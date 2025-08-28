jueves 28  de  agosto 2025
INMIGRACIÓN

ICE arresta a escocés condenado por asesinato tras salir de prisión en Florida, prepara su deportación

Phillip Harkins, inmigrante indocumentado, quedó bajo custodia de ICE el 18 de agosto tras cumplir 25 años por un homicidio cometido en 1999

Phillip Harkins

Phillip Harkins

ICE
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de Phillip Harkins, escocés e inmigrante indocumentado condenado por asesinato, inmediatamente después de su liberación del Departamento de Correcciones de Florida el 18 de agosto.

El escocés se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Baker, en Macclenny, a la espera de su expulsión del país. De acuerdo con ICE, un juez de inmigración ordenó su deportación en agosto de 2002.

Lee además
Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas
Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami.
MÁS EN ALQUILER

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Harkins cumplió una pena de 25 años de prisión por el asesinato de un ciudadano estadounidense durante una transacción de drogas en 1999.

“ICE no permitirá que extranjeros indocumentados delincuentes evadan la justicia ni permanezcan ilegalmente en Estados Unidos”, afirmó Garrett Ripa, director de la Oficina de Campo de ICE ERO en Miami.

“Este arresto subraya nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes de inmigración y la deportación de personas peligrosas que amenazan la seguridad de nuestras comunidades. Los extranjeros indocumentados que violen nuestras leyes y perjudiquen a ciudadanos estadounidenses enfrentarán todo el peso de la ley y serán deportados”, añadió.

Historial delictivo

El 13 de junio de 1996, la Oficina del Alguacil de Jacksonville arrestó a Harkins por posesión de un arma y porte de un arma de fuego oculta; el 13 de enero de 1997, el Tribunal del Condado de Duval lo condenó por esos delitos.

El 4 de febrero de 2000 fue arrestado por homicidio y, tras pagar fianza, huyó a Escocia para evadir los cargos pendientes en el condado de Duval, según ICE.

Luego de una prolongada disputa de extradición en territorio escocés, Harkins fue entregado a las autoridades estadounidenses y, el 17 de mayo de 2018, resultó condenado por asesinato en primer grado y robo a mano armada.

El tribunal le impuso 25 años de prisión y le reconoció 5.631 días cumplidos en el Reino Unido por otras causas.

Para más información sobre las acciones de control migratorio de ICE en el sur de Florida, la agencia remite a su cuenta @EROMiami en X.

Temas
Te puede interesar

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

¿Han aumentado las deportaciones de migrantes? Esta es la cifra en los primeros meses de 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico