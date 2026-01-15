Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida

MIAMI. - La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida ajustó a la baja sus proyecciones educativas para el ciclo 2025-2026 y eliminó 46.455 cupos de su estimación anterior.

Este descenso, calificado como atípico por los expertos estatales en su más reciente informe, responde a los efectos disuasorios de las recientes leyes de inmigración y su impacto en la demografía familiar del estado.

La Conferencia de Estimación de Educación estatal adoptó esta nueva previsión que sitúa la matrícula total esperada en 3.188.466 estudiantes a tiempo completo (FTE).

Aunque la cifra global muestra un crecimiento técnico respecto al año anterior, la revisión frente a lo pronosticado en abril de 2025 expone una fractura en la tendencia de crecimiento poblacional escolar del estado.

"Efecto paralizador"

El dato más revelador del informe no reside en el total general, sino en el desglose de programas específicos. Los analistas estatales identificaron una disminución de 17.312 estudiantes en el programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés).

Según el resumen ejecutivo del documento, esta caída refuerza la teoría de que la contracción del universo escolar se relaciona con los "efectos paralizadores" (chilling effects) de las políticas de inmigración implementadas recientemente.

Además, el reporte sugiere que el miedo o la incertidumbre legal han llevado a familias inmigrantes a retirar a sus hijos del sistema o a abandonar el estado, afectando no solo a las escuelas, sino también a los programas de Aprendizaje Temprano y al Medicaid.

Deserción

La reducción de estudiantes golpea con mayor fuerza a las escuelas públicas tradicionales administradas por los distritos, las cuales experimentan un ajuste negativo de 49.432 estudiantes (-1.8%).

Si bien existe un ligero repunte en ciertos programas de becas privadas, como el Family Empowerment Scholarship para capacidades únicas (+4,491), este aumento resulta insuficiente para compensar la pérdida en el sistema público y en otros programas de crédito fiscal (FTC), que también sufrieron recortes en sus estimaciones.

El panorama a futuro muestra que este no es un fenómeno transitorio. Los economistas estatales proyectan que la brecha se ampliará significativamente en los próximos años.

Para el año fiscal 2029-2030, se espera que el sistema educativo de Florida tenga 81.808 estudiantes menos de lo que se había calculado originalmente, consolidando una tendencia de desaceleración demográfica en las aulas vinculada al clima político-migratorio.