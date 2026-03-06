viernes 6  de  marzo 2026
Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

Legisladores impulsan una iniciativa para eliminar el adhesivo que certifica la vigencia del registro de los vehículos. La propuesta busca reducir gastos administrativos, frenar falsificaciones y modernizar el sistema de verificación

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. — Una propuesta legislativa en Florida podría eliminar la tradicional calcomanía amarilla que actualmente se coloca en las matrículas de los vehículos como prueba de que el registro anual se encuentra vigente.

La iniciativa, presentada en Tallahassee por el representante estatal republicano Tom Fabricio, plantea mantener el pago cada año, pero suprimir el adhesivo que se entrega a los conductores tras completar el trámite.

El legislador argumenta que retirar el distintivo simplificaría el proceso de renovación y reduciría problemas frecuentes asociados a su uso.

En diferentes oficinas de trámites vehiculares del sur de Florida, algunos conductores señalan que el pequeño sticker suele olvidarse con facilidad o incluso desprenderse con el tiempo, lo que puede generar confusiones sobre la vigencia del registro.

Otro de los argumentos que respaldan la propuesta es la seguridad. Autoridades y residentes han reportado casos en los que las calcomanías han sido robadas de otras matrículas o reproducidas de manera fraudulenta para aparentar que un carro cumple con los requisitos legales.

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, uno de los funcionarios que ha promovido la medida, asegura que el cambio también representaría un ahorro considerable para las administraciones públicas.

Según explicó, solo en Miami-Dade el costo asociado a la producción y distribución de estos adhesivos alcanza cerca de tres millones de dólares al año, mientras que a escala estatal la cifra podría superar los 24 millones.

Desde el punto de vista policial, el impacto sería limitado. El jefe de la policía de Miami, Manny Morales, señaló que actualmente los agentes verifican la información de las matrículas mediante sistemas electrónicos que permiten confirmar en segundos si un vehículo está correctamente registrado.

Morales agregó que este método digital resulta más confiable para comprobar si la placa corresponde al automóvil y si la documentación está vigente.

Florida se mantiene entre los pocos estados del país que todavía utilizan una calcomanía física para indicar la vigencia del registro vehicular.

La propuesta legislativa aún debe ser sometida a votación en el Senado estatal y, de recibir luz verde, requerirá la firma del gobernador para entrar en vigor próximamente.

