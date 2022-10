Florida: el debate por la gobernación, más de lo mismo

Viviendas

Ya en la primera pregunta sobre las crisis de las viviendas, Crist se refirió al tema del aborto y el derecho de la mujer a tomar la decisión de abortar. DeSantis, aprovechó su turno de respuesta para contraatacar al demócrata y vincularlo a las decisiones tomadas por el presidente Joe Biden. “Crist ha votado el 100% de las veces con Biden y tenemos una inflación récord, debido a las políticas del presidente que hacen que los servicios básicos -electricidad y agua- y la gasolina estén más caros”.

“Él me escribió una carta, en julio de 2020, donde me pedía que cerrara el estado de Florida y que encerrara a las personas en sus casas. Eso hubiera destruido el estado y hubiese sido igual que lanzar a nuestra industria por el inodoro y que millones de niños estuvieran fuera de sus escuelas. Yo rechacé la carta del cierre y mantuve este estado abierto y libre”. Según DeSantis, gracias a su decisión “el estado tiene el mayor superávit de la historia y un 2.5% de desempleo”.

Gracias a no cerrar las escuelas, “tenemos el tercer lugar en Lectura a nivel nacional y el cuarto en Matemática. Sin embargo, Crist me puso una demanda por tener a los niños en las escuelas”, insistió el gobernador.

Sesión especial en Florida

Más adelante, debatieron sobre de la sesión especial del pasado mes de mayo en la que los legisladores de Florida trataron de solucionar la crisis de los seguros de propietarios de vivienda. El gobernador apuntó que el precio de reemplazo de los techos ha subido, gracias a la inflación.

Según DeSantis, el origen de la crisis de los seguros de viviendas se debe a la cantidad de litigios que existen en el estado, “el 78% de los litigios de toda la nación”.

“En Florida un propietario que demanda a su aseguradora puede recibir 4.000 dólares en compensación, mientras que sus abogados ganan 400.000. En la sesión especial, atendimos en parte este problema y creamos un fondo de reaseguro que nos está sirviendo ahora con Ian”.

Crist, por su parte, dijo que gracias a las políticas de DeSantis, “Florida es el estado más caro para vivir, más que California y más que Nueva York”.

“El precio de los servicios ha subido y cuando yo era gobernador bajaron. El seguro de propietario se ha duplicado. Todos los que aquí escuchan están pagando más seguro”, sostuvo el candidato demócrata.

Huracán Ian

Otro punto polémico durante el debate fue el huracán Ian que devastó el centro del estado el pasado 28 de septiembre. Según Crist, lo más importante para enfrentar una tormenta son las medidas que se toman antes de que llegue a tierra.

“Desafortunadamente, el gobernador falló. Cuando la tormenta se acercaba a Florida, una de las más grandes y más mortal de la historia de nuestro estado, la noche anterior DeSantis iba a un partido de futbol. Él no recorrió el condado Lee para evacuar y como resultado, 100 personas perdieron la vida. Eso no es un buen récord y eso no es un buen liderazgo”.

DeSantis contestó que, a pesar de que la tormenta hizo un giro inesperado, "teníamos desplegados a miles de socorristas y lo que permitió llegar a tiempo para salvar miles de vidas. Hicimos miles de rescates y restablecimos el fluido eléctrico en tiempo récord”.

“Lo que pasa es que DeSantis ignora a la ciencia”, insistió Crist. “Le pregunto directamente: ¿Si eres elegido gobernador de Florida vas a servir los cuatro años, si o no?”, indagó el congresista demócrata, tratando de poner el intercambio a su favor.

DeSantis respondió: “Sé que Charlie está ansioso por hablar sobre el 2024 y Joe Biden. Pero solo quiero dejar las cosas muy claras: él único burro viejo y desgastado que busco sacar a pastar es Charlie Crist”.

Educación

La educación fue otro de los temas de la noche. Según Crist, unos nueve mil docentes han abandonado las escuelas públicas del estado. “Somos el tercer estado de EEUU, sin embargo, el nivel salarial de los docentes cae hasta el lugar 48”. Recomendó no politizar la educación, ni convertir las escuelas en un campo de batalla cultural y política.

“Cuando usted se opone a la ley del Derecho de los Padres a la Educación, creada para prevenir que niños de seis años sean objeto de currículos de género, es usted quien hace la guerra cultural. Yo simplemente defiendo a padres y estudiantes de escuelas primarias. No es correcto que a un niño de seis años se le enseñe que nació en un cuerpo inapropiado, o que, en vez de niño, debió nacer niña”.

Sobre la Teoría Crítica de la Raza, el gobernador afirmó que en Florida hay que enseñar toda la Historia americana incluida la esclavitud y la segregación. “Pero no quiero enseñar a los niños que se odien los unos a los otros. Quiero que se sientan orgullosos de su historia. La mejor forma de evitar la discriminación es cesar de discriminar a las personas por su raza”, insistió DeSantis.

En su turno, Crist llamó a la unión, dijo que se debe enseñar los hechos históricos como ocurrieron y “no debemos tener un acercamiento a la historia desde “el punto de vista de los blancos”. El demócrata acusó al gobernador de no priorizar la educación en el presupuesto del estado, a lo que DeSantis respondió que él había incrementado el salario mínimo de los docentes un 20%.

Aborto

A pesar de la insistencia a lo largo del debate sobre el aborto, no cuajó una discusión fuerte sobre el tema. Crist dijo que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo y acusó de DeSantis de querer prohibir el aborto incluso en caso de incesto.

Inmigración

Como no podía ser de otra manera, también se discutió sobre la crisis migratoria. El candidato demócrata indicó que había que asegurar las fronteras, pero “no podemos engañar a las personas y utilizarlas en un juego político. Eso es inhumano”. Así se refirió al traslado de 52 inmigrantes venezolanos a la isla Marthas´s Vineyard por la administración de DeSantis. A lo que el gobernador contestó: “En este país tenemos una élite que no atiende los problemas hasta que ellos no sufren las consecuencias que tienen el resto de las comunidades”.

Ya al final del debate, DeSantis dijo lo siguiente sobre su oponente: Tenemos un congresista que gana 104 mil dólares y ¿sabes cuántos días trabajó en Washington? Catorce días. Ese es el tipo de personas que desean gobernar el estado de Florida”.

El debate transcurrió de forma muy serena, con algunas interrupciones causadas por los aplausos del público cuando apoyaban a sus candidatos. Crist jugó todas sus cartas, pero DeSantis es percibido por muchos como una estrella en ascenso, incluso ocupa el segundo lugar en la preferencia de los votantes republicanos, solo superado por el expresidente Donald Trump.

En una encuesta realizada por Mason-Dixon Polling & Strategy, el 20 de octubre, DeSantis aventaja a Crist 51-44 entre los votantes hispanos. De todas formas, la última palabra la tendrán los votantes en las urnas el próximo 8 de noviembre.

