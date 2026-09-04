viernes 4  de  septiembre 2026
OPERACIÓN ENCUBIERTA

Ropa falsificada y venta de testosterona conducen a tres arrestos en Miami

Compras realizadas por agentes, pruebas de laboratorio y 171 transferencias hacia Turquía forman parte del expediente

Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo, Roynel Matos, de 44, y Yassel Darboys, de 40.

Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo, Roynel Matos, de 44, y Yassel Darboys, de 40.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Lo que comenzó con la compra encubierta de prendas en un comercio de Miami terminó revelando posibles ventas de artículos falsificados, distribución de testosterona y movimientos bancarios por más de $815.000 hacia Turquía.

Yeinys Rodriguez-Canizares, de 33 años; su esposo, Roynel Matos, de 44, y Yassel Darboys, de 40, fueron detenidos el 2 de septiembre. En el operativo participaron la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional.

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Los documentos judiciales sitúan parte de las transacciones en The Legend Gang Store, un establecimiento de la calle 7 del noroeste. En marzo, un integrante del equipo adquirió allí ropa con distintivos de la marca Amiri por $970.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con un representante de la firma, determinó que los artículos no eran auténticos. Una adquisición posterior de zapatos por $1.100 a la pareja arrojó el mismo resultado.

El caso amplió su alcance en mayo, cuando Matos acordó por teléfono suministrar cipionato de testosterona a cambio de $300. Darboys habría intervenido en la entrega, mientras Rodriguez-Canizares procesó el pago en la caja del negocio.

Un laboratorio de la Oficina del Sheriff confirmó que el frasco contenía la sustancia controlada. Los investigadores documentaron otra operación similar en agosto por $540.

El examen de las cuentas mostró que Matos efectuó desde 2022 un total de 171 transferencias a entidades ubicadas en Estambul. En varios movimientos se habría modificado el propósito declarado: pagos inicialmente relacionados con facturas fueron registrados como regalos o donaciones.

El informe señala además que Matos posee clínicas dedicadas a casos de accidentes, pero no vincula todas esas empresas con las imputaciones.

Rodriguez-Canizares y su esposo afrontan acusaciones por actividad delictiva organizada, lavado de dinero, falsificación y delitos asociados con una sustancia controlada. Darboys fue imputado por participación en la supuesta estructura y venta o posesión de testosterona.

Durante las comparecencias del 3 de septiembre, una jueza encontró causa probable. Estableció garantías de $25.000 para Rodriguez-Canizares y $35.000 para Matos, condicionadas a demostrar la procedencia legal de los fondos empleados para obtener la libertad provisional. Los tres continúan amparados por la presunción de inocencia.

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