jueves 15  de  enero 2026
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida

La estimación oficial para el ciclo 2025-2026 recorta más de 46.000 estudiantes del sistema educativo, según la Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida

Imagen referencial.

Imagen referencial.

GOOGLE IMAGEN AI
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida ajustó a la baja sus proyecciones educativas para el ciclo 2025-2026 y eliminó 46.455 cupos de su estimación anterior.

Este descenso, calificado como atípico por los expertos estatales en su más reciente informe, responde a los efectos disuasorios de las recientes leyes de inmigración y su impacto en la demografía familiar del estado.

Lee además
Marihuana de uso medicinal en Florida
NUEVO INTENTO

Florida revive debate sobre la marihuana recreativa, ¿se podría cultivar en casa?
Las palabras del candidato republicano han casuado revuelo en plataformas digitales y entre los propios creadores de contenido.
REDES SOCIALES

Candidato republicano propone nuevo impuesto estatal a creadores de contenido digital en Florida

La Conferencia de Estimación de Educación estatal adoptó esta nueva previsión que sitúa la matrícula total esperada en 3.188.466 estudiantes a tiempo completo (FTE).

Aunque la cifra global muestra un crecimiento técnico respecto al año anterior, la revisión frente a lo pronosticado en abril de 2025 expone una fractura en la tendencia de crecimiento poblacional escolar del estado.

"Efecto paralizador"

El dato más revelador del informe no reside en el total general, sino en el desglose de programas específicos. Los analistas estatales identificaron una disminución de 17.312 estudiantes en el programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés).

Según el resumen ejecutivo del documento, esta caída refuerza la teoría de que la contracción del universo escolar se relaciona con los "efectos paralizadores" (chilling effects) de las políticas de inmigración implementadas recientemente.

Además, el reporte sugiere que el miedo o la incertidumbre legal han llevado a familias inmigrantes a retirar a sus hijos del sistema o a abandonar el estado, afectando no solo a las escuelas, sino también a los programas de Aprendizaje Temprano y al Medicaid.

Deserción

La reducción de estudiantes golpea con mayor fuerza a las escuelas públicas tradicionales administradas por los distritos, las cuales experimentan un ajuste negativo de 49.432 estudiantes (-1.8%).

Si bien existe un ligero repunte en ciertos programas de becas privadas, como el Family Empowerment Scholarship para capacidades únicas (+4,491), este aumento resulta insuficiente para compensar la pérdida en el sistema público y en otros programas de crédito fiscal (FTC), que también sufrieron recortes en sus estimaciones.

El panorama a futuro muestra que este no es un fenómeno transitorio. Los economistas estatales proyectan que la brecha se ampliará significativamente en los próximos años.

Para el año fiscal 2029-2030, se espera que el sistema educativo de Florida tenga 81.808 estudiantes menos de lo que se había calculado originalmente, consolidando una tendencia de desaceleración demográfica en las aulas vinculada al clima político-migratorio.

prek-12_executivesummary
Temas
Te puede interesar

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Legisladores de EEUU y Resistencia Cubana acorralan acuerdo UE-Cuba tras injerencia militar en Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Te puede interesar

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida

Cubanos que murieron defendiendo a Nicolás Maduro el 3 de enero. 
HERMETISMO

Cuba: régimen admite 'heridos' en la operación de EEUU en Venezuela, sin dar detalles

El arzobispo de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez, elevó una oración por quienes se han visto en la “penosa necesidad de emigrar” de Venezuela en la búsqueda de oportunidades
IGLESIA

Obispo venezolano pide libertad para todos los presos políticos como "un gesto de reconciliación y justicia"

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump