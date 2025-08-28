ICE arresta a escocés condenado por asesinato tras salir de prisión en Florida, prepara su deportación

MIAMI. — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de Phillip Harkins, escocés e inmigrante indocumentado condenado por asesinato, inmediatamente después de su liberación del Departamento de Correcciones de Florida el 18 de agosto.

El escocés se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Baker, en Macclenny, a la espera de su expulsión del país. De acuerdo con ICE, un juez de inmigración ordenó su deportación en agosto de 2002.

Harkins cumplió una pena de 25 años de prisión por el asesinato de un ciudadano estadounidense durante una transacción de drogas en 1999.

“ICE no permitirá que extranjeros indocumentados delincuentes evadan la justicia ni permanezcan ilegalmente en Estados Unidos”, afirmó Garrett Ripa, director de la Oficina de Campo de ICE ERO en Miami.

“Este arresto subraya nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes de inmigración y la deportación de personas peligrosas que amenazan la seguridad de nuestras comunidades. Los extranjeros indocumentados que violen nuestras leyes y perjudiquen a ciudadanos estadounidenses enfrentarán todo el peso de la ley y serán deportados”, añadió.

Historial delictivo

El 13 de junio de 1996, la Oficina del Alguacil de Jacksonville arrestó a Harkins por posesión de un arma y porte de un arma de fuego oculta; el 13 de enero de 1997, el Tribunal del Condado de Duval lo condenó por esos delitos.

El 4 de febrero de 2000 fue arrestado por homicidio y, tras pagar fianza, huyó a Escocia para evadir los cargos pendientes en el condado de Duval, según ICE.

Luego de una prolongada disputa de extradición en territorio escocés, Harkins fue entregado a las autoridades estadounidenses y, el 17 de mayo de 2018, resultó condenado por asesinato en primer grado y robo a mano armada.

El tribunal le impuso 25 años de prisión y le reconoció 5.631 días cumplidos en el Reino Unido por otras causas.

Para más información sobre las acciones de control migratorio de ICE en el sur de Florida, la agencia remite a su cuenta @EROMiami en X.