martes 19  de  agosto 2025
CONTRASTE

Florida celebra récord turístico mientras principales aeropuertos reportan caída de pasajeros

El gobierno estatal anunció una cifra histórica de visitantes en el segundo trimestre de 2025; este logro contrasta con una disminución de viajeros en aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023.&nbsp;

Visitante con las emblemáticas orejas de Mickey y Minnie Mouse observa al castillo inspirado en la Bella Durmiente en el Parque Disneyland París, en Marne-la-Vallée, al este de París, el 16 de octubre de 2023. 

AFP/Ian Langsdon
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – Durante la primera mitad de 2025, el estado de Florida presentó una marcada contradicción en sus cifras de turismo, ya que la oficina del gobernador Ron DeSantis celebró un récord histórico de visitantes, mientras que los aeropuertos internacionales de Miami (MIA) y Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) informaron una caída en su tráfico de pasajeros.

El gobernador DeSantis anunció que el estado recibió a 34.4 millones de visitantes durante el segundo trimestre de 2025, un récord histórico. Esta cifra representa un ligero aumento en comparación con los 34.2 millones del mismo periodo en 2024.

Lee además
Playas de Miami-Dade durante la celebración del Memorial Day.  (ARCHIVO)
LÍDER DEL PAÍS

Florida rompe récord histórico de turismo con 143 millones de visitantes en 2024
Los parques temáticos de la zona de Orlando encabezan la lista de lugares más visitados (ARCHIVO)
FORTALEZA Y RETOS

Turismo de Florida mantiene fuerte dominio de visitantes estadounidenses, ¿qué pasa con los foráneos?

El titular de Tallahassee atribuyó este éxito a las políticas estatales que priorizan "la seguridad y la libertad". Este hito trimestral se sumó al éxito de 2024, año en que Florida recibió un total de 143 millones de turistas.

El análisis de los datos revela que el turismo doméstico impulsa la industria, con un 91.5% de los viajeros que provinieron de otros estados de la nación.

Captura de pantalla 2025-02-13 a la(s) 10.25.16a.m..png
Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Terminales aéreas

En contraste directo con las cifras estatales, el MIA reportó una disminución del 1.38% en el tráfico de pasajeros durante el primer semestre de 2025, lo que representa una caída de 400.000 viajeros.

La situación fue aún más pronunciada en el FLL, que sufrió una reducción drástica del 11.1% en su tráfico de pasajeros.

El declive en Miami afectó tanto a los viajeros internacionales, con una caída del 1.17%, como a los domésticos, que cayeron un 1.56%.

Esta tendencia interrumpe años de crecimiento récord en ambos aeropuertos, excluido el periodo de la pandemia.

Causas del declive

Expertos atribuyen la caída en los aeropuertos a múltiples factores. Las tensiones políticas con Canadá y países de América Latina impactaron el turismo internacional, con una notable caída del turismo canadiense de aproximadamente un 20% durante el invierno.

A esto se suman una desaceleración económica global, condiciones cambiarias desfavorables y un aumento en el precio de los boletos aéreos.

Aunque el director del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Ralph Cutié, mantiene el optimismo sobre la recuperación para finales de año, las cifras del primer semestre plantean serias dudas sobre los objetivos de crecimiento en las principales puertas de entrada al sur de Florida.

Impacto económico y proyección

El flujo de visitantes se traduce en un significativo beneficio económico para Florida. En 2023, la actividad turística generó 131 mil millones de dólares para la economía estatal, y las cifras de 2024 y el primer semestre de 2025 apuntarían, según DeSantis, a que esta contribución seguirá en aumento.

El sector no solo impulsa los ingresos, sino que también es un pilar para la creación de millones de empleos que fortalecen a las comunidades locales.

La combinación de atracciones de clase mundial, belleza natural y un compromiso con la experiencia del visitante permite que Florida establezca nuevos estándares en la industria turística y reafirme su posición como un destino apatecido en Estados Unidos.

Sin embargo, la caída en el número de pasajeros reportados en las terminales aéreas de Miami y Fort Lauderdale, dos de las principales ciudades del sur de Florida, hace pensar que los objetivos de crecimiento de visitantes enfrentan un fuerte reto.

Temas
Te puede interesar

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Madre demanda a granja de Florida tras perder a su bebé por consumo de leche cruda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen, tomada el 18 de agosto de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 19 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (centro) inspeccionando el destructor naval Choe Hyon en un lugar no revelado de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un instó el 19 de agosto a una rápida expansión de la capacidad de armas nucleares del país, citando los ejercicios militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur que, según él, podrían provocar una guerra. 
TENSIONES

Kim Jong Un urge expansión de capacidad nuclear norcoreana frente a EEUU y Corea del Sur

Te puede interesar

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
COMERCIO

EEUU amplía lista de aranceles para "productos derivados" del acero y aluminio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Partido Republicano de Florida retira productos de su web.
INMIGRACIÓN

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot