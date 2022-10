Florida: Águila calva reconstruye su nido tras paso de Ian

“Su nido fue completamente demolido durante Ian, no quedó ni un palo y muchas de sus ramas fundamentales se rompieron”, dijo Virginia Pritchett McSpadden, cuya familia es propietaria de la tierra donde se encuentra el nido de águila. “Después de que pasó la tormenta, recuerdo haber tenido la sensación de que estaban dañados, los árboles se habían caído y no regresarían al área, pero para mi sorpresa. ... ambas águilas fueron vistas a salvo y ya intentaban traer nuevos palos. Se me llenaron los ojos de lágrimas y lo sé para muchos otros también”.