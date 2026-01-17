sábado 17  de  enero 2026
Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

La iniciativa amplía una ley aprobada en 2023 que actualmente solo exige el uso de E-Verify a empleadores públicos y a empresas privadas con más de 25 trabajadores

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— La Cámara de Representantes de Florida aprobó un proyecto de ley que obligaría a las empresas de cualquier tamaño a utilizar el sistema federal E-Verify para confirmar si sus nuevos empleados están legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos.

La iniciativa amplía una ley aprobada en 2023 que actualmente solo exige el uso de E-Verify a empleadores públicos y a empresas privadas con más de 25 trabajadores, reseña Telemundo 51.

Con la nueva propuesta, la obligación se extendería a todo el sector empresarial del estado. El proyecto pasa ahora al Senado de Florida, donde aún no está claro si contará con los votos necesarios para avanzar.

El debate se produce en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en Florida. El año pasado, la legislatura estatal aprobó una ley que obliga a las agencias policiales locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y en esta nueva sesión se discuten varias iniciativas orientadas a reforzar aún más el control sobre la inmigración irregular.

Reforzar la ley migratoria

Consultado sobre si Florida está haciendo lo suficiente en materia migratoria, el director financiero del estado (CFO), Blaise Ingloglia, quien forma parte del gabinete del gobernador, afirmó que siempre es posible ir más allá. “Siempre podemos hacer más para reforzar la ley migratoria”, señaló, al tiempo que indicó que varias propuestas impulsadas por él han sido asumidas por el Senado para su discusión.

Entre las medidas en análisis figura una que obligaría a la policía a detener a inmigrantes sin estatus legal que conduzcan camiones comerciales y entregarlos a las autoridades migratorias. Otras iniciativas buscan responsabilizar a las empresas por lesiones sufridas por trabajadores indocumentados y ordenar a los oficiales verificar el estatus migratorio durante la investigación de accidentes de tránsito.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Danny Pérez, defendió el rol del estado en la aplicación de las leyes federales. “Todo eso está manejado por el gobierno federal y eso es algo que nosotros vamos a seguir haciendo. Si hay alguna ley federal que nosotros tenemos que implementar como Estado sobre la inmigración, lo vamos a hacer”, afirmó.

“Justos están pagando por pecadores”

No obstante, dentro del propio Partido Republicano han surgido voces de preocupación. La senadora estatal Ileana García, aliada del presidente Donald Trump, expresó inquietudes sobre las detenciones que se están produciendo en centros como el conocido informalmente como “Alligator Alcatraz”.

“Me he enterado de muchos casos de personas que simplemente no son criminales y que no deberían estar ahí”, dijo García, quien admitió que desde el ámbito estatal es complejo corregir estas situaciones.

La legisladora advirtió además que la implementación simultánea de múltiples medidas está generando errores. “Durante la campaña de Trump era hacia la inmigración irregular; ahora estamos viendo muchas irregularidades y estamos viendo que justos están pagando por pecadores”, afirmó.

Pese a las críticas, el gobernador de Florida ha insistido en que el estado se ha convertido en un modelo para el resto del país en la lucha contra la inmigración ilegal, una postura que continúa marcando la agenda legislativa y el debate público en la entidad.

FUENTE: Con información de Telemundo 51

