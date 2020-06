El Orlando Sentinel informó que el avión había salido de la puerta y estaba en la pista antes de que los empleados se dieran cuenta de que la mujer había pasado de largo. La agencia lanzó el informe de 30 páginas después de negar inicialmente la solicitud de documentos del Sentinel.

Los nombres de las personas involucradas en el incidente fueron eliminados del informe. Los videos de vigilancia que muestran a la mujer que pasa por alto la seguridad y se sube al avión también fueron retenidos bajo una exención de seguridad nacional, informó el periódico.

Esa mañana, la mujer presentó un recibo de equipaje de JetBlue a un agente de la TSA que revisaba las tarjetas de embarque y las identificaciones en la entrada de la terminal este. El agente le dijo que necesitaba ir al escritorio de JetBlue en otra terminal para recibir su boleto, según el informe.

Regresó 30 minutos después y rodeó a dos familias que mostraban sus documentos a los agentes, según el informe. Pasó por la máquina de rayos X y se dirigió a la Puerta 71, donde las personas se reunieron para abordar el vuelo con destino a Atlanta.

Se alineó con pasajeros en silla de ruedas durante el proceso previo al embarque y los rodeó cuando el agente de la puerta escaneó sus pases de abordar. Entró en el puente del jet y un agente de la puerta le preguntó si había sido escaneada, según el informe.

"Supuse que estaba con el pasajero en silla de ruedas y luego le permití abordar", dijo el agente de la puerta a los investigadores.

Ella seleccionó un asiento en el avión y más tarde fue confrontada por un pasajero con un boleto para ese asiento. Ella se negó a mostrar una tarjeta de embarque, alegando que la tiró después de subir al avión, según el informe.

El avión regresó a la puerta, los pasajeros fueron retirados y revisados nuevamente.

Cuando los funcionarios de la TSA y la policía de Orlando la interrogaron, les mostró una selfie en su teléfono celular que dijo que usaba para una identificación, según el informe.

"Esa es mi cara", les dijo la mujer. "¿Puedes hacer eso?"

La escoltaron fuera de la terminal. Unos días después, las autoridades la identificaron a través del software de reconocimiento facial. El informe dice que tiene antecedentes de problemas de salud mental.

El FBI se negó a presentar cargos.

La TSA dijo en un comunicado que ningún empleado fue disciplinado o sancionado, pero que recibieron capacitación adicional.

Delta no hizo comentarios sobre el informe, pero anteriormente dijo que presentó su informe de investigación sobre el incidente a las autoridades.

En diciembre, la TSA le envió a la mujer una carta diciendo que se le estaba enviando un "aviso de advertencia", que figura en su registro en caso de que intente hacer algo similar nuevamente, informó el periódico.

En una respuesta escrita a mano, la mujer afirmó que compró un boleto y abordó el avión.

"Lo siento mucho", escribió. "No sé (qué) más decir, pero no me culpen, todo recae en su ... seguridad".