas zurdos no son fáciles de conseguir y Newcomb se ha convertido en un arma interesante con los Atléticos luego de ser colocado en asignación por parte de los Medias Rojas en mayo.

En 36 apariciones con los A's, registró una sólida efectividad de 1.75, con 50 ponches y 14 boletos en 51.1 innings de trabajo. El siniestro, que tiene un anillo de Serie Mundial por su tiempo con los Bravos en 2021, viene del mejor año de su carrera en las mayores.

Otro serpentinero zurdo, que quizás haya tenido los mejores cuatro meses de relevista alguno en la contienda anterior. Con los Mellizos hasta ser cambiado a los Rangers antes de la fecha límite de canjes, tuvo efectividad de 1.16 en 40 juegos, con 31 ponches y nueve pasaportes en 31 entradas.

Embed

Coulombe dominó a bateadores diestros y siniestros, aunque finalizó con problemas en Texas, tal como lo refleja su efectividad de 5.25 en 15 juegos. Además, también perdió tiempo de actividad por problemas físicos.

Los Rangers no le ofrecieron contrato al derecho en noviembre, lo que podría ser un grave error, en especial cuando se toma en cuenta que tenía previsto ganar un poco más de un millón de dólares en 2026, según su proyección en el arbitraje salarial.

Tuvo una efectividad de 3.00 en 55 duelos para Texas, pasó por la guillotina a 58 rivales y regaló 19 boletos en 66 capítulos de trabajo. En cada una de sus últimas tres contiendas, su porcentaje de carreras limpias permitidas ha sido de 3.69 o menor y en todas ha realizado por lo menos 54 salidas.

Temas
Te puede interesar

Señalan a los Marlins como posible destino de relevista de gran nivel

Marlins, ¿vender o creer?

Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Te puede interesar

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad