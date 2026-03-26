Fiscal de Florida exige cese de política discriminatoria en NFL

MIAMI.– El fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en la que sostiene que la Rooney Rule —la política de contratación que exige entrevistar a candidatos de minorías— viola la ley estatal al basarse en criterios de raza y sexo, y exigió su eliminación en Florida bajo amenaza de acciones legales.

En la misiva, fechada el 25 de marzo, Uthmeier advierte que la implementación de esta política en Florida “viola abiertamente la ley estatal”, al considerar que impone requisitos discriminatorios en los procesos de contratación dentro de las franquicias deportivas.

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Argumento legal

El fiscal fundamenta su posición en la Florida Civil Rights Act, que prohíbe prácticas laborales discriminatorias basadas en características como raza, sexo, religión o nacionalidad.

Según cita la carta, la ley estatal impide a los empleadores negarse a contratar a una persona por su raza o sexo; clasificar o limitar candidatos de forma que afecte sus oportunidades laborales y discriminar en términos, condiciones o beneficios del empleo.

Uthmeier sostiene que la Rooney Rule “requiere precisamente lo que la ley de Florida prohíbe”, al obligar a los equipos a “limitar, segregar y clasificar a los solicitantes” en función de raza y sexo.

Además, señala que estas restricciones también se extienden a programas de entrenamiento y desarrollo profesional, lo que, a su juicio, amplía el impacto discriminatorio.

Ventajas para unos, desventajas para otros

Uno de los puntos centrales de la carta es que, según el fiscal, la política de la NFL crea un sistema de oportunidades diferenciadas.

Uthmeier afirma que los “solicitantes de ciertas razas aprobadas tienen garantizadas al menos dos entrevistas, mientras que otros no” . Dice que las “personas de determinadas razas y sexos tienen garantizado acceso a ciertos empleos, mientras otras no” y que los programas de capacitación y desarrollo profesional favorecen a candidatos considerados “diversos”, excluyendo a otros aspirantes.

En ese sentido, el fiscal concluye que los individuos pertenecientes a grupos no incluidos en estas categorías “son privados de oportunidades laborales y de formación” disponibles para otros candidatos.

Crítica directa al modelo de diversidad de la NFL

La carta también cuestiona los incentivos que la liga otorga a los equipos, como selecciones adicionales en el draft, por promover talento considerado diverso.

Asimismo, critica requisitos como la obligación de contratar asistentes ofensivos que sean mujeres o minorías, lo que, según el fiscal, implica excluir automáticamente a otros candidatos por su perfil demográfico.

“Estas políticas dirigen la selección y formación de empleados en función del color de piel y el sexo”, señala Uthmeier, quien califica el sistema como “discriminación evidente”.

Llama a eliminar la regla en Florida

El fiscal general solicitó formalmente a la NFL que confirme antes del 1 de mayo de 2026 que dejará de aplicar la Rooney Rule, o cualquier política similar, en equipos ubicados en Florida.

En caso contrario, advirtió que el estado podría iniciar acciones legales por violaciones a los derechos civiles.

“Entrevisten, contraten y entrenen en base al mérito”, concluye la carta, al insistir en que los procesos laborales deben prescindir de criterios de raza o sexo.

Contexto del debate

La Rooney Rule fue implementada por la NFL para solucionar un problema real, aumentar la diversidad en posiciones de liderazgo, como entrenadores y ejecutivos. Sin embargo, la postura del fiscal general de Florida introduce un nuevo frente legal en torno a este tipo de políticas de inclusión, especialmente en estados con marcos regulatorios estrictos en materia de discriminación laboral.

La controversia abre la puerta a posibles enfrentamientos legales entre autoridades estatales y organizaciones deportivas sobre los límites de las políticas de diversidad en el ámbito laboral.

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