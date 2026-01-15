Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

Donald Trump advirtió el jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas siguen en ascenso, promovidas por la izquierda radical desde hace días.

El objetivo es crear el caos en la calles, como hacen siempre los liberales de extrema izquierda, a la caza de algún incidente que les de motivos para formar revueltas. Se ha demostrado que los agitadores y sus supuestos líderes son pagados., como mismo ocurrió durante el primer mandato de Trump.

En la víspera otro miembro de ICE tuvo que disparar contra otro atacante y lo hirió.

Los políticos corruptos de Minnesota

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas pagadas por la ultraizquierda contra los agentes del servicio de inmigración desde la semana pasada por la muerte de una activista de la extrema izquierda que embistió a un agente de inmigración con su auto, mientras que uno de sus compañeros se vio forzado a dispararle.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, la gran mayoría con órdenes de deportación y delitos, una de sus principales promesas de campaña.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió el incidente, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

El irrespeto a la ley promovido por activistas y congresistas demócratas

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota, gobernado por el socialista Tim Walz, han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

FUENTE: Con información de AFP.