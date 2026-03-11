Denuncian "acuerdos opacos" del chavismo para escogencia de nuevo fiscal y defensor

Sede del Ministerio Público que maneja el Fiscal General y que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.

CARACAS. - La Plataforma Unitaria, coalición de partidos opositores más grande de Venezuela , denunció acuerdos "opacos” entre el chavismo y sus aliados para la designación del nuevo fiscal general y el defensor del pueblo por parte de la Asamblea Nacional, claves para la justicia independiente y poner fin a la represión.

Según la alianza partidista, con ello el régimen a cargo de Delcy Rodríguez buscaría prolongar la subordinación de las instituciones del poder Judicial, lo cual pone a prueba la reinstitucionalización en el proceso transición que busca la estabilidad política, según los lineamientos acordados con el gobierno de EEUU.

“Consideramos que la designación de un fiscal general y de un defensor del pueblo verdaderamente independientes debe formar parte del proceso de transición democrática que Venezuela necesita, y no de acuerdos opacos que pretenden prolongar la subordinación de las instituciones al poder público”, afirmó la Plataforma democrática en su cuenta de X.

En febrero, el fiscal general afín al régimen Tarek William Saab, señalado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de avalar desde su cargo la represión, presentó la renuncia al cargo que ocupaba desde 2017 y que le había sido ratificado hasta 2031 , en medio del proceso de excarcelaciones y la promulgación de la Ley d Amnistía.

Lo mismo hizo el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/unidadvenezuela/status/2031686645909495886&partner=&hide_thread=false No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.



Posición de la Plataforma Unitaria con ocasión del proceso en curso para la escogencia del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. #Comunicado pic.twitter.com/4K28rer4v7 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 11, 2026

Contra acuerdos del chavismo

“No más reparto de cuotas de poder. Venezuela exige justicia independiente”, aseveró la Plataforma Unitaria al fijar posición sobre el proceso de selección de candidatos para la escogencia de los titulares de los cargos clave en la defensa de los derechos humanos.

En el comunicado, afirma que los venezolanos llevan dos décadas “padeciendo las consecuencias de una política sistemática orientada a la cooptación y destrucción de las instituciones del país, por lo que alertan sobre componendas en ese proceso.

“La designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder”, y exige la independencia de las instituciones para que puedan garantizar el debido proceso, investigaciones transparentes contra el abuso del poder “y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política”.

FUENTE: Con información de red X Unidad/Plataforma Unitaria