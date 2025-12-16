martes 16  de  diciembre 2025
Mike McDaniel no descarta sentar a Tua Tagovailoa tras eliminación de Dolphins

Mike McDaniel no descarta sentar a Tua Tagovailoa tras la eliminación de los Dolphins de playoffs, luego de la derrota ante Steelers y un bajo rendimiento ofensivo.

El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.

AP Foto/Rebecca Blackwell
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro inmediato de Tua Tagovailoa como quarterback titular de los Miami Dolphins quedó en duda luego de que el equipo fuera eliminado de la contienda por los playoffs tras caer 28-15 ante los Pittsburgh Steelers el lunes por la noche.

El head coach Mike McDaniel fue contundente al evaluar el rendimiento del mariscal de campo y dejó abierta la posibilidad de un cambio en la posición para el próximo partido.

“El juego de quarterback anoche no fue lo suficientemente bueno, así que para mí todo está sobre la mesa”, declaró McDaniel el martes, según ESPN.

McDaniel explicó que tomará una decisión definitiva el miércoles de cara al compromiso del domingo frente a los Cincinnati Bengals. En el roster, Miami cuenta con el veterano Zach Wilson y el novato Quinn Ewers como alternativas.

Números discretos y críticas al ataque aéreo

Aunque Tagovailoa terminó el encuentro con 253 yardas, dos touchdowns y una intercepción, el desempeño estuvo lejos de ser sólido. Los Dolphins apenas anotaron tres puntos en los primeros tres cuartos, y el quarterback acumulaba solo 65 yardas y un rating de 39.6 antes del último período.

Las dos anotaciones llegaron en el cuarto cuarto, ambas con pases al ala cerrada Darren Waller, cuando el partido ya estaba cuesta arriba. McDaniel reconoció que el juego aéreo, que promedia 181.3 yardas por partido, fue un factor determinante en la derrota ante Pittsburgh.

La caída también puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas de Miami.

Tua Tagovailoa (11).jpg
El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa (centro), observa desde la banca durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Seattle.

Autocrítica de Tagovailoa

Tras el encuentro, Tagovailoa asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento ofensivo y señaló fallos en la preparación y comunicación con sus receptores.“Tengo que jugar mejor. Tengo que ser mejor para nuestros muchachos ofensivamente”, afirmó el quarterback.

“Estoy muy decepcionado con cómo preparé a los receptores en términos de operación, alineación y comunicación. Siento que los dejé abajo en ese aspecto”.

Temporada irregular para Tua

A sus 27 años, Tagovailoa ha logrado mantenerse sano en la temporada 2025, luego de perderse seis partidos en 2024. Sin embargo, su producción ha sido inconsistente y lidera la NFL con 15 intercepciones, cuando restan tres encuentros de temporada regular.

El mariscal está a solo dos años de su mejor campaña, cuando lideró la liga con 4.624 yardas y 29 touchdowns en 2023, rendimiento que le valió su única selección al Pro Bowl.

Con Miami ya eliminado de los playoffs, la decisión de McDaniel podría marcar un punto de inflexión en el cierre de temporada y en el futuro de Tagovailoa como rostro de la franquicia.

