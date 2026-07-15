miércoles 15  de  julio 2026
JUSTICIA

Florida fija dos penas de muerte para un mismo día mientras lidera las ejecuciones en EEUU

En un hecho sin precedentes, el estado de Florida programó dos inyecciones letales para el 28 de julio, sumando un recluso de 80 años a la lista de ejecuciones.

Una ley en Zimbabue prohíbe a tribunales aplicar pena de muerte.&nbsp;&nbsp;

Una ley en Zimbabue prohíbe a tribunales aplicar pena de muerte.  

PIXABAY
Imagen referencial de una camilla donde se aplica la inyección letal.
Imagen referencial de una camilla donde se aplica la inyección letal. EFE/Archivo

MIAMI.- El estado de Florida, que lidera la pena de muerte en Estados Unidos con un ritmo récord, planea dos ejecuciones de reclusos para el mismo día, el 28 de julio, incluyendo la de un hombre de 80 años, el de mayor edad en la historia estatal.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, programó para esa fecha la ejecución de James Duckett, expolicía de 68 años condenado por asesinar y violar a una niña de 11 años en 1987, y la de Dominick Anthony Occhicone, octogenario sentenciado por matar a los padres de su exnovia en 1986.

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Ambas ejecuciones coincidirán porque DeSantis agendó para ese día la inyección letal de Duckett, cuya muerte pausó la Corte Suprema de Florida el 26 de marzo, apenas cinco días antes de la fecha de ejecución original, para revisar una nueva prueba de ADN que podría haberlo exculpado, aunque al final no demostró su inocencia.

Duckett, expolicía de la ciudad de Mascotte, al oeste de Orlando, está condenado por el asesinato, secuestro y violación de la niña de 11 años Teresa McAbee, según los registros judiciales.

Mientras que Occhicone se convertirá en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo detrás de Walter Moody Jr., ajusticiado a los 83 años de edad en el sureño estado de Alabama en 2018 por asesinar a un juez federal y a un abogado de derechos civiles en 1989.

Esto ocurrirá apenas días después de la ejecución este martes, también en Florida, de Dennis Sochor, hombre de 74 años condenado por el asesinato de una joven en 1981 cuyo cuerpo nunca apareció.

La de Sochor fue la décima ejecución del estado en lo que va de 2026, tras el récord de 19 ajusticiamientos registrado en 2025.

Con ello, Florida concentra más de la mitad de los 17 reos muertos por la pena capital en Estados Unidos este año, según la agrupación Death Penalty Information Center.

La organización de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) acusó en un pronunciamiento a "los tribunales estatales y federales de continuar escudando a Florida de cualquier investigación significativa sobre la manera en la que mata".

"Estamos a mitad de año y, una vez más, poseemos la oscura distinción de ser el estado que mata al mayor número de sus propios ciudadanos. De hecho, tan solo en 2026, Florida ha ejecutado a más personas que todos los demás estados combinados. Esto no es algo para celebrar ni para usar para ganar puntos políticos", indicó.

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