jueves 15  de  enero 2026
LA IZQUIERDA

Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", publicó el Presidente en su red social Truth

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Donald Trump advirtió el jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas siguen en ascenso, promovidas por la izquierda radical desde hace días.

El objetivo es crear el caos en la calles, como hacen siempre los liberales de extrema izquierda, a la caza de algún incidente que les de motivos para formar revueltas. Se ha demostrado que los agitadores y sus supuestos líderes son pagados., como mismo ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Lee además
ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.
Migración

Trump afirma que los demócratas en Minnesota buscan desviar la atención por el fraude de $19.000 millones
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

En la víspera otro miembro de ICE tuvo que disparar contra otro atacante y lo hirió.

Los políticos corruptos de Minnesota

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas pagadas por la ultraizquierda contra los agentes del servicio de inmigración desde la semana pasada por la muerte de una activista de la extrema izquierda que embistió a un agente de inmigración con su auto, mientras que uno de sus compañeros se vio forzado a dispararle.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, la gran mayoría con órdenes de deportación y delitos, una de sus principales promesas de campaña.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió el incidente, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

El irrespeto a la ley promovido por activistas y congresistas demócratas

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota, gobernado por el socialista Tim Walz, han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para su esperado encuentro con el presidente Trump

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Te puede interesar

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llega a un puesto de seguridad en la Casa Blanca antes de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para su esperado encuentro con el presidente Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.
LA IZQUIERDA

Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Autoridades advierten sobre las estafas. 
ATENCIÓN

Alertan sobre estafas en temporada de impuestos

Imagen referencial.
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida